De ce România NU poate interveni în ancheta penală a celor doi români arestați în Grecia. Răspunsul oficial al MAE

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, în exclusivitate, pentru Gândul un răspuns oficial, referitor la cei doi români, Naser Omer și Ștefan Burghelea, care au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, pentru că au fotografiat baza navală Salamina. De asemenea, Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, a explicat, în exclusivitate, pentru Gândul, în ce măsură România poate interveni în cazul românilor anchetați penal într-o altă țară.

Doi români Naser Omer, în vârstă de 22, și Ștefan Burghelea, în vârstă de 52 de ani, au fost arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj după ce pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre cele mai mari baze ale Marinei Elene.

Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre cazul celor doi români. Acesta a explicat de ce autoritățile române nu pot interveni în cazul conaționalilor implicați în anchete penale în alte țări.

„În ceea ce privește desfășurarea anchetelor penale sau a oricăror investigații de acest tip, România nu are competență, doar statele respective au competență, indiferent dacă sunt membre UE, non-membre UE, aliate.

Deci competența derulării proceselor judiciare pe teritoriul altui stat este al acestuia și Ministerul de Externe, nici prin dimensiunea consulară, nici prin dimensiunea politică la nivelul MAE, nu are căderea să intervină în acestea”, a precizat Andrei Țărnea.

„Asistența consulară se acordă în ceea ce privește dreptul la un avocat și respectarea drepturilor”

Cu toate acestea, conaționalii care se confruntă cu probleme de ordin legal, pot primi, la solicitarea acestora, asistență consulară pentru a avea acces la un avocat pentru a se asigura că drepturile le sunt respectate.

„Asistența consulară se acordă, dacă vorbim de persoane arestate, în ceea ce privește respectarea drepturilor acestora, în ceea ce privește accesul la avocat, în ceea ce înseamnă accesul la informații în limba română, contactare a familiei.

Deci sunt prevăzute în acordurile internaționale în materie de asistență consulară ce poate să facă un stat în raport cu cetățenii săi care sunt acuzați de fapte”, a declarat Andrei Țărnea, diplomat, director general pentru Comunicare și Diplomație Publică la Ministerul Afacerilor Externe.

Răspunsul oficial al MAE cu privire la românii arestați în Grecia pentru spionaj

La solicitarea Gândul, Ministerul Afacerilor Externe a transmis, cu privire la această situație, că Ambasada României la Atena nu a primit solicitări de asistență consulară. De asemenea, Ambasada se află în dialog cu autoritățile elene în privința acestei chestiuni și va acorda asistență legală, în limita legii.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) prin Ambasada României la Atena a fost informat, de către autoritățile elene, privind reținerea a doi cetățeni români, în data de 22 septembrie 2025, în zona bazei navale Salamina.

Reprezentanții Ambasadei României la Atena au efectuat demersuri, în regim de urgență, pe lângă autoritățile elene pentru a afla mai multe detalii despre motivele și circumstanțele reținerii.

Autoritățile elene au comunicat că motivul arestării este reprezentat de încălcarea articolului 148 din Codul Penal elen, care face referire la infracțiunea de spionaj.

Reprezentanții Ambasadei României la Atena continuă dialogul cu autoritățile elene, fiind pregătiți să acorde asistență consulară, în limita competențelor legale.

Totodată, MAE precizează că la nivelul Ambasadei României la Atena nu au fost primite solicitări de asistență consulară.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222.

