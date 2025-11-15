Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii nu au nicio legătură cu liderii din fruntea EUROPEI. Nu sunt aleși, sunt puși”

Dan Dungaciu: „Europenii nu au nicio legătură cu liderii din fruntea EUROPEI. Nu sunt aleși, sunt puși”

Alexandra Anton Marinescu
15 nov. 2025, 15:11, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Europenii nu au nicio legătură cu liderii din fruntea Europei. Nu sunt aleși, sunt puși”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a vorbit despre felul în care liderii europeni ajung în funcții și susține că populația nu are nicio influență asupra numirilor de la Bruxelles. El a dat exemplul Ursulei von der Leyen. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ursula Von der Leyen nu a fost aleasă de europeni

Dan Dungaciu spune ca un exemplu important care arată ruptura dintre cetățeni și conducerea europeană este numirea Ursulei von der Leyen. Aceasta a ajuns totuși președinte al Comisiei Europene, prin negocieri care nu implică deloc electoratul.

„Eu vă dau exemplul doamnei von der Leyen, care a fost prima dată șefa Comisiei, deși șpiță în candidat era domnul Weber. A doua oară nici măcar nu a mai candidat și a devenit șefa Comisiei. Deci nu are nicio legătură populația europeană cu acești conducători. Dom’le în America, statele alea federale se zgârie, se luptă, aleg candidații, aduc candidații, toată lumea vibrează când sunt alegeri acolo. Că sunt alegeri la nivel de guvernator, că sunt senatori, că este președintele SUA, toată lumea e angajată în proiectul politic.”, spune sociologul.

Dan Dungaciu: „Mă întreb dacă m-aș mai întâlni o dată cu dânsul, ce i-aș spune?

Analistul și-a amintit și o discuție cu un celebru supraviețuitor al regimului din URSS, întâlnit la Brașov, care vedea similitudini între structura Uniunii Europene și cea Uniunii Sovietice.

„Un fost deținut politic din URSS a scris o carte acum vreo 20 de ani. A venit în România și țin minte că m-am întâlnit cu el la Brașov. Și el avea gândul ăsta, că URSS-ul e UE. Sigur că URSS-ul a fost rău. El a fost internat în diverse spitale de psihiatrie. Evident că nu avea dreptate atunci. Acum 20 de ani era… El avea o comparație foarte dură. Mă întreb dacă m-aș mai întâlni o dată cu dânsul, ce i-aș zice?”, spune profesorul.

