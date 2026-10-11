Andrei Nemțișor, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, a câștigat aurul absolut la Olimpiada Balcanică de Informatică, iar traseul său academic, de-a lungul anilor, a devenit un reper național al excelenței. La vârsta de 14 ani, Andrei Nemțișor are deja un palmares remarcabil, cu distincții importante la competițiile naționale și internaționale de științe exacte. Olimpicul povestește, în exclusivitate pentru Gândul, că și-a format singur o disciplină extrem de riguroasă în ceea ce privește studiul și că nu folosește deloc rețelele de socializare.

Andrei Nemțișor a adus România pe cea mai înaltă poziție a podiumului olimpic din cadrul Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, desfășurate anul acesta la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina în perioada 22-28 septembrie.

„Au fost 6 zile intense, iar competiția efectivă a constat în două zile de probă a câte 3 probleme. Am reușit să obțin medalie de aur absolut, adică primul loc, cu punctaj aproape maxim, 598.72 puncte”, afirmă Andrei Nemțișor pentru Gândul.

Susținerea profesorilor, un element esențial în evoluția unui olimpic

Susținerea și încurajarea dascălilor au avut un rol esențial în evoluția micului matematician. Profesorii de la Colegiul „Costache Ngruzzi” din Iași au observat cum încă din clasa a V-a, Andrei Nemțișor avea un potențial remarcabil așa că l-au încurajat să participe la olimpiade.

„Susținerea de care am avut parte din partea profesorilor Colegiului Național Costache Negruzzi a fost încă din clasa a V-a. Atât domnul profesor de matematică Adrian Zanoschi, cât și doamna profesoară de informatică Lucia Miron au văzut în mine un potențial mai ridicat și astfel m-au încurajat să particip la diverse concursuri locale că mai apoi, la finele clasei a V-a să mă calific la olimpiadele naționale ale celor două discipline”, mai relatează elevul român.

„Durata medie de studiu poate să ajungă și la 7-8 ore zilnic”

Talentul său, cu adevărat excepțional, în domeniul informaticii, s-a observat din clasa a IV-a, când a reușit o performanță aproape imposibilă: a participat la Olimpiada Națională de Informatică dedicată elevilor din clase superioare (clasa a V-a) și a luat medalia de aur.

În spatele realizărilor sale se află un antrenament constant ce presupune până la opt ore de studiu în fiecare zi. Pentru Andrei, rezultatele nu sunt un scop, ci o disciplină intelectuală

„Pregătirea pentru aceste olimpiade necesită foarte mult timp, în jur de 4-5 ore pe zi. În timpul vacanțelor, durata medie de studiu poate să ajungă și la 7-8 ore zilnic. Este necesar un antrenament susținut și constant pentru a putea fi pregătit să concurezi cu cei mai buni copii din tara sau din Europa. Pregătirea mea constă în pricipal în rezolvarea de probleme și participări la diverse simulări și concursuri online. În baza materiei predate de domnii profesori la școală eu încerc să aprofundez și să abordez probleme din ce în ce mai dificile”, spune Andrei Nemțișor.

„Motivul pentru care Andrei Nemțișor nu utilizează rețelele de socializare”

Deși adolescenții de vârsta lui petrec foarte mult timp pe social-media, Andrei mărturisește cu sinceritate că platformele de socializare nu sunt de interes pentru el și preferă să-și orienteze energia pe studiul matematicii și informaticii.

„Dat fiind că pregătirea pentru competiții îmi ia foarte mult timp, nici nu aș avea timp pentru utilizarea rețelelor sociale. În plus, prefer să încerc să înțeleg concepte mai dificile din cele două materii decât să îmi aloc timp prețios unor interacțiuni online cărora nu le văd utilitatea, la acest moment”, explică elevul.

„Cu siguranță șahul m-a ajutat foarte mult”

Un aspect care l-a ajutat foarte mult în formarea gandirii analitice în domeniul științelor exacte este șahul, domeniu în care a făcut performanță la vârsta de numai nouă ani.

„Cu siguranță șahul m-a ajutat foarte mult, întrucât cred că mi-a dezvoltat puterea de concentrare, spiritul analitic și răbdarea, deoarece și partidele de șah durau uneori foarte mult. Îmi amintesc cu plăcere partide de șah interesante și provocatoare pe care le-am avut care au durat și 4-5 ore”, mai povestește Andrei Nemțișor.

„În România sunt universități de top care îmi pot asigura o bună pregătire”

Liceanul nu exclude ca, în parcursul său academic, să se orienteze către o facultate din străinătate, însă, în același timp, consideră că și în România există „universități de top” care-i pot oferi pregătirea necesară.

„Mi-aș dori să pot merge la studii în străinătate pentru a studia concepte mai avansate și a încerca să mă adaptez și altor societăți, însă nu am luat o decizie în aceasta privință. Consider că mai am foarte multe lucruri de învățat aici, România având profesori deosebiți, bine pregătiți și dispuși să împărtășească elevilor lor. Nu exclud însă nici posibilitatea de a rămâne și a studia în țară, pentru că sunt și în Romania universități de top care îmi pot asigura o buna pregătire”, mai afirmă Andrei.

Anul 2025 a marcat consacrarea lui Andrei Nemțișor în competițiile internaționale, când a obținut aurul absolut la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Macedonia de Nord

Din 2024, Andrei Nemțișor participă an de an la taberele de selecție ale loturilor de informatică organizate de Societatea de Excelență și Performanță în Informatică, precum și la taberele de matematică ale Societății de Științe Matematice, ambele în colaborare cu Ministerul Educației. Andrei Nemțișor aparține deja acelei generații de adolescenți care rescriu standardele educației românești.

FOTO: Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică @Facebook