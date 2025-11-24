Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, este acuzat de două studente că le-ar fi șantajat și hărțuit sexual. Una dintre tinere susține că a întreținut relații sexuale cu el chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului.

UPDATE ora 12.00. Poliţiştii din Iaşi fac verificări în cazul fiului fostului ministru, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, acuzat că a hărţuit sexual două studente pentru a trece examenele.

Știrea inițială

Alexandru este fiul fostului ministru al Justiției, fost rector la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) și fost judecător la Curtea Constituțională.

„Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci sex cu mine”

„Eu ți-am afișat opțiunile și tu decizi la urma urmei. Dacă tu vrei să continui în cariera asta sunt niște sacrificii de urmat. Și-așa nu poți să înveți nimic, ai emoții, ești prea emotivă, mai faci și terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci sex cu mine”, a relatat una dintre studente despre discuțiile avute cu Toader, potrivit Reporteris.

Publicația locală mai notează că, după ce a cedat avansurilor, fata a avut imediat remușcări și a renunțat la Facultatea de Drept: „am băut o săptămână”. Din fericire, a reușit să își revină și să finalizeze o altă specializare universitară.

Contactat de reporter de Iași, la cabinetul său notarial, fiul fostului ministru a refuzat să comenteze aceste acuzații. „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici «Da», nu v-am zis nici «Nu»”.

„Toată lumea știe”, arată însă Cristina (nume fictiv). Anca (nume fictiv) mai spune că studentele se avertizau între ele. „Vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine”, a spus aceasta.

„Are o cameră cu trofeele lui de vânătoare… Acolo se întâmplă toate lucrurile”

Tânăra a relatat că Toader „era foarte relaxat, făcând să pară ceva normal… stătea cu tine la șpriț, la o țigară. Mi-a povestit experiențele lui din facultate, fanteziile lui, că visa să facă sex în roba de avocat. El e într-un întreg film”.

Studenta a descris minuțios și biroul notarial. „Are o cameră cu trofeele lui de vânătoare… o canapea maro, din piele, un cerb pe perete… Acolo se întâmplă toate lucrurile”.

Referitor la faptul că Toader era căsătorit, Cristina a precizat că acesta nu purta niciodată verigheta pe deget.

Tudorel Toader respinge acuzațiile aduse fiului său: „Este un atac defăimător”

Tatăl lectorului Alexandru Toader a reacționat la articol, catalogându-l drept „un articol de șantaj”.

„«Sunteţi dispus, dacă aceste dovezi vor apărea, să renunţaţi la calitatea de cadru didactic», este mesajul respectivului articol! Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline, iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Este josnic şi nedrept să loveşti într-un om atacându-i copilul şi imaginea acestuia”, a scris Tudorel Toader, pe FB.

În final, fostul ministru subliniază că va lăsa justiția să decidă.

„Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”, a scris fostul ministru.

