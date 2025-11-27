În ultimii ani, au existat discuții publice „aprinse” în legătură cu eventuala construire a unui depozit de combustibili în comuna Feldioara, județul Brașov. În scenariu apar companiile Transit Oil SRL și, indirect, MOL Ungaria. Compania maghiară este interesată de extinderea pozițiilor logistice în România și va prelua, după terminarea construcției, operațiunile depozitului.
Gândul a tras, de altfel, un semnal de alarmă încă din momentul în care situația s-a tensionat progresiv, iar numeroase semne de întrebare nu și-au primit, încă, răspunsurile. (mai multe detalii AICI)
Compania MOL, din cauza „hățișului” administrativ pentru obținerea documentației de urbanism și a autorizației de construire, nu a dorit să fie implicată direct în acest proiect și a preferat să rămână „în umbra”.
Însă, așa cum s-a mai îmtâmplat și în alte situații, partenerul român a „scurtat”, prin toate mijloacele, circuitul de avizare și aprobare a proiectului.
SC TRANSIT OIL SRL a primit autorizația de construire nr. 20/19.09.2023 pentru un depozit petrolier în Feldioara, aflat la doar 150 m de râul Crizbav și în Zona de Securitate a Nuclearelectrica.
Trebuie specificat, de la bun început, că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investiții aprobat de Consiliul Local Feldioara în februarie 2023 (HCL 10/2023) face obiectul dosarului nr. 31343/3/2024, în care se solicită anularea actului administrativ.
Primăria Feldioara a emis Certificatul de Urbanism nr. 22/2023, pe 1 martie 2023, numai că documentul fără solicitarea unor avize obligatorii impuse chiar de documentația PUZ, astfel că la „dosar” nu au apărut următoarele avize:
În centrul întregii controverse se află un deposit de combustibili. Dată fiind natura și amplasamentul proiectului, legislația din România impune notificarea Secretariatului de Risc al Ministerului Mediului, conform Legii 59/2016.
Numai că, paradoxal, potrivit informațiilor obținute de Gândul, această notificare nu a fost transmisă.
Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a emis Decizia etapei de încadrare nr. 172/25.08.2023, prin care a stabilit că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și nici evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
Potrivit surselor Gândul, „într-un mod inexplicabil, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a emis Decizia etapei de încadrare nr. 172/25.08.2023 prin care autoritatea competentă pentru protecția mediului decide că un astfel de proiect nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”.
Aceleși surse au mai dezvăluit, în exclusivitate, că există aspect foarte importante care nu ar fi fost luate în seamă.
De altfel, și această decizie a fost contestată în instanță și face obiectul dosarului nr. 232/62/2025.
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a desfășurat două controale succesive pe șantierul acestui proiect controversat.
Iar concluziile au fost devastatoare.
ISC a dispus sistarea lucrărilor la șantier după primul control efectuat în teren, fiindcă au fost constatate numeroase încălcări ale legii în procedura de autorizare și în procesul de execuție.
Sursele Gândul spun că această măsură ar fi trebuit să conducă nu doar la sistarea lucrărilor și atacarea actului administrativ de Instituția Prefectului, ci și la măsuri de aducere la starea inițială a terenului și de soluționare a tuturor problemelor din procedura de autorizare din partea Primăriei Comunei Feldioara.
Cu autorizația de construire – nr. 20/2023 – suspendată (autorizație care face obiectul unui dosar în instanță pentru anularea actului administrative), părea că totul a reintrat în normalitate. Numai că evenimentele au luat o turnură uluitoare.
În data de 19 decembrie 2024, primarul Comunei Feldioara a emis o nouă Autorizație de Construire – nr. 20/19.12.2024 -, pentru același amplasament și același obiectiv.
Emiterea unei noi autorizații de construite, în contextul în care prima era contestată și suspendată „este ilegală”, avertizează sursele Gândul.
Aceleași surse devoalează un tablou general în care controversatul proiect al depozitului de combustibili de la Feldioara este înconjurat de o adevărată „pânză de păianjen” a neregulilor.
Trebuie precizat că, acum, proiectul este subiectul mai multor procese în curs, iar legalitatea documentațiilor și a procedurilor este analizată la nivel judiciar și administrativ.
La acest moment, câteva precizări legislative sunt absolut necesare, pentru ca întreaga speță să fie înțeleasă cât mai bine, iar „mutările” din „culisele” acestui scandal să fie explicate.
Specialiștii consultați de Gândul sunt fermi. În perioada de valabilitate a unei autorizații de construire nu se pot emite alte autorizații de construire pentru același obiectiv, cu excepția modificărilor de temă în condițiile legii.
„Față de acestea, Autorizația de Construire nr. 20/19.12.2024 emisă de Primarul Comunei Feldioara a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor legale, întrucât pentru amplasamentul din jud. Brașov, comuna Feldioara, str. DC 36 F.N., beneficiar Transit Oil SRL, a fost emisă Autorizația de Construire nr. 20/2023, având același scop – depozit carburanți.
Întrucât autorizația de construire nr. 20/2023 a fost atacată de Prefectul jud. Brașov, având dosar nr. 716/62/2024, aceasta a fost suspendată de drept și, pe cale de consecință, până la soluționarea cauzei, o altă autorizație nu putea fi emisă”, au declarat sursele Gândul
Sunt două ipoteze de lucru după ce a doua autorizațiede comstruire a fost emisă de Primăria Feldioara.
Dacă autorizația nr. 20/19.12.2024 a fost emisă în scopul modificării de temă, atunci aceasta se bazează pe autorizația atacată deja și suspendată de instanță. Astfel, aceasta este nelegală, fiind emisă în baza unei autorizații de construire suspendate de instanță.
Dacă autorizația nr. 20/19.12.2024 a fost emisă pentru construirea depozitului de carburanți, atunci aceasta este nelegal emisă întrucât există o altă autorizație de construire emisă în același scop, ce este supusă controlului de legalitate, iar efectele sale juridice sunt suspendate.
Potrivit art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004, emiterea unui act administrativ cu același conținut ca și actul suspendat atrage suspendarea de drept a celui nou.
Cu toate că ar fi trebuit să sesizeze toată această anomalie care pare interminabilă și ridică mari semne de întrebare în cee ce privește modul în care este respectată legea, autoritățile de la nivelul județului Brașov nu au nicio reacție.
Deși a fost sesizată cu privire la aspectele legate de PUZ, de Decizia de încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului, de lipsa avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și de faptul că primăria a emis o nouă autorizație de construire, Instituția Prefectului nu a luat nicio măsură.
Inspectoratul de Stat în Construcții, după sistarea lucrărilor și după al doilea control, în care a constatat continuarea lucrărilor în mod ilegal, nu a mai verificat situația din teren.
Sursele Gândul au declarat, în exclusivitate, că tot scandalul din Feldioara ar fi trebuit să fie analizat cu toată atenția, la toate nivelurile competente.
Primăria Comunei Feldioara a emis ilegal o autorizație de construire pentru un proiect de asemenea anvergură, iar Consiliul Județean nu a luat nicio măsură.
„Adrian Veștea și Sorin Țâuș sunt colegi de partid, iar DNA a depistat acte de corupție la nivelul Consiliului Județean și al organizației PNL Brașov. Județul s-a transformat într-o feudă a liberalilor?”, întreabă, deloc retoric, sursele Gândul.
Iar alte întrebări apar firesc:
Mihai-Cătălin Văsii, prefectul Județului Brașov, ar fi trebuit să știe că pentru obiectivul „Depozit de combustibil Feldioara” a fost emisă o nouă autorizație de construire – nr. 20/2024. Numai că, potrivit informațiilor obținute de Gândul, la niciun termen din dosarul 716/2024 nu a fost prezent niciun reprezentant al Instituției Prefectului.
„Societatea civilă a sesizat faptul că atât documentația de PUZ, cât și Decizia de Încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului nu respectă normele legale.Instituția Prefectului a efectuat un control privind aceste acte administrative?”, mai întreabă sursele Gândul.
Scandalul „Feldioara” este departe de a fi încheiat, iar după emiterea celei de-a doua autorizații de construire situația este și mai tensionată.
Sursele Gândul au mai declarat că semnele de întrebare își așteaptă, în continuare, răspunsurile, iar primarul Feldioarei, Sorin Taus, ar trebui să răspundă la câteva întrebări-cheie.
„În ce condiții a emis primarul din Feldioara Autorizația de Construire nr. 20/19.12.2024, având în vedere că pentru același amplasament beneficiarul deținea deja Autorizația nr. 20/2023?
Având în vedere că autorizația 20/2023 a fost atacată și suspendată de drept, care a fost motivul emiterii unei noi autorizații?
Pe baza cărei documentații a fost emisă Autorizația nr. 20/19.12.2024, în condițiile lipsei avizelor și proiectelor tehnice la dosarul autorizației 20/2023?
Care au fost măsurile dispuse de Primărie pentru remedierea neregulilor constatate de ISC?
Cum este posibil ca Primăria Feldioara să nu fi întreprins nicio măsură pentru a asigura siguranța localității, având în vedere că ISC a constatat execuția lucrărilor fără supraveghere de specialitate și fără detalii de execuție?”, sunt întrebări la care ar trebui să răspundă primarul din Feldioara, Sorin Taus.
