Dan Dungaciu: „Europenii nu au reacționat în urma scandalului de corupție din Ucraina. Continuă sprijinul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat situația tensionată din jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, după ce șeful biroului prezidențial, Andriy Yermak, ar fi devenit ținta unei investigații anticorupție. Dungaciu analizează motivele din spatele numirilor făcute de Zelenski și presiunea uriașă exercitată asupra instituțiilor anticorupție din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Echipa lui Zelenski era sub investigație

Dungaciu detaliază motivele pentru care Zelenski i-a subordonat pe procurorii și detectivii anticorupție Procurorului General. El spune că Yermak și alți oameni din cercul apropiat al președintelui ar fi vizați de investigații.

„Și fostul ministru al Apărării, Umerov… a fost audiat. Este și el un negociator. De ce a făcut domnul Zelenski acțiunea împotriva celor două instituții, DNA-ul ucrainean, procurorii și detectivii, ca să le treacă în subordinea Procurorului General? Pentru că au aflat că, inclusiv ei, sunt sub investigație. Au venit la domnul Zelenski oamenii din cercul lui apropiat și i-au spus: «Domnul Zelenski, opriți povestea că ajung la noi». Și au oprit-o. Presa internațională a spus: «Așa ceva nu se poate». Ei erau sub investigație.”, explică acesta.

Dan Dungaciu: „Kievul este ori la bal, ori la spital”

Analistul spune că numirea lui Yermak este un mesaj către instituțiile care investighează corupția. Zelenski nu își permite să cedeze, deoarece ar fi eliminat politic.

„Eu cred că gestul ăsta foarte ostentativ făcut cu Yermak este și o declarație de război. Kievul este sau la bal, sau la spital. Ei nu pot să cedeze, pentru că dacă domnul Zelenski cedează, este clar că va ieși din joc. Îl execută ai lui… el oricum pierde partida. Ei mă acuză de corupție tocmai ca să mă forțeze să accept cedarea teritorială. Prin urmare, aceste instituții vor fi puse sub Procurorul General, care va găsi niște inadvertențe și va spune că investigația se amână. Sau că devine irelevantă.”, spune Dan Dungaciu.

