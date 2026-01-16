Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”

Alexandra Anton Marinescu
16 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Silviu Predoiu, fost șef al SIE, a vorbit despre adevărata față a spionajului românesc și despre oamenii care au lucrat, ani la rând, fără să fie cunoscuți publicului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă

Invitatul spune că România nu a avut un singur „James Bond”, ci mai mulți. Spre deosebire de sportivi sau de vedete, acești oameni nu pot fi cunoscuți. Cu toate acestea, el afirmă că SIE a avut campioni mondiali, oameni care au influențat decizii majore la nivel internațional prin informațiile furnizate.

„Unii o să zâmbească. Nu am avut unul, am avut mai mulți. SIE a avut campioni mondiali. Diferența este că nu-i știe nimeni. Am avut oameni care, cu informațiile pe care le-au pus pe masă, că James Bond e valoros prin ce aduce, au putut să schimbe decizii la nivel internațional. Din păcate, nu am avut lideri în România care să valorifice aceste informații. Președintele Băsescu a putut de câteva ori să dea valoare, pentru că îi simțea. Dar nu întotdeauna.”, spune Silviu Predoiu.

De ce identitatea spionilor nu poate fi cunoscută

Predoiu explică de ce numele acestor oameni nu pot fi făcute publice. Odată ce un agent este identificat, întreaga rețea din jurul lui devine vulnerabilă. Serviciile adverse pot reconstrui legături, contacte și structuri operative.

„România a avut, și probabil că are, campioni mondiali la informații. Nu, n-ai voie să le știi identitatea. Odată ce o afli, toate serviciile o iau în urmă. Deci el e spionul, cu cine a avut relație. Se poate reconstrui totul. Și poți să găsești rețeaua, oamenii și așa mai departe. Ai niște obligații majore, și față de stat, și față de cei cu care lucrezi.”, afirmă invitatul.

