Daniel Băluță: „Trebuie să debirocratizăm Primăria Municipiului București”

Alexandra Anton Marinescu
29 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a explicat de ce Capitala are nevoie urgentă de o structură specială care să reducă birocrația și să simplifice accesul la autorizații și investiții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniel Băluță: „Debirocratizarea înseamnă celeritate pentru anumite tipuri de afaceri”

Primarul spune că primul pas este crearea unei entități specializate, care să simplifice procesele și să interconecteze toate bazele de date relevante.

„Deci primul lucru pe care trebuie să îl facem este să generăm de-ndată o entitate menită să debirocratizeze Primăria Municipiului București. Și mai mult decât atât, să interconecteze bazele de date ale Primăriei Municipiului București cu primăriile de sector și cu alte instituții relevante, cum este Inspectoratul de Stat în Construcții, evidența persoanelor. Toate aceste lucruri trebuie să fie într-o singură bază de date. Debirocratizarea înseamnă celeritate pentru anumite tipuri de afaceri. Pentru investițiile mari trebuie să avem un culoar. Pentru micii antreprenori trebuie să avem un culoar. Ca și la eliberarea unei autorizații de construire.”, afirmă acesta.

Despre sprijinirea micilor afaceri

Băluță explică faptul că nu toate proiectele pot fi tratate la fel și că procedurile pentru autorizații trebuie adaptate. În plus, el spune că pe timpul verii domeniul public ar trebui pus la dispoziția micilor antreprenori fără taxe sau cu costuri minime.

„Nu putem să evaluăm la fel o casă veche din centrul orașului de 300 de metri pătrați sau de 400 de metri pătrați pe care cineva vrea să o reabiliteze cu un ansamblu de locuințe. Nu se poate. Pentru așa ceva trebuie să generăm mecanisme care să faciliteze de îndată emiterea acestor autorizații. Pe de altă parte, această modalitate de ocupare temporară a domeniului public, mai ales pe timpul verii, trebuie să încurajeze oamenii. Iar din punctul meu de vedere, o taxare a acestui domeniu privat nu trebuie să existe pentru că toate aceste elemente…Ele dau viață orașului toate lucrurile astea și aduc plus valoare. De aceea, cred că este mult mai eficient să le oferim posibilitatea pe timpul verii să folosească domeniul public, fie la un preț modic, fie gratuit. Să-i încurajăm pe cât mai mulți să deschidă astfel de afaceri, decât să-i alergăm.”, crede invitatul.

Cele mai noi