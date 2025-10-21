Prima pagină » EXCLUSIV » A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese

A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese

21 oct. 2025, 09:00, EXCLUSIV
A fost nevoie ca Gândul să scrie pentru ca Jurca și Dogioiu să-și dea seama că nu-și fac treaba pentru care sunt plătiți. Cum s-au „pierdut” acordurile miniștrilor de publicare a declarațiilor de avere și interese
Galerie Foto 7

Transparența la Palatul Victoria funcționează în ritm propriu. Mai exact, doar când cineva o semnalează public că lipsește. Pe 17 octombrie, Gândul arăta că opt miniștri din Cabinetul Bolojan nu aveau publicate pe site-ul Guvernului, până la data de 16 octombrie, declarațiile de avere și interese, deși premierul ceruse asta încă din 8 august. Coincidență sau revelație birocratică, tot pe 17 octombrie, au apărut pe site documentele a cinci dintre cei opt miniștri. Brusc, transparența devenise o prioritate pentru reprezentanții Palatului Victoria.

Acorduri semnate la timp, pierdute în sertarele Cancelariei

Potrivit unor documente obținute de Gândul, unii dintre miniștrii „restanțieri” își făcuseră treaba la timp. Este și cazul ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a transmis acordul scris pentru publicarea declarațiilor de avere și interese pe 13 august către premierul Ilie Bolojan.

O zi mai târziu, pe 14 august, ministrul Bogdan Ivan a trimis, prin Secretarul General al Ministerului Energiei – Mihail Silviu Pocora – acordul scris și către Cancelaria Primului-Ministru, condusă de Mihai Jurca, așa cum Gândul prezintă mai jos:

Acordul era necesar în urma deciziei Curții Constituționale nr. 297 din 29 mai 2025, care stabilea că publicarea declarațiilor de avere și interese poate încălca dreptul la viață intimă, familială și privată. Fără acest acord scris, documentele nu puteau fi publicate legal pe site.

Cu toate acestea, pe 16 octombrie – două luni distanță față de solicitarea premierului și de la trimiterea acordului  – documentele ministrului Bogdan Ivan nu erau publice pe site-ul Guvernului României. Acordul s-a „rătăcit” pe traseul dintre Cancelarie și Departamentul de Comunicare, iar Guvernul nu a mișcat un deget până când Gândul nu a atras atenția.

De precizat este că inclusiv în comunicatul lui Ilie Bolojan, distribuit de PNL, se arată că acordul trebuie transmis către Cancelarie.

Când presa devine motor al transparenței

Cei opt miniștri fără declarații publice până pe 16 octombrie erau: Marian Neacșu (PSD), Alexandru Nazare (PNL), Oana Țoiu (USR), Radu Marinescu (PSD), Florin Barbu (PSD), Bogdan Ivan (PSD), Daniel David (PNL) și Diana Buzoianu (USR).

După apariția articolului Gândul, cinci dintre ei – Barbu (PSD), Ivan (PSD), David (PNL), Marinescu (PSD) și Buzoianu (USR)– au fost actualizați pe site în aceeași zi cu cele două documente publice. (DETALII AICI)

O minune administrativă, am putea spune, dacă nu am ști că procedura era blocată de luni bune chiar în birourile Cancelariei.

Totuși, pe 20 octombrie, trei miniștri – Marian Neacșu (PSD), Alexandru Nazare (PNL) și Oana Țoiu (USR) – rămân în continuare fără declarațiile de avere și interese publicate pe site-ul gov.ro.

Mihai Jurca și Ioana Dogioiu au „uitat” de acordurile miniștrilor

Surse guvernamentale indică faptul că „responsabilii” pentru blocaj sunt Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului-Ministru, și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Cei doi ar fi trebuit să asigure transmiterea și publicarea documentelor pe site.

Între timp, premierul Bolojan poate bifa o nouă ironie administrativă. Deși ceruse „transparență” și „integritate” la Guvern, propriul său aparat birocratic a avut nevoie de un articol de presă pentru a debloca situația generată de lipsa declarațiilor de avere și interese de pe site-ul guvernamental.

Mihai Jurca, seful Cancelariei prim-ministrului, sustine o declaratie de presa la Palatul Victoria, avand ca tema reducerea cheltuielilor lunare cu parcul auto al institutiei, vineri, 3 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ioana Dogioiu, purtatorul de cuvant al Guvernului,, sustine o declaratie de presa la Palatul Victoria, avand ca tema reducerea cheltuielilor lunare cu parcul auto al institutiei, vineri, 3 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

La Palatul Victoria, transparența pare să funcționeze doar cu impuls din afară. Unii miniștri și-au făcut treaba, alții au trimis acordurile la timp, dar hârtiile s-au oprit într-un sertar al Cancelariei și, cel mai probabil, au fost „uitate”. Semn că Mihai Jurca și Ioana Dogioiu nu au dat doi bani pe cerința premierului din data de 8 august.

La solicitarea Gândul, Ioana Dogioiu și Mihai Jurca au refuzat să ofere un punct de vedere pe acest subiect. Șeful Cancelariei premierului, ne-a precizat că va transmite un punct de vedere în scris.  Până la ora publicării articolului, nu am primit niciun răspuns. Dacă va fi transmis, îl vom publica integral.

Sursa colaj: gov.ro

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026
06:00
România fără speranță: tinerii, tot mai NESIGURI de viitor. Măsurile de austeritate, salariile mici și lipsa de încredere în stat adâncesc pesimismul pentru 2026
EXCLUSIV Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu
06:00
Unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din București a ajuns, în comă, la Spitalul Universitar. Ce l-a doborât pe protectorul lui Tzancă Uraganu
SCANDALOS Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?”
13:23
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, care dorește să fie candidatul PNL la Primăria Bucureștiului, își face campanie pe drama tragediei din Rahova. Cum taxează românii clipurile plătite de Bujduveanu, „Ce nu faceți voi pentru voturi? Gata, ai intrat în campanie electorală?”
EXCLUSIV Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
13:02, 19 Oct 2025
Gândul dezamorsează teoria conspirației „lichidării avocatei Colectiv”. Legătura REALĂ a avocatei Enache – ucisă în explozia din Rahova – cu cazul Colectiv
VIDEO EXCLUSIV STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
06:30, 19 Oct 2025
STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
EXCLUSIV Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente
06:00, 19 Oct 2025
Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
KanalD
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Evz.ro
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
HOROSCOP 22 octombrie 2025. O zodie este favorita astrelor! Îi merge bine pe toate planurile și are parte de numeroase surprize. Aceasta trebuie să ia și o decizie importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Un jaf de 7 minute și o poveste de peste 200 de ani. Marie Louise, lacrima de smarald a lui Napoleon Bonaparte
ACTUALITATE Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
10:00
Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru
POLITICĂ Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
09:53
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
EXTERNE Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
09:45
Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
JUSTIȚIE CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
09:35
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
ANCHETĂ O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
09:34
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite