Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE”

Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE”

Alexandra Anton Marinescu
23 nov. 2025, 13:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a susținut că atacurile din ultima perioadă la adresa magistraților distrug încrederea în justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Toată campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție”

Cristoiu afirmă că discuțiile despre „război hibrid” sunt, de fapt, acoperite de un alt fenomen: atacurile la adresa magistraților.

„Încă o dată. Noi vorbim de război hibrid? Păi, hai să vedem. Toată campania declanșată de el împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție. Un stat, un stat normal se bazează pe încrederea în instituție. Deci s-a dus dracului… Justiția. Pensii speciale au și pensionarii din structuri, da? Merge și la ele. Deci în momentul în care tu vei atinge pensionarul de la servicii, ăla de la servicii activ nu mai face nimic. După asta, povestea cu ajutorul. Vine Nicușor și spune că e stupid. Cum să folosească termenul ăsta? E stupid, dar noi luăm bani de la sănătate și dăm la… El a recunoscut asta.”, afirmă invitatul.

Dacă pierde Ciucu, Bolojan poate fi sacrificat

Cristoiu a analizat și relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, susținând că totul depinde de rezultatul de la București

Marius Tucă: „Îl va sacrifica Nicușor Dan pe Bolojan?”

Ion Cristoiu: Va depinde foarte mult de alegerile de la București. Dacă pierde Ciucu… Dacă pierde în sensul că e pe doi, nu cred că. Dacă pierde el, Ciucu a fost pus numai de Bolojan împotriva partidului…”

Marius Tucă: „Deci îl va sacrifica?”

Ion Cristoiu: „Nu ca premier. Acolo se va pune la cale…”

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”