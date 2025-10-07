Pensia de stat nu ne mai poate SALVA. Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Avem o problemă că trăim din ce în ce mai mult”

Într-un orizont nu foarte îndepărtat de timp, pensia de stat nu va mai fi o soluție fezabilă, avertizează specialiștii. Criza sistemului public de pensii, agravată de creșterea speranței de viață și scăderea natalității, a fost comentată în cadrul unei noi ediții Pastila Financiară.

Jurnalistul Adrian Artene l-a avut ca invitat pe expertul financiar Alexandru Chirilă, alături de care a discutat una dintre cele mai stringente teme de actualitate, criza pensiilor de stat.

Sistemul de contribuție a fost gândit pe o speranță de viață mai mică

În opinia invitatului, sistemul de contribuție la pensiile de stat a fost proiectat pe o speranță de viață semnificativ mai mică decât în prezent.

„Datele stațistice arată că avem o problemă că trăim din ce în ce mai mult. Când a fost gândit ca sistem de contribuție, a fost gândit pe speranța de viață de 10-15 ani. Avem o prelungire a vieții, sistemul de pensii trebuie să se mențină pe o perioada mai îndelungată”.

O altă cauză a crizei se lesgă de scăderea natalității, atât la nivel național, cât și european.

„Natalitatea e în scădere. 25% din studenții care termină nu se angajează la nivel european. Populația va scădea spre 15 milioane în 2070. Vom avea mai puțini contribuabili și oamenii vor trăi din ce în ce mai mult. Avem pilonul 1,2,3, dar modul în care e concepută pensia duce la o scădere dramatică a veniturilor după ce încetăm munca. Nu sunt suficiente pentru a păstra un nivel decent de trai”, a mai explicat Alexandru Chirilă.

