Ciprian Ciucu, propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că un candidat comun al coaliției ar fi însemnat un avantaj sigur în cursa electorală, în fața partidului de opoziție AUR.

Actualul primar al sectorului 6 a subliniat că Anca Alexandrescu, candidatul AUR la Primăria Capitalei, reprezintă un adversar, cu un start bun în competiția pentru București.

„Nu am mai fi avut emoții, în sensul că poate să vină doamna Alexandrescu, care n-are niciun fel de treabă cu primăria.

E foarte interesant de urmărit și pe cercetări sociologice unde se va opri, dacă este un plafon pentru dânsa, pentru că acuma vine destul de puternic din spate”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: „Nu i-am cerut lui Cătălin Drulă să se retragă”

Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, partidul AUR rămâne pe primul loc în preferințele de vot ale românilor cu vârste între 18 și 59 de ani, în timp ce USR se află pe locul patru, la mare distanță de locul trei, ocupat, la acest moment de PNL.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitor la acuzațiile USR-ului, potrivit cărora Ciucu s-ar folosi de sondajele ce-l plasează pe Drulă pe locul patru, pentru a-l face să se retragă, edilul a răspuns ferm:

„N-am eu treabă cu aceste discuții. Eu spun ceea ce știu factual. Deci nu am o stratagemă aici și nu i-am cerut lui Cătălin Drulă să se retragă”

De asemenea, liberalul a respins scenariul în care USR-ul și-ar putea retrage propriul candidat, pentru a-i oferi un avantaj în cursa electorală.

Ciucu exclude posibilitate unui candidat unic pe ultima sută de metri: „Nu mai pot exista surprize”

Ideea candidatului unic la Primăria Capitalei a reprezentat un motiv de mari tensiuni în coaliție. PSD a refuzat să susțină un posibil candidat USR și a amenințat cu trecerea în opoziție, dacă PNL și USR ar merge înainte cu acest scenariu.

Liberalul a precizat că, la acest moment, o negociere între PNL și USR nu mai poate avea loc, având în vedere că mai sunt doar trei săptămâni până alegerile din 7 decembrie.

„Cred că s-ar isteriza PSD foarte tare, în frunte cu domnul Grindeanu și ar rupe coaliția. Nu trebuie să se retragă Cătălin Drulă sau eu. Trebuie să avem niște cercetări sociologice care să zică cine este cel care ia mai multe voturi de candidatul celuilalt? În acel context putem avea o discuție”, a meționat Ciucu. „Nu mai pot exista surprize” a adăugat, însă PNL-istul. „Mai sunt doar trei săptămâni”, a argumentat acesta. „O să înceapă acuma să mă atace din ce în ce mai tare”, a conchis Ciucu.

