Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China”

03 sept. 2025, 14:12, EXCLUSIV
Fostul premier Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se află în centrul atenției după participarea la Parada Victoriei de la Beijing, organizată cu ocazia aniversării încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. În imaginile publice, cei doi stau lângă lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Gândul a discutat cu jurnalistul Dan Tomozei care explică contextul diplomatic și simbolic al prezenței celor doi foști premieri.

„Participarea celor doi foști premieri o văd ca pe un eveniment extrem de important în cadrul relațiilor bilaterale România-China. Aș face excepție de prezența celorlalți lideri, chiar dacă sunt extrem de importante, vorbim de Vladimir Putin, vorbim de Kim Jong-un, vorbim de țările Sudului Global, zona Eurasia, toate țările importante cu resurse și potențial economic, pe care, din păcate, la București nu are cine să le observe”, spune Tomozei.

Adrian Năstase, un prieten vechi al Chinei

Prezența lui Adrian Năstase nu este întâmplătoare, explică jurnalistul specializat în China: „Domnul Năstase este considerat la Beijing unul dintre prietenii Chinei. Și asta în primul rând ca urmare a faptului că în anul 2003, când China s-a confruntat cu epidemia SARS, a fost singurul lider mondial care a urcat în avion, a umplut un avion charter românesc cu ajutoare medicale și a plecat la Beijing. Niciun alt lider nu a făcut acest gest”.

Gestul său, explică Tomozei, îl plasează în panoplia liderilor „prieteni cu China”.

„Vreme de mai bine de șase luni, niciun alt lider de țară, indiferent de considerente, nu a făcut acest gest, chestiune care îl plasează pe fostul premier Adrian Năstase ca un lider prieten”.

Viorica Dăncilă și menținerea dialogului economic

Și Viorica Dăncilă are un rol recunoscut de oficialii chinez prin menținerea relațiilor economice.

În ceea ce o privește pe doamna Viorica Dăncilă, este ultimul premier al României care a încercat să mențină relația de dialog și comunicare economică pe relația România-China, motiv pentru care și dânsa este relevantă din perspectiva chinezilor, pentru că România, din păcate, în ultimii 15 ani, nu reușește să observe China, indiferent de dimensiunea geografică, politică sau economică. Repet, este o prezență extrem de importantă pentru menținerea vie a relațiilor”, explică Dan Tomozei.

Vizită personală, nu oficială

Tomozei subliniază clar că cei doi nu reprezintă oficial statul român, ci sunt invitați în calitate personală de „prieteni” ai poporului chinez.

„Este o vizită, că trebuie să fie foarte clar, cei doi nu sunt acolo în calitate oficială, nu reprezintă în mod direct statul român. Ei sunt invitați în calitate de prieteni ai statului chinez (…) Domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă sunt acolo, nu în calitate oficială, ci ca foști oficiali de rang înalt ai statului român”.

Jurnalistul amintește de rădăcinile istorice ale relațiilor bilaterale: „România este strâns legată de istoria Republicii Populare Chineze imediat după 1940. În 1949, 1 octombrie,s-a proclamat Republica Populară Chineză. Dar, noi am avut medici români, precum David Iancu și domnul doctor Bucur Clejan, care au plecat voluntar în China să susțină poporul chinez împotriva agresiunii japoneze”.

Prezența celor doi foști premieri a fost diferită ca statut. Adrian Năstase a venit însoțit alături de soția sa, Dana Năstase.

„Prezența doamnei Năstase face parte din protocolul asigurat de partea chineză, la solicitarea celor invitați. Dacă doamna Viorica Dăncilă a ales să meargă fără domnul Dăncilă, a fost o alegere personală”, incheie Dan Tomozei, în exclusivitate pentru Gândul.

