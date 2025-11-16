Dani Mocanu ar fi contactat mai mulți infractori români care au fugit în Italia, după ce au fost condamnați în România, pentru a-l ajuta să-și găsească un loc de muncă. Manelistul are nevoie de un serviciu stabil pentru a putea să spere că autoritățile italiene vor refuza cererea de extrădare transmisă de reprezentanții Ministerului Justiției din România și îi vor permite să-și execute pedeapsa în libertate.

Dani Mocanu și fratele său au fost dați în urmărire la data de 6 noiembrie, când instanța Curții de Apel Brașov i-a condamnat definitiv la 4 și respectiv 7 ani de închisoare într-un dosar de tentativă de omor.

După ce instanța a redactat mandatele de executare a pedepselor și le-a trimis la Poliție pentru punerea lor în executare, s-a constatat că cei doi condamnați dispăruseră. Inițial, polițiștii i-au căutat la adresele unor rude, după care, pentru ca nu i-au găsit nici acolo, i-au declarat fugari.

În mai puțin de o săptămână, autoritățile din România anunțau că frații Mocanu ar fi fost prinși în localitatea Casola din Napoli, via Gesini 63, din zona metropolitană a orașului italian, de către polițiștii din Brescia în colaborare cu cei din Napoli.

Mocanu, discuții cu șefii lumii interlope

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că, de fapt, Dani Mocanu și fratele lui nu s-ar fi ascuns, în condițiile în care interpretul de manele ar fi mers la un apartament pe care îl deține, de ani buni, în zona respectivă.

Mai mult decât atât, spun sursele Gândul, cântărețul își obținuse din timp documentele de ședere pe teritoriul Italiei, semn că își pregătise fuga din timp.

Totodată, spun sursele noastre, cu foarte puțin timp înainte să plece, Mocanu ar fi contactat mai mulți lideri interlopi influenți. Acesta ar fi avut o discuție, online, cu Mircea Băluș, zis Mircea Nebunu, un al infractor fugar stabilit în Italia, după care s-ar fi văzut cu Florin Ghinea, zis Ghenosu, la Târgoviște, chiar cu o zi înainte să fugă.

Întâlnirea dintre cei doi s-a făcut în mod public, în contextul în care, la data respectivă, liderul interlop dâmbovițean a anunțat deschiderea propriei sale săli de fitness.

Unde muncesc fugarii din România

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit că, după ce a ajuns în Italia, Dani Mocanu ar fi vorbit și cu alți conaționali condamnați definitiv în țară, dar care își execută pedepsele în Italia, cu brățări electronice prinse de gleznă.

Conform legislației italiene, ca să se bucure de libertate, aceștia trebuie, printre altele, să facă dovada că au unde să locuiască și că au un loc de muncă.

În acest sens, Dani Mocanu, care se declară unul dintre cei mai bogați maneliști români și care, în scop de laudă, s-a fotografiat în dese rânduri cu pachete mari de bani, i-ar fi întrebat pe fugarii respectivi unde ar putea să se angajeze ca muncitor necalificat, mai ales că nu are studii de specialitate pentru niciun fel de ocupație, iar profesia de cântăreț nu l-ar ajuta în această situație.

Sursele Gândul au afirmat că persoanele aflate în situația lui Dani Mocanu evită șantierele și caută, în general, să muncească la spitale, azile pentru bătrâni, abatoare sau restaurante.

