Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu. Astăzi a dat o HOTĂRÂRE DE GUVERN SECRETĂ prin care a schimbat destinația imobilului

Premierul Ilie Bolojan a dat astăzi o hotărâre de Guvern, aflată pe agenda confidențială a ședinței, prin care a schimbat destinația vilei din strada Gogol, fosta reședință a lui Traian Băsescu, spun surse guvernamentale pentru Gândul.

Potrivit surselor Gândul, premierul a locuit până acum în vila din strada Gogol, deși aceasta avea destinația pentru foști șefi de stat. Premierul a schimbat astăzi destinația imobilului printr-o hotărâre de Guvern ținută la secret, astfel încât să intre în legalitate și să poată locui în respectiva reședință.

Ilie Bolojan nu este la prima tentativă de a intra în ilegalitate. Potrivit surselor citate, acesta a mai încercat de încă trei ori să includă hotărârea de guvern pe agenda confidențială, însă abia în ședința de joi, 23 octombrie, aceasta a fost adoptată.

Întrebarea rămâne însă. De ce premierul nu a pus hotărârea pe ordinea de zi publică și a ales să o țină la secret, departe de ochii cetățenilor, deși promisese transparență la Guvern.

Știre în curs de actualizare