Olga Borșcevschi
28 nov. 2025, 12:50, Știri politice
În contextul problemelor de la CV avute de Ionuț Moșteanu, ies la iveală și alte neclarități, la alți oficiali din echipa premierului Bolojan. Ministrul Culturii, Demeter András István, și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG, după cum acuză jurnalista Alice Valeria Micu, pe pagina ei de Facebook.

„În guvernul imposturii! Mai sunt și alte diplomuțe (sic!) ori mențiuni pompoase în CV-uri, care nu sînt altceva decît completări, să dea bine, ca să nu fie rău, vorba unui gînditor contemporan.

Ministrul Culturii, incendiator de drapel național, și-a strecurat în perioada 1998-1999 un Master european în Management cultural „Ecumest” la École supérieure de commerce de Dijon, instituție care din 2016 se numește Burgundy School of Business.

Nici sub denumirea veche nu există vreo afiliere cu Ecumest, despre care citim pe site-ul aferent (link în comentariu)”, arată jurnalista, pe Facebook.

„Founded in 1998, the ECUMEST Association has defined itself from the beginning as an interface organisation, whose mission is to intermediate and accompany the democratisation (accession) and cultural democracy processes (diversity and participation), for the institutional emancipation of the cultural sector in Romania and in Central and Eastern Europe.Ecumest e o asociație, un ONG, nicidecum o instituție abilitată să asigure absolvenților calitatea de master în management cultural, ci care oferă cursuri în cîteva specialități din aria culturală. Un actor ar trebui să știe, mai bine decît oricine, că minciuna are picioare scurte. Sau, poate i-au fugit rîndurile pe formatul de CV europass și a amestecat Dijonul cu ONG-ul, nah, că pot fi mai îngăduitoare, numai cine nu muncește nu greșește. Dar mă întreb, totuși, pînă cînd?”, acuză Alice Valeria Micu.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență

Cele mai noi