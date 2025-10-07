Adrian Severin: „O politică de război este împotriva politicilor Uniunii Europene”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre situația politică din Franța și despre consecințele acesteia asupra Uniunii Europene. El a explicat că politica președintelui Macron contravine intereselor reale ale Europei și pune în pericol stabilitatea statelor membre. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Este o politică împotriva intereselor Franței”

Adrian Severin a spus că principalele partide din Franța, care se bucură de susținerea electoratului, sunt amândouă favorabile păcii. Acestea se opun direcție promovate de președintele Emmanuel Macron. Severin consideră că poziția lui Macron destabilizează întreaga construcție europeană.

„Principalele partide politice din Franța care au reușit să atragă susținerea electoratului, susținerea populației, sunt amândouă în favoarea păcii și împotriva politicii războinice a domnului Macron, care, repet, este o politică împotriva intereselor Franței, intereselor fundamentale ale Franței și, pe cale de consecință, pentru că Franța este un actor european important, împotriva intereselor fundamentale ale Uniunii Europene.”, afirmă invitatul.

„România este împinsă să-și asume riscuri”

Fostul ministru de externe a explicat că România este afectată în mod direct de politica adoptată la Paris. El spune că Bucureștiul este adesea împins să își asume riscuri care depășesc capacitatea și interesul național. O asemenea atitudine poate deveni periculoasă pe termen lung.

„Această politică e împotriva intereselor țărilor europene. Și, bineînțeles, asta am vrut să spun, intereselor României, ca țară membră a Uniunii Europene, care, în plus, e și țară de linia întâi și care, din această cauză, este împinsă mereu să-și asume riscuri nemăsurate.”, spune el.

