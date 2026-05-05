Festivalul de la Cannes 2026. Juriu-surpriză, anul acesta: Demi Moore, Chloé Zhao și Stellan Skarsgård, printre cei care vor acorda premiile

Festivalul de la Cannes 2026. Anul acesta, cea de-a 79-a ediție a festivalului vine cu surprize pentru invitați. Demi Moore, Chloé Zhao și Stellan Skarsgård se vor afla printre jurații care vor acorda premiile.

Festivalul de la Cannes 2026 are loc în perioada 12-23 mai 2026.  Cea de-a 79-a ediție a festivalului va avea un juriu-surpriză. Printre cei care vor acorda premiile se numără actrița Demi Moore, precum și regizoarea Chloé Zhao și actorul Stellan Skarsgård.

Cine face parte din juriu, anul acesta

Actrița Demi Moore este cunoscută pentru rolurile excepționale din pelicule. De altfel, se alătură juriului și actorul suedez Stellan Skarsgård, care a interpretat roluri îndrăgite, precum și regizoarea chineză premiată cu Oscar Chloé Zhao. Juriul mai este format din scenaristul Paul Laverty și actorul ivorian-american Isaach de Bankolé. Ei vor fi cei care vor acorda premiul Palme d’Or. Li se alătură Laura Wandel, regizoare și scenaristă de origine belgiană, dar și cineastul chilian Diego Céspedes şi producătoarea irlandezo-etiopiană Ruth Negga.

Juriul este format din 9 membri, iar aceștia trebuie să aleagă filmele pentru care se vor acorda premiile. Pe listă se află 22 de pelicule, arată news.ro.

„Juriul va avea onoarea de a acorda Palme d’Or unuia dintre cele 22 de filme din competiție, după filmul „It Was Just an Accident” de Jafar Panahi, prezentat de juriul Juliettei Binoche, în 2025. Câștigătorii vor fi anunțați sâmbătă, 23 mai, la ceremonia de închidere, transmisă în direct de France Télévisions în Franța și de Brut la nivel internațional”, notează Festival-cannes.com.

Sursă foto: Mediafax Foto

