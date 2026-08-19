Invitat la emisiunea „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache, fostul premier Mihai Tudose a anunțat că are informații conform cărora Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Tot el a venit și cu o soluție pentru criza politică în care ne aflăm, un program politic cu care să fie de acord toate partidele. De asemenea, a mai punctat Tudose, ar trebui negociat și cu partidul AUR.
Urmărește emisiunea integral aici
.
„Dacă ne demonstrăm incapacitatea de a face guvernul, președintele continuă demersul în alte modalități. (…) Eu înțeleg că pe 1 septembrie președintele va spune ceva. Nu și-a imaginat nimeni că vor decurge așa lucrurile. Suntem partid politic, dar nu facem noi desemnări. Eu cred că domnul președinte va decide la un moment dat că trebuie să facă ceva pentru că România e în picaj, nu că e mare schimbare acum.”, a declarat Mihai Tudose la emisiunea „Ai aflat!”.
Întrebat cum găsim cea mai bună soluție de premier, fostul premier a explicat că acesta poate fi desemnat de președinte
din nominalizările făcute de partide. Mihai Tudose a spus și că și-ar dori un proiect politic pentru țară în care partidele să se înțeleagă asupra unor programe necesare pe termen mediu și lung. El critică faptul că viziunea celor aflați până acum la guvernare s-a restrâns la programele PNRR și SAFE, care sunt pe final.
„Îl desemnează președintele pe baza propunerii partidelor (n.r. cel mai bun premier). Întâi aș vrea să avem pe masă o unanimitate, un consens, o majoritate pe un proiect politic, pe un program. Pe termen mediu și lung. Să facem o chestie, fiind toți de acord să facem o majoritate. Adică marele program al țării este pe 3 săptămâni. PNRR-ul se termină în august și SAFE-ul s-a încheiat când au fost semnate contractele.”, a concluzionat fostul premier.
Mihai Tudose a propus în emisiunea „Ai aflat!” și un proiect de țară de care România ar avea nevoie în aceste momente de criză. El mizează pe înțelegere între partide și formarea unei noi coaliții puternice.
„Proiectul va fi ca partidele care, oamenii care susțin și fac o majoritate guvernamentală să nu se strângă în jurul unui om, ci în jurul unei idei. În jurul unui program care să fie cu cap și coadă. Uite, facem asta în 2 ani, 3 ani, 4 ani.”, a declarat Mihai Tudose în emisiunea „Ai aflat!”.
Țara nu are guvern cu puteri depline de 106 zile
Guvernul Bolojan a fost demis prin votul Parlamentului pe 5 mai 2025, tot atunci și-au dat demisia și miniștrii PSD din Guvern, care au fost înlocuiți cu interimari. De atunci am avut două nominalizări care nu au reușit să ne aducă un premier: Guvernul Veștea, care a picat la votul Parlamentului, și Guvernul Tomac, care nu a ajuns nici la vot din cauza retragerii lui Eugen Tomac.