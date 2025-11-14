Fuga din țară a manelistului Dani Mocanu, care a reușit să dispară împreună cu fratele său chiar înainte ca instanța Curții de Apel Brașov să-i condamne definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare, pentru tentativă de omor, va face obiectul unei anchete. Sunt vizate mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar și eventualele persoane care le-ar fi acordat sprijin celor doi fugari, în condițiile în care aveau interdicția de a părăsi țara.

Dani Mocanu și fratele său au fost dați în urmărire la jumătatea săptămânii trecute, după ce polițiștii argeșeni care au mers la adresele celor doi pentru a-i conduce la penitenciar nu i-au găsit.

Au trecut granița, deși erau sub control judiciar

Câteva zile mai târziu, cei doi au fost ridicați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din Chestura de Poliție Napoli, de la o adresa din localitatea Casola din Napoli, unde manelistul român deține un apartament.

După fuga fraților Mocanu, victimele acestora, Ionuț Cornel Pletosu și Gheorghe Enache, ambii din Ștefănești, județul Argeș, au solicitat ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, să trimită Corpul de Control la Poliția Orașului Ștefănești, la IPJ Argeș, dar și la Poliția de Frontieră pentru a stabili cum a fost posibil ca cei doi bărbați să fugă peste graniță cu foarte puțin timp înainte ca instanța să se pronunțe, în condițiile în care se aflau sub control judiciar.

Puși să spună cine i-a ajutat să fugă

În acest sens, Ionuț Nando Mocanu nu avea voie să părăsească orașul Ștefănești în timp ce faimosul său frate obținuse, printr-o decizie a instanței Tribunalului Argeș, dreptul de a părăsi localitatea, cu condiția să nu plece din țară.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că independent de solicitarea celor două victime urmează ca o amplă anchetă să fie declanșată după extrădarea celor doi condamnați. Aceștia vor fi audiați în legătură cu modalitatea prin care au reușit să ajungă în Italia.

Totodată, spun sursele citate, polițiștii vor să știe inclusiv numele persoanelor care i-ar fi ajutat să fugă.

Dani Mocanu și fratele său, plasați în arest la domiciliu

Conform Poliției Române, autoritățile din Italia ar fi demarat deja procedurile de extrădare pentru cei doi frați. Inițial, aceștia au fost reținuți și închiși, însă, ulterior, instanța de judecată a stabilit că nu este nevoie să rămână după gratii și a stabilit că Dani Mocanu și fratele său pot sta și în arest la domiciliu.

Surse judiciare au afirmat, pentru Gândul, că Dani Mocanu ar încerca să rămână liber pe teritoriul Italiei. Legislația din această țară permite condamnaților cu pedepse de până la patru ani să execute sentința în libertate, cu o brățară de localizare prinsă de gleznă, atât timp cât demonstrează că au unde să locuiască, au un loc de muncă și nu comit alte infracțiuni.

Acest lucru i-ar permite interpretului de muzică de petrecere să scape de închisoare și să câștige în continuare din muzică, în condițiile în care,pe teritoriul Italiei există o comunitate importantă de români, care ar putea să apeleze la serviciile sale.

