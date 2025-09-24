Prima pagină » EXCLUSIV » De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE

De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE

Ruxandra Radulescu
24 sept. 2025, 20:40, EXCLUSIV
De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, în exclusivitate, pentru Gândul un răspuns oficial, referitor la cei doi români, Naser Omer și Ștefan Burghelea, care au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, pentru că au fotografiat baza navală Salamina. De asemenea, Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, a explicat, în exclusivitate, pentru Gândul, în ce măsură România poate interveni în cazul românilor anchetați penal într-o altă țară. 

Doi români Naser Omer, în vârstă de 22, și Ștefan Burghelea, în vârstă de 52 de ani, au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj după ce pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre cele mai mari baze ale Marinei Elene.

Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre cazul celor doi români. Acesta a explicat de ce autoritățile române nu pot interveni în cazul conaționalilor implicați în anchete penale în alte țări.

„În ceea ce privește desfășurarea anchetelor penale sau a oricăror investigații de acest tip, România nu are competență, doar statele respective au competență, indiferent dacă sunt membre UE, non-membre UE, aliate.

Deci competența derulării proceselor judiciare pe teritoriul altui stat este al acestuia și Ministerul de Externe, nici prin dimensiunea consulară, nici prin dimensiunea politică la nivelul MAE, nu are căderea să intervină în acestea”, a precizat Andrei Țărnea.

„Asistența consulară se acordă în ceea ce privește dreptul la un avocat și respectarea drepturilor”

Cu toate acestea, conaționalii care se confruntă cu probleme de ordin legal, pot primi, la solicitarea acestora, asistență consulară pentru a avea acces la un avocat pentru a se asigura că drepturile le sunt respectate.

„Asistența consulară se acordă, dacă vorbim de persoane arestate, în ceea ce privește respectarea drepturilor acestora, în ceea ce privește accesul la avocat, în ceea ce înseamnă accesul la informații în limba română, contactare a familiei.

Deci sunt prevăzute în acordurile internaționale în materie de asistență consulară ce poate să facă un stat în raport cu cetățenii săi care sunt acuzați de fapte”, a declarat Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe.

Răspunsul oficial al MAE cu privire la românii arestați în Grecia pentru spionaj

La solicitarea Gândul, Ministerul Afacerilor Externe a transmis, cu privire la această situație, că Ambasada României la Atena nu a primit solicitări de asistență consulară. De asemenea, Ambasada se află în dialog cu autoritățile elene în privința acestei chestiuni și va acorda asistență legală, în limita legii.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin Ambasada României la Atena a fost informat, de către autoritățile elene, privind reținerea a doi cetățeni români, în data de 22 septembrie 2025, în zona bazei navale Salamina.

Reprezentanții Ambasadei României la Atena au efectuat demersuri, în regim de urgență, pe lângă autoritățile elene pentru a afla mai multe detalii despre motivele și circumstanțele reținerii.
Autoritățile elene au comunicat că motivul arestării este reprezentat de încălcarea articolului 148 din Codul Penal elen, care face referire la infracțiunea de spionaj.

Reprezentanții Ambasadei României la Atena continuă dialogul cu autoritățile elene, fiind pregătiți să acorde asistență consulară, în limita competențelor legale.

Totodată, MAE precizează că la nivelul Ambasadei României la Atena nu au fost primite solicitări de asistență consulară.
Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.
De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222.

FOTO: Envato/Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

EXCLUSIV ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General
19:06
ATACURILE la magistrați. Ce spune ministrul Justiției despre sesizarea făcută de CSM la Parchetul General
VIDEO EXCLUSIV Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
17:38
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
AI AFLAT! Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze”/ „Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/”AUR trebuie ascultat și respectat”
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze”/ „Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/”AUR trebuie ascultat și respectat”
DOCUMENT EXCLUSIV USR se implică direct, fățiș, agresiv în alegerile din Republica Moldova. Bombardează cu mailuri și recomandări de vot înainte de alegerile de duminică
14:52
USR se implică direct, fățiș, agresiv în alegerile din Republica Moldova. Bombardează cu mailuri și recomandări de vot înainte de alegerile de duminică
EXCLUSIV VIDEO Ce spune directorul Termoenergetica despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil. Măsura este ABUZIVĂ fără alternative”
09:00
Ce spune directorul Termoenergetica despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil. Măsura este ABUZIVĂ fără alternative”
VIDEO EXCLUSIV Ce salarii se câștigă la Termoenergetica. Se caută sudori, instalatori și muncitori necalificați. Director: „Pachetul salarial e destul de atractiv”
08:00
Ce salarii se câștigă la Termoenergetica. Se caută sudori, instalatori și muncitori necalificați. Director: „Pachetul salarial e destul de atractiv”
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Revoltă împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo!” Popovici: „Vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo”
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Prețul apei în aeroporturi și gări a fost plafonat la 3 lei. Amenzi usturătoare pentru comercianții care nu respectă legea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Legătura lui Călin Georgescu cu Victoria Furtună, fostă procuroare și lidera partidului „Moldova Mare”. Ies la suprafață noi detalii
Evz.ro
Schema prin care Tzancă Uraganu ar frauda statul. Datorii mai mari decât cifra de afaceri
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
ADN-ul de la denisovani ar putea oferi rezistență la malarie
POLITICĂ Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
22:04
Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
ȘTIINȚĂ Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică
22:01
Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXTERNE Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS
21:55
Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS
POLITICĂ PSD NU are de gând să facă o alianță cu AUR: „La AUR n-am văzut decât un spectacol”
21:55
PSD NU are de gând să facă o alianță cu AUR: „La AUR n-am văzut decât un spectacol”
METEO O masă de AER RECE din zona polară va traversa România. Temperaturile vor scădea chiar și cu 10° Celsius, în următoarele zile
21:48
O masă de AER RECE din zona polară va traversa România. Temperaturile vor scădea chiar și cu 10° Celsius, în următoarele zile