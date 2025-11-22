Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: În baza legii SIE, nu există nicio posibilitate de a afla dacă cineva a fost agent SIE pentru că este secret de stat

Valentin Stan: În baza legii SIE, nu există nicio posibilitate de a afla dacă cineva a fost agent SIE pentru că este secret de stat

Alexandra Anton Marinescu
22 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: În baza legii SIE, nu există nicio posibilitate de a afla dacă cineva a fost agent SIE pentru că este secret de stat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a analizat declarațiile președintelui Nicușor Dan cu privire la biografia lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: O să-ți spună el dacă omul ăla cu biografia a fost sau nu agent SIE

Stan a pornit de la afirmațiile lui Nicușor Dan și a subliniat problema legalității și logicii unor asemenea declarații făcute de președinte. Există aspecte care, conform legii, nu pot fi expuse public.

Ia caracterizează tu statul în care ăla de își zice banane cu blugi vine și spune: băi, o să vă dau eu public biografia unui om. Dar știi ce mai zice?  Că o să-ți spună el dacă omul ăla cu biografia a fost sau nu agent SIE. Care dobitoc din România crezi tu că nu știe că în baza legii SIE n-ai voie să spui cine a fost, cine e, cine va fi pentru că e secret de stat. Deci care dobitoc din România crezi că nu are această informație, ca să-i o dăm?

Îi e frică de Călin Georgescu

Discuția s-a concentrat pe motivele pentru care Nicușor Dan insistă asupra subiectului biografiei lui Călin Georgescu.

Îi e frică de el. Mă gândesc și eu așa. Dincolo de frică, de unde până unde șeful statului, președintele României, vine și se ocupă el de un cetățean simplu pe numele lui Călin Georgescu, se ocupă de biografia lui? Pentru că, o să-ți răspundă, omul ăsta a încercat să-ți dea o lovitură de stat. Și atunci, trebuie să știm…

CITEȘTE ȘI:

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
12:00
Gigi Nețoiu: „Burleanu era consilierul lui Băsescu și a ajuns mare președinte al FRF”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie alungat pentru că Sorin Grindeanu s-a supărat foarte tare pe campania dusă împotriva PSD-ului”
11:00
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie alungat pentru că Sorin Grindeanu s-a supărat foarte tare pe campania dusă împotriva PSD-ului”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT”
10:30
Gigi Nețoiu: „Nu se poate ca Nicușor Dan să îi facă biografia lui Călin Georgescu. Nicușor n-are habar ce înseamnă un OFIȚER ACOPERIT”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Bolojan ne-a anunțat că pune în funcții de partid numai „valori”
10:00
Valentin Stan: Bolojan ne-a anunțat că pune în funcții de partid numai „valori”
MARIUS TUCĂ SHOW Daniel Băluță: „Sunt unul dintre primarii care au reușit să învingă SISTEMUL și am făcut școli, grădinițe, metrou”
09:30
Daniel Băluță: „Sunt unul dintre primarii care au reușit să învingă SISTEMUL și am făcut școli, grădinițe, metrou”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Afacerea de corupție a picat foarte rău în Ucraina. Gașca președintelui JEFUIA banii necesari sectorului energetic”
08:30
Ion Cristoiu: „Afacerea de corupție a picat foarte rău în Ucraina. Gașca președintelui JEFUIA banii necesari sectorului energetic”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?
POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
UTILE Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
12:32
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
12:25
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 777. Președintele libanez Joseph Aoun cere dezarmarea grupării Hezbollah
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
ACTUALITATE Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
12:04
Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul
VIDEO Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni
11:58
Nicușor Dan, parodiat la el acasă. Povești de adormit președinți sau ce face șeful statului când nu-l vede nimeni