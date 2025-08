INTERVIU cu ultimul nepot al lui Ion Iliescu. Ionel Relu Savu: „Cred că e singurul președinte care a respectat Constituția României”

Au trecut destul de mulți ani de la ultima vizită a lui Ion Iliescu în Oltenița, locul copilăriei sale, dar Ionel Relu Savu, zis Dușcă, nepot de văr, își aduce aminte, într-o conversație cu reporterul Gândul, exact cum au povestit la restaurantul său, unde i-a pregătit felurile de mâncare preferate. A fost un om respectat și un om care a respectat Constituția României, crede nepotul fostului șef de stat, care lasă istoria să aprecieze dacă a făcut greșeli sau nu.

Ionel Relu Savu are aproape 74 de ani și tot de atât timp are amintiri cu Ion Iliescu, văr primar cu tatăl său. S-a născut în Oltenița și locuiește și azi în locul copilăriei fostului președinte al României.

„Îl cunosc de când am început să fac ochii pe domnul Iliescu, un om deosebit, de o cultură deosebită unchiul meu, care a fost un om respectat de majoritatea oamenilor din Oltenița și din țară. Acuma, fiecare om dintre noi are și controverse, da, așa și dânsul. A fost un om care a respectat Constituția României. Cred că e singurul președinte care a respectat Constituția României, singurul președinte care a invitat la dialog toate formațiunile politice din România. Dacă vă aduceți aminte, cea de la Snagov, da, când putea s-o facă singur, pentru că s-a pus bazele integrării României în NATO și în Uniunea Europeană”, spune Ionel Relu Savu.

Despre formarea lui la Moscova, care i-a atras „ștampila” că ar fi fost „omul rușilor”, nepotul lui lasă istoriei să judece.

„Că o fi făcut și greșeli, nu contest eu și nu pot să apreciez eu, rămâne istoria să aprecieze treaba asta. În rest, îmi pare foarte rău că a decedat, foarte rău. Este pierdere imensă pentru România și pentru oamenii de cultură din România, pentru că omul este, a fost și rămâne un tip foarte citit și erudit”, crede nepotul din Oltenița.

Ce a mâncat Ion Iliescu în ultima vizită în Oltenița

Au trecut mai mulți ani, șapte, opt, de când a vorbit în persoană cu unchiul său, când a venit într-o vizită acasă cu Ionuț Vulpescu, consilierul său și fost ministru al Culturii, cu care a povestit și i-a omenit la restaurantul pe care îl gestionează, „Modern”.

„Am stat de vorbă, am discutat de părinți, încă trăia mama mea”, povestește el.

Își aduce aminte și azi meniul pe care l-a pregătit pentru ruda sa care a fost de trei ori șef al statului: ciorbă de burtă și saramură de crap la cuptor cu carton.

„Saramura de crap la cuptor cu carton se face așa: se pune în văl de foaie de copt – acuma lumea a evoluat, nu mai așa – se pune un carton, se îmbibă cu mirodenii, cu ulei, după aia se pune, crapul, după aia se pune alt carton și se bagă la cuptor”, povestește nepotul lui Iliescu.

Fostul președinte nu a fost însoțit de soția sa, Nina Iliescu, despre care nepotul spune că nu a mai ieșit de mult timp în public și că nu are o stare de sănătate foarte bună.

„Am discutat despre familie. Despre asta (politică – n.r.) n-am discutat, că eu nu fac politică, n-am făcut politică, nu m-am băgat, iar dânsul era sătul de politică, nu îi mai trebuia să discute cu noi politică aici. A venit, a văzut locurile natale, s-a plimbat și după aia a plecat, cam asta a fost, o zi. Întotdeauna când a venit la Oltenița mai mult de o zi n-a stat”, povestește Ionel Relu Savu.

Nepotul este mâhnit că nu poate participa la funeraliile rudei sale de sânge, din motive medicale. Este vorba de o proteză la șold, care nu îi permite să stea foarte mult în picioare, dincolo de prezența sa pe lista de protocol.

Ionel Relu Savu își aduce aminte de poveștile din copilăria lui Ion Iliescu de Strada Lăutarilor, împărtășite de tatăl său, văr bun cu fostul președinte.

„Strada Lăutarilor era o stradă mai deosebită. Atunci erau romii de mătase, cu cămășile albe. Toată ziua, de fapt ziua nu era muzică pe stradă, noaptea începea muzica, că așa când au lăutari, ziua era ocupați, seara veneau și petreceau ei. Da, (Ion Iliescu – n.r.) a petrecut, după aia a plecat la liceu, că nu l-a făcut aici, l-a făcut la București, mai departe, nu mai știu, nu mai îmi aduc aminte prea mult, tata știa cel mai bine”, rememorează Ionel Relu Savu.

„Nu i-am cerut niciodată ajutorul, că n-am avut nevoie”

Nepotul spune că nu a apelat niciodată la celebrul său unchi pentru propriul interes.

„Nu i-am cerut niciodată ajutorul, că n-am avut nevoie. Noi suntem oameni titrați și n-am avut niciodată probleme. Am intrat în 1970 la facultate, am făcut facultățile, pe vremea noastră facultăți adevărate, când erau 100 de locuri în toată țara. Am terminat facultatea, am fost repartizat în județul Iași, din județul Iași mi-am făcut transferul și am venit aici”, povestește bărbatul care a fost ulterior director la Filatura Oltenița și al Combinatului de porci din Ulmeni.

Nepotul lui Ion Iliescu se ocupă acum de propriul restaurant, numit Modern, unde la loc de cinste sunt preparatele tradiționale.

„Avem peștele – crap de Dunăre, somn de Dunăre – pește de Dunăre și produse tradiționale românești. În general, noi ne axăm pe meniurile românești, nu pe fructe de mare, că eu, când am auzit nebunia asta cu fructe de mare proaspete în România, mă cam îndoiesc. Nu știu cum sunt fructele de mare din România, noi nu suntem producători de fructe de mare”, spune nepotul lui Ion Iliescu.

Cu alți membri ai familiei extinse a lui Ion Iliescu spune că nu s-au mai reunit de mulți ani.

„Singura dată când am fost, am fost la înmormântarea fratele lui dânsului, care a murit în Irak, Eugen. De atunci n-am mai văzut nicio rudă, n-am mai văzut pe nimeni, nimic, nimic. În afară de dânsul, n-am mai văzut nimic”, spune bărbatul.

Eugen a fost primul dintre frații lui Iliescu care au murit, în 1984. El era inginer electrician de profesie și lucra pe un șantier din Kirkuk, Irak, când a suferit un infarct fatal, care ar fi fost înmormântat în Cimitirul Reînvierea de lângă Obor.

În cimitirul din localitate bărbatul spune că sunt înmormântate bunicul, mama, tata și un alt văr de-ai unchiului său.

Programul funeraliilor

Fostul președinte al statului român a decedat marți, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, la vârsta de 95 de ani.

Funeraliile fostului președinte al României Ion Iliescu se desfășoară de-a lungul a doua zile, respectiv 6 și 7 august. Fostul președinte de stat va fi înmormântat la Cimitirul Ghencea 3, în prezența celor apropiați și a demnitarilor.

Ion Iliescu, internat din 9 iunie, avea o formă de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după internarea sa la Spitalul SRI.

Născut la 3 martie 1930, fostul șef al statului, a avut ieșiri publice foarte rare în ultimii ani, el rezumându-se la mesaje publicate pe blogul său, comemorative sau de felicitare a unor personalități sau instituții.

