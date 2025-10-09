Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „În EUROPA, voturile pentru mișcarea suveranistă sunt voturi pentru «ruptură». Oamenii s-au săturat”

Alexandra Anton Marinescu
09 oct. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a analizat schimbările politice din Europa. El a pornit de la situația Franței și a extins discuția la modelul european. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Lecția franceză de acum este despre majorități slabe

Ion Cristoiu a spus că în Europa se repetă același model politic. Se formează coaliții din partide pro-europene, care nu mai reușesc să reprezinte voința electoratului.

„Și atunci avem cel de-al doilea mare eșec. De fapt, lecția franceză de acum este cea despre care a vorbit Vance la München și anume majorități slabe. Deci peste tot în Uniunea Europeană domină, ca și la noi, așa zisele partide pro-europene. (…) Votul popular este tot mai mult către, eu îi spun ruptură. Ca în America. (…) În Europa, voturile pentru așa zisa mișcare suveranistă sunt voturi de ruptură. Adică oamenii s-au săturat de această minoritate.”, afirmă invitatul.

Ion Cristoiu: „În România, votul popular a fost PSD plus AUR”

Cristoiu a spus că exemplul Franței se regăsește și în România. Partidele care au câștigat votul popular nu sunt cele care dețin puterea.

„N-a dat curs votului popular. Da, dar nu numai la ei. La noi e la fel, da? La noi votul popular a fost PSD plus AUR. Și, de fapt, avem acum o conducere PNL plus USR. De acord? Ca dracu.”, spune publicistul.

