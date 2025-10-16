Florentina Ioniță, control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. DNA i-a interzis fostei șefe a Spitalului Militar să ocupe o funcție similară

„Capul” Spitalului Militar a ajuns în urmă cu câteva minute la Serviciul Militar al DNA, unde urmează să intre în audieri. Procurorii militari DNA urmează să-i formuleze oficial acuzațiile Florentinei Ioniță. La intrarea în sediul DNA, Florentina Ioniță a spus reporterilor că „nu este adevărat” – atunci când a fost întrebată dacă a obținut ilegal venituri de la Spitalul Militar. Florentina Ioniță a promis presei că va da detalii atunci când se vor termina audierile.

UPDATE: Florentina Ioniță a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. Procurorii militari ai DNA i-au interzis fostei șefe a Spitalului Militar să ocupe o funcție similară.

Procurorii DNA au făcut percheziții timp de aproape 10 ore la domiciliul șefei Spitalului Militar dar și la Spitalul Militar „Carol Davila”.

Florentina Ioniță, un „greu” din sistemul militar, este bănuită de procurori de săvârșirea infracțiunilor de uzurpare de calități oficiale, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii Serviciului Militar al DNA cercetează presupuse fapte asimilate faptelor de corupție. din perioada 2020 – 2023 care ar viza-o pe Ioniță. Prejudiciul estimat de procurori în acest caz ar fi de 8,2 milioane de lei.

Florentina Ioniță a fost apropiată de familia Iohannis, de fostul premier al României – Nicolae Ciucă și de generalul MApN anchetat de DNA – Cătălin Zisu.

Prima femeie general din sistemul militar, apropiată de 2 foști Președinți ai României și 3 foști premieri, este comandant al Spitalului Militar de 11 ani.

Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante.

Potrivit unor surse judiciare, până în prezent, în dosarul Ioniță, Serviciul militar al DNA are nu mai puțin de 17 suspecți.

Care sunt suspiciunile procurorilor DNA?

Potrivit unor surse judiciare, Florentina Ioniță este suspectată de procurorii militari ai DNA de următoarele presupuse fapte:

uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale), constând în aceea că în perioada octombrie 2020 – noiembrie 2022, în calitate de cadru militar activ (funcționar public), ocupând funcția de manager al Spitalului Militar și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., fiind în timpul serviciului ar fi aprobat în mod nelegal o procedură, locul ordonatorului principal de credite, ministrul apărării naționale, respectiv a emis și semnat în afara cadrului legal deciziile, în locul șefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei, acte care nu intrau în atribuțiile sale de serviciu, cauzând, astfel un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine și pentru ceilalți 38 de experți angajați în cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov”

constând în aceea că în perioada octombrie 2020 – noiembrie 2022, în calitate de cadru militar activ (funcționar public), ocupând funcția de manager al Spitalului Militar și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., fiind în timpul serviciului ar fi aprobat în mod nelegal o procedură, locul ordonatorului principal de credite, ministrul apărării naționale, respectiv a emis și semnat în afara cadrului legal deciziile, în locul șefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei, acte care nu intrau în atribuțiile sale de serviciu, cauzând, astfel un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine și pentru ceilalți 38 de experți angajați în cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov”

⁠abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (108 acte materiale), constând în aceea că în perioada februarie 2021 – decembrie 2023, în calitate de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în legătură cu acestea, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaționale nr. R-52/14.10.2020 (în locul ordonatorului principal de credite, ministrul apărării naționale) și emiterea în afara cadrului legal a deciziilor (în locul șefului Statului Major al Apărării), privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei, încălcând obligația conducătorului instituției de a asigura respectarea condițiilor legale privind cumulul de funcții, întrucât cadrelor militare le este permis doar cumulul cu alte funcții în afara M.Ap.N., de conivență cu acestea nu au fost întocmite rapoarte prin care să se solicite aprobarea de către comandant pentru funcțiile pe care intenționau să le ocupe prin cumul în cadrul M.Ap.N, fără a exista posibilitatea ocupării prin cumul a posturilor vacante şi temporar vacante de specialitate medico-sanitară de către cadrele militare.

Ulterior, ar fi dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 – decembrie 2023, aferente funcțiilor deținute în cadrul proiectului de către 18 experți – cadre militare active cu funcția de bază în cadrul S.U.U.M.C., în total 7.920.421 lei, reprezentând venit brut salariați, din care, suma de 4.531.024 lei reprezintă venit net încasat de către salariați.

complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (108 acte materiale), constând în aceea că în perioada decembrie 2020 – decembrie 2023, în calitate de cadru militar activ și comandant/manager al Spitalului Militar, având drept premise emiterea împuternicirii prin care l-a delegat pe col. medic Ștefani Constantin, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial în cadrul proiectului pentru funcția de director științific (respectiv emiterea deciziei prin care l-a delegat pe col. medic Ștefani Constantin să semneze documentele privind plata drepturilor salariale cuvenite funcției de director științific – din cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov) – de conivență cu col. medic Ștefani Constantin de a nu asigura respectarea condițiilor legale privind cumulul de funcții, întrucât cadrelor militare le este permis doar cumulul cu alte funcții în afara M.Ap.N.

În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, suma de 369.980 lei ar fi fost venitul brut salariat, din care, suma de 211.668 lei ar fi fost venit net încasat de către salariat.

Album de colecție cu politicienii de marcă ai țării

Prin poziția sa privilegiată, Florentina Ioniță Radu a reușit să colecționeze un întreg album foto cu politicieni de prim rang de-a lungul vremii. Inclusiv fostul președinte Traian Băsescu mergea și se trata, de fiecare dată când avea o problemă de sănătate, la Spitalul Militar Central. Inclusiv vaccinarea Covid a efectuat-o aici (foto).

Florentina Ioniță Radu era cunoscută pentru legăturile sale cu o serie de politicieni importanți aflați la putere de-a lungul timpului, printre aceștia numărându-se Klaus Iohannis – fost președinte al României, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă – foști premieri.

La evenimentele medicale la care a participat, de când a fost numită în funcție, Florentina Ioniță Radu nu a ratat nicio poză cu vreun politician, indiferent de partidul din care făcea parte acesta din urmă: Mircea Dușa, Angel Tîlvăr (foto sus), Mihai Fifor, Vasile Dîncu, Nicolae Ciucă etc.

A fost decorată de 3 ori de președintele Iohannis

Relația lui Ioniță cu familia Iohannis ar fi fost una destul de specială, astfel că fostul președinte a decorat-o pe aceasta și în 2016, și în 2017 și în 2018, inclusiv cu Ordinul Steaua României, iar în 2019 – ca și în alți ani – Klaus Iohannis a decorat și Spitalul Militar condus de Florentina Ioniță.

Născută în Buzău, de specialitate medic gastroenterolog, Ioniță a primit în decembrie 2018 și titlul de „Cetăţean de Onoare” oferit de Primăria Municipiului Buzău.

În altă ordine de idei, în februarie 2025, defapt.ro scria că ceea ce-i leagă pe generalul Cătălin Zisu și Florentina Ioniță Radu este un hotel pe care-l construiesc împreună, la malul mării.

