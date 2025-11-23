Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a susținut că atacurile din ultima perioadă la adresa magistraților distrug încrederea în justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Toată campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție”

Cristoiu afirmă că discuțiile despre „război hibrid” sunt, de fapt, acoperite de un alt fenomen: atacurile la adresa magistraților.

„Încă o dată. Noi vorbim de război hibrid? Păi, hai să vedem. Toată campania declanșată de el împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție. Un stat, un stat normal se bazează pe încrederea în instituție. Deci s-a dus dracului… Justiția. Pensii speciale au și pensionarii din structuri, da? Merge și la ele. Deci în momentul în care tu vei atinge pensionarul de la servicii, ăla de la servicii activ nu mai face nimic. După asta, povestea cu ajutorul. Vine Nicușor și spune că e stupid. Cum să folosească termenul ăsta? E stupid, dar noi luăm bani de la sănătate și dăm la… El a recunoscut asta.”, afirmă invitatul.

Dacă pierde Ciucu, Bolojan poate fi sacrificat

Cristoiu a analizat și relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, susținând că totul depinde de rezultatul de la București

Marius Tucă: „Îl va sacrifica Nicușor Dan pe Bolojan?” Ion Cristoiu: Va depinde foarte mult de alegerile de la București. Dacă pierde Ciucu… Dacă pierde în sensul că e pe doi, nu cred că. Dacă pierde el, Ciucu a fost pus numai de Bolojan împotriva partidului…” Marius Tucă: „Deci îl va sacrifica?” Ion Cristoiu: „Nu ca premier. Acolo se va pune la cale…”

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”