Prima pagină » Știri politice » Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice: ”Eu aș negocia cu AUR”

Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice: ”Eu aș negocia cu AUR”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Invitat la emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, fostul premier Mihai Tudose a anunțat că are informații conform cărora Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Tot el a venit și cu o soluție pentru criza politică în care ne aflăm, un program politic cu care să fie de acord toate partidele. De asemenea, a mai punctat Tudose, ar trebui negociat și cu partidul AUR.
Urmărește emisiunea integral aici.
„Dacă ne demonstrăm incapacitatea de a face guvernul, președintele continuă demersul în alte modalități. (…) Eu înțeleg că pe 1 septembrie președintele va spune ceva. Nu și-a imaginat nimeni că vor decurge așa lucrurile. Suntem partid politic, dar nu facem noi desemnări. Eu cred că domnul președinte va decide la un moment dat că trebuie să facă ceva pentru că România e în picaj, nu că e mare schimbare acum.”, a declarat Mihai Tudose la emisiunea „Ai aflat!”.

Cel mai bun premier trebuie desemnat  de președinte

Întrebat cum găsim cea mai bună soluție de premier, fostul premier a explicat că acesta poate fi desemnat de președinte din nominalizările făcute de partide. Mihai Tudose a spus și că și-ar dori un proiect politic pentru țară în care partidele să se înțeleagă asupra unor programe necesare pe termen mediu și lung. El critică faptul că viziunea celor aflați până acum la guvernare s-a restrâns la programele PNRR și SAFE, care sunt pe final.
„Îl desemnează președintele pe baza propunerii partidelor (n.r. cel mai bun premier). Întâi aș vrea să avem pe masă o unanimitate, un consens, o majoritate pe un proiect politic, pe un program. Pe termen mediu și lung. Să facem o chestie, fiind toți de acord să facem o majoritate. Adică marele program al țării este pe 3 săptămâni. PNRR-ul se termină în august și SAFE-ul s-a încheiat când au fost semnate contractele.”, a concluzionat fostul premier.

Mihai Tudose: „Ne trebuie un Guvern făcut în jurul unui proiect, nu în jurul unui om”

Mihai Tudose a propus în emisiunea „Ai aflat!” și un proiect de țară de care România ar avea nevoie în aceste momente de criză. El mizează pe înțelegere între partide și formarea unei noi coaliții puternice.
„Proiectul va fi ca partidele care, oamenii care susțin și fac o majoritate guvernamentală să nu se strângă în jurul unui om, ci în jurul unei idei. În jurul unui program care să fie cu cap și coadă. Uite, facem asta în 2 ani, 3 ani, 4 ani.”, a declarat Mihai Tudose în emisiunea „Ai aflat!”.

Țara nu are guvern cu puteri depline de 106 zile

Guvernul Bolojan a fost demis prin votul Parlamentului pe 5 mai 2025, tot atunci și-au dat demisia și miniștrii PSD din Guvern, care au fost înlocuiți cu interimari. De atunci am avut două nominalizări care nu au reușit să ne aducă un premier: Guvernul Veștea, care a picat la votul Parlamentului, și Guvernul Tomac, care nu a ajuns nici la vot din cauza retragerii lui Eugen Tomac.
Comentarii 2

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
LIVE A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
19:16
A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
FLASH NEWS Bill Clinton a împlinit 80 de ani
18:59
Bill Clinton a împlinit 80 de ani
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
EXCLUSIV Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
19:00
Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
FLASH NEWS Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
18:52
Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
ALEGERI Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
18:49
Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
VIDEO Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră
18:36
Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe