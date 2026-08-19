Proiect de lege pentru prorogarea cu doi ani a articolului din Legea Educaţiei care introduce examenul separat la liceu. Ce prevede și cine l-a propus

PSD a depus un proiect de lege care prevede prorogarea cu doi ani a articolului din legea Educaţiei care prevede că începând cu acest an şcolar admiterea va avea două componente, admiterea pe baza evaluării naţionale şi admiterea la liceu. Deputatul PSD, Mihai Ghigiu, președinte al Comisiei de Învățământ, precizează că este nevoie de o dezbatere dacă acest examen va rămâne în această formă sau e posibilă chiar abrogarea acestui text de lege.

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”Am depus în această dimineaţă un proiect de lege pentru prorogarea articolului din Legea Educaţiei Naţionale care prevede că începând cu acest an şcolar admiterea va avea două componente, respectiv admiterea pe baza Evaluării naţionale, admiterea computerizată la liceu”, a anunţat Mihai Ghigiu.

De ce a depus PSD proiectul

Deputatul PSD a precizat că a depus proiectul ca urmare a informațiilor apărute în spaţiul public, în sensul că, deşi se ştia de aproape trei ani că urmează să avem această procedură dublă, până acum câteva zile, Ministerul Educaţiei nu a pus în transparenţă procedura pe baza căreia ar urma să se facă această admitere direct la liceu.

”Să ne imaginăm că în trei săptămâni înainte de începerea anului şcolar putem avea o dezbatere reală, e cel puţin nerealist. Am parcurs şi eu propunerea de procedură şi am observat diferite, să zic aşa, imperfecţiuni, plecând de la zona de contestaţii până la zona de conflicte de interese care nu este reglementată, posibilitatea şcolii de a decide pe proporţii, posibilitatea şcolii de a decide asupra materiilor şi aşa mai departe. Cred că această procedură care are un impact asupra sute de mii de elevi trebuie să fie discutată, trebuie să fie analizată şi trebuie în primul rând să inspire încredere. Cred că ăsta este elementul esenţial al acestei proceduri, că în acest moment nu inspiră încredere”, a menţionat Ghigiu.

Deputatul PSD a mai spus că există inechităţi între părinţii care îşi permit să-şi pregătească copiii la mai multe materii şi să meargă atât pe varianta de evaluare naţională cât şi pe varianta de admitere direct la liceu și părinţii care nu îşi vor permite să facă aceste meditaţii iar copiii lor vor avea mai puţine şanse.

”De asemenea, trebuie să ne gândim inclusiv la această măsură care este impactul pozitiv al ei asupra educaţiei, pentru că vom ajunge la situaţia în care elevii vor da în decurs de câteva zile două examene, un examen la liceul la care îşi doresc să meargă şi un examen de evaluare naţională. Există un impact pozitiv asupra educaţiei? Cred că e o discuţie care merită făcută”, a menţionat deputatul PSD.

Mihai Ghigiu a propus prorogarea cu doi ani a intrării în vigoare a acestui proiect, pentru a exista în următoarele luni o dezbatere reală dacă această măsură merită să rămână în această formă sau e nevoie de modificare legislativă, inclusiv varianta unei posibile abrogări a acestui text de lege.

”Aceste discuţii trebuie să se facă cu toată lumea la masă, trebuie să se facă cu experţi în educaţie. În ultimele zile cred că am discutat cu peste 30-40 de persoane din zona de educaţie, atât cu funcţii de conducere, cât şi profesori, părinţi, despre nevoia unei discuţii reale care ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să se facă în aceşti 3 ani de când legea a intrat în vigoare, ştiindu-se foarte clar că începând cu acest an şcolar va intra în vigoare această prevedere”, a mai spus el.

Social-democratul a solicitat procedură de urgenţă

”Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor care va fi prima cameră sesizată, va lucra săptămâna viitoare, conform planificării. Dacă Biroul permanent ne va aproba procedură de urgenţă, chiar săptămâna viitoare poate trece de Camera Deputaţilor, urmând să meargă la Senat. Insist pe ideea că e foarte important ca acest proiect să treacă cât mai repede. În general, în zona de învăţământ, proiectele normative adoptate, noile legii intră din anul şcolar următor, însă aici am făcut o excepţie să intre din acest an în vigoare, dar cred că părinţii şi elevii au nevoie să ştie cum se va desfăşura examenul, cât mai repede”, a explicat Ghigiu.

”Dacă vom decide că se modifica acest articol sau se abrogă, atunci probabil în momentul în care vom modifica sau vom abroga acest articol, vom avea un nou termen, sau o nouă zonă de măsuri tranzitorii. Dacă, spre exemplu, se va decide la nivelul comisiilor că se modifica acest articol, cu siguranţă vom avea la momentul respectiv o nouă normă tranzitorie. Cum am spus la început, din punctul meu de vedere, ar trebui să rezolvăm această problemă în următoarele luni, aceşti doi ani sunt fix pentru a permite celor care sunt în momentul de faţă în clasa 8-a să meargă pe aceleaşi formulă, iar pentru cei care vor veni în anul viitor, dacă se va rămâne la acelaşi format al articolului, să aibă o metodologie care să inspire încredere”, a precizat președintele Comisiei de Învățământ.