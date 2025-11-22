Valentin Stan: În baza legii SIE, nu există nicio posibilitate de a afla dacă cineva a fost agent SIE pentru că este secret de stat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a analizat declarațiile președintelui Nicușor Dan cu privire la biografia lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: O să-ți spună el dacă omul ăla cu biografia a fost sau nu agent SIE

Stan a pornit de la afirmațiile lui Nicușor Dan și a subliniat problema legalității și logicii unor asemenea declarații făcute de președinte. Există aspecte care, conform legii, nu pot fi expuse public.

Ia caracterizează tu statul în care ăla de își zice banane cu blugi vine și spune: băi, o să vă dau eu public biografia unui om. Dar știi ce mai zice? Că o să-ți spună el dacă omul ăla cu biografia a fost sau nu agent SIE. Care dobitoc din România crezi tu că nu știe că în baza legii SIE n-ai voie să spui cine a fost, cine e, cine va fi pentru că e secret de stat. Deci care dobitoc din România crezi că nu are această informație, ca să-i o dăm?

Îi e frică de Călin Georgescu

Discuția s-a concentrat pe motivele pentru care Nicușor Dan insistă asupra subiectului biografiei lui Călin Georgescu.

Îi e frică de el. Mă gândesc și eu așa. Dincolo de frică, de unde până unde șeful statului, președintele României, vine și se ocupă el de un cetățean simplu pe numele lui Călin Georgescu, se ocupă de biografia lui? Pentru că, o să-ți răspundă, omul ăsta a încercat să-ți dea o lovitură de stat. Și atunci, trebuie să știm…

