A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese

Transparența la Palatul Victoria funcționează în ritm propriu. Mai exact, doar când cineva o semnalează public că lipsește. Pe 17 octombrie, Gândul arăta că opt miniștri din Cabinetul Bolojan nu aveau publicate pe site-ul Guvernului, până la data de 16 octombrie, declarațiile de avere și interese, deși premierul ceruse asta încă din 8 august. Coincidență sau revelație birocratică, tot pe 17 octombrie, au apărut pe site documentele a cinci dintre cei opt miniștri. Brusc, transparența devenise o prioritate pentru reprezentanții Palatului Victoria.

Acorduri semnate la timp, pierdute în sertarele Cancelariei

Potrivit unor documente obținute de Gândul, unii dintre miniștrii „restanțieri” își făcuseră treaba la timp. Este și cazul ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a transmis acordul scris pentru publicarea declarațiilor de avere și interese pe 13 august către premierul Ilie Bolojan.

O zi mai târziu, pe 14 august, ministrul Bogdan Ivan a trimis, prin Secretarul General al Ministerului Energiei – Mihail Silviu Pocora – acordul scris și către Cancelaria Primului-Ministru, condusă de Mihai Jurca, așa cum Gândul prezintă mai jos:

Acordul era necesar în urma deciziei Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025, care stabilea că publicarea declarațiilor de avere și interese poate încălca dreptul la viață intimă, familială și privată. Fără acest acord scris, documentele nu puteau fi publicate legal pe site.

Cu toate acestea, pe 16 octombrie – două luni distanță față de solicitarea premierului și de la trimiterea acordului – documentele ministrului Bogdan Ivan nu erau publice pe site-ul Guvernului României. Acordul s-a „rătăcit” pe traseul dintre Cancelarie și Departamentul de Comunicare, iar Guvernul nu a mișcat un deget până când Gândul nu a atras atenția.

De precizat este că inclusiv în comunicatul lui Ilie Bolojan, distribuit de PNL, se arată că acordul trebuie transmis către Cancelarie.

Când presa devine motor al transparenței

Cei opt miniștri fără declarații publice până pe 16 octombrie erau: Marian Neacșu (PSD), Alexandru Nazare (PNL), Oana Țoiu (USR), Radu Marinescu (PSD), Florin Barbu (PSD), Bogdan Ivan (PSD), Daniel David (PNL) și Diana Buzoianu (USR).

După apariția articolului Gândul, cinci dintre ei – Barbu (PSD), Ivan (PSD), David (PNL), Marinescu (PSD) și Buzoianu (USR)– au fost actualizați pe site în aceeași zi cu cele două documente publice. (DETALII AICI)

O minune administrativă, am putea spune, dacă nu am ști că procedura era blocată de luni bune chiar în birourile Cancelariei.

Totuși, pe 20 octombrie, trei miniștri – Marian Neacșu (PSD), Alexandru Nazare (PNL) și Oana Țoiu (USR) – rămân în continuare fără declarațiile de avere și interese publicate pe site-ul gov.ro.

Mihai Jurca și Ioana Dogioiu au „uitat” de acordurile miniștrilor

Surse guvernamentale indică faptul că „responsabilii” pentru blocaj sunt Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului-Ministru, și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Cei doi ar fi trebuit să asigure transmiterea și publicarea documentelor pe site.

Între timp, premierul Bolojan poate bifa o nouă ironie administrativă. Deși ceruse „transparență” și „integritate” la Guvern, propriul său aparat birocratic a avut nevoie de un articol de presă pentru a debloca situația generată de lipsa declarațiilor de avere și interese de pe site-ul guvernamental.

La Palatul Victoria, transparența pare să funcționeze doar cu impuls din afară. Unii miniștri și-au făcut treaba, alții au trimis acordurile la timp, dar hârtiile s-au oprit într-un sertar al Cancelariei și, cel mai probabil, au fost „uitate”. Semn că Mihai Jurca și Ioana Dogioiu nu au dat doi bani pe cerința premierului din data de 8 august.

La solicitarea Gândul, Ioana Dogioiu și Mihai Jurca au refuzat să ofere un punct de vedere pe acest subiect. Șeful Cancelariei premierului, ne-a precizat că va transmite un punct de vedere în scris. Până la ora publicării articolului, nu am primit niciun răspuns. Dacă va fi transmis, îl vom publica integral.

