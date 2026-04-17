Cum au scăpat cu viață cei 300 de mercenari români luați prizonieri în Congo. Cu ce argumente a negociat, în limba franceză, un fost luptător în Legiune

Andrei Dumitrescu
Aproximativ 300 de mercenari români care aveau contracte în Congo și care s-au predat, anul trecut, în fața rebelilor M23, ar fi scăpat cu viață după ce un fost combatant în Legiunea Străină ar fi reușit o negociere cu inamicul. În caz contrar, luptătorii M23 ar fi fost hotărâți să-i omoare pe toți.

Sute de români, majoritatea foști angajați în Armată sau în structurile Ministerului Afacerilor Interne, au fost recrutați în numele lui Horațiu Potra și trimiși în Congo. Pentru un salariu de 5.000 de euro pe lună, mercenarii români trebuiau să antreneze armata congoleză.

Surse din rândul mercenarilor care s-au lansat în această aventură au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că mulți dintre militarii congolezi aveau probleme cu alcoolul și cu drogurile, motiv pentru care erau indisciplinați.

În februarie 2024, când Vasile Badea, fost polițist în cadrul trupelor speciale ale Poliției Capitalei, a fost ucis în contextul unui atac, soldații congolezi au rupt-o la fugă.

Mercenarii, neplătiți de trei luni

Sursele Gândul au menționat că, la începutul anului trecut, când rebelii M23 au preluat controlul în provincia Nord-Kivu, în zona respectivă se aflau în jur de 300 de români. Aceștia s-ar fi grăbit să se predea, însă rebelii ar fi fost deciși să-i omoare pe toți și ar fi atacat baza ONU în care se refugiaseră.

Un fost combatant în Legiunea Străină, bun vorbitor de limbă franceză, ar fi discutat cu reprezentanții M23 și i-ar fi convins că niciun român nu a venit în Congo ca să participe la lupte.

Totodată, sursele Gândul au precizat că mercenarii români nu erau plătiți de trei luni, însă Horațiu Potra i-ar fi asigurat că, la un moment dat, își vor primi banii integral.

În acest context, s-a speculat că cei trei milioane de dolari care s-au găsit în seiful lui Potra în urma descinderilor organizate de procurorii DIICOT care l-au acuzat de tentativă de lovitură de stat, ar fi fost, de fapt, tocmai banii pentru plata acestor mercenari.

