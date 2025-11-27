În ultimii ani, au existat discuții publice „aprinse” în legătură cu eventuala construire a unui depozit de combustibili în comuna Feldioara, județul Brașov. În scenariu apar companiile Transit Oil SRL și, indirect, MOL Ungaria. Compania maghiară este interesată de extinderea pozițiilor logistice în România și va prelua, după terminarea construcției, operațiunile depozitului.



Gândul a tras, de altfel, un semnal de alarmă încă din momentul în care situația s-a tensionat progresiv, iar numeroase semne de întrebare nu și-au primit, încă, răspunsurile.

Cei care se opun construirii depozitului petrolier în acea zonă susțin că autorizația de construire a fost emisă ilegal și că întreaga comunitate este pusă într-un pericol major.

Administratorul Transit Oil, Alexandru Iurea, a colaborat anterior cu compania MOL timp de cinci ani și a confirmat public că le-a transmis o ofertă pentru operarea depozitului din Feldioara.

Compania MOL, din cauza „hățișului” administrativ pentru obținerea documentației de urbanism și a autorizației de construire, nu a dorit să fie implicată direct în acest proiect și a preferat să rămână „în umbra”.

Însă, așa cum s-a mai îmtâmplat și în alte situații, partenerul român a „scurtat”, prin toate mijloacele, circuitul de avizare și aprobare a proiectului.

Autorizația de construire pentru depozitul petrolie a fost emisă ilegal de primarul din Feldioara

SC TRANSIT OIL SRL a primit autorizația de construire nr. 20/19.09.2023 pentru un depozit petrolier în Feldioara, aflat la doar 150 m de râul Crizbav și în Zona de Securitate a Nuclearelectrica.

La sfârșitul anului 2023, Inspectoratul de Stat în Construcții Centru (IRCC) a efectuat un control, în urma căruia s-a stabilit că autorizația de construire pentru depozitul petrolie a fost emisă ilegal de primarul din Feldioara, din cauză că au fost încălcate mai multe prevederi ale Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În urma controlului efectuat de ISC și urmare a concluziilor îngrijorătoare ale raportului, prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii, a cerut imediat anularea acestei autorizații de construire, printr-o acțiune depusă la Tribunalul Brașov (dosar 716/62/2024).

Trebuie specificat, de la bun început, că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investiții aprobat de Consiliul Local Feldioara în februarie 2023 (HCL 10/2023) face obiectul dosarului nr. 31343/3/2024, în care se solicită anularea actului administrativ.

Documentația PUZ a fost elaborată fără respectarea prevederilor legale;

Persoana responsabilă de întocmirea documentației nu avea dreptul legal de a o realiza;

Consiliul Local Feldioara a aprobat documentația PUZ fără verificări reale ale situației și în lipsa unor avize.

Certificatul de urbanism emis de Primăria Feldioara, emis fără toate avizele necesare

Primăria Feldioara a emis Certificatul de Urbanism nr. 22/2023, pe 1 martie 2023, numai că documentul fără solicitarea unor avize obligatorii impuse chiar de documentația PUZ, astfel că la „dosar” nu au apărut următoarele avize:

Avizul Companiei Naționale a Uraniului

Avizul CFR

Avizul DRDP Brașov

Avizul Administrației „Apele Române”

Notificarea către Secretariatul de Risc al Ministerului Mediului nu a fost transmisă

În centrul întregii controverse se află un deposit de combustibili. Dată fiind natura și amplasamentul proiectului, legislația din România impune notificarea Secretariatului de Risc al Ministerului Mediului, conform Legii 59/2016.

Numai că, paradoxal, potrivit informațiilor obținute de Gândul, această notificare nu a fost transmisă.

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a emis Decizia etapei de încadrare nr. 172/25.08.2023, prin care a stabilit că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și nici evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Potrivit surselor Gândul, „într-un mod inexplicabil, Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a emis Decizia etapei de încadrare nr. 172/25.08.2023 prin care autoritatea competentă pentru protecția mediului decide că un astfel de proiect nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă”.

Aceleși surse au mai dezvăluit, în exclusivitate, că există aspect foarte importante care nu ar fi fost luate în seamă.

Este vorba de construirea unui depozit de combustibil și de facilități de transfer al combustibilului din mașini și vagoane cisternă în depozite și din depozite în mașini și vagoane , acțiuni care pot fi, în condițiile în care nu există reglementări pentru protecția mediului, extrem de poluante, atât prin traficul pe care îl generează această activitate, cât și din cauza riscurilor deversării unor substanțe extrem de poluante.

, acțiuni care pot fi, în condițiile în care nu există reglementări pentru protecția mediului, extrem de poluante, atât prin traficul pe care îl generează această activitate, cât și din cauza riscurilor deversării unor substanțe extrem de poluante. Construirea acestui depozit implică betonarea a zeci de mii de metri pătrați de teren , afectând grav mediul înconjurător, dar și zona adiacentă acestui depozit.

, afectând grav mediul înconjurător, dar și zona adiacentă acestui depozit. Depozitul se construiește la aproximativ 150 de metri de albia unui râu, existând riscul ca poluarea creată în această zonă de depozitul de combustibil să fie transferată și în alte zone în avalul râului.

De altfel, și această decizie a fost contestată în instanță și face obiectul dosarului nr. 232/62/2025.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), alte semnale de alarmă și concluzii devastatoare

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a desfășurat două controale succesive pe șantierul acestui proiect controversat.

Iar concluziile au fost devastatoare.

executarea unor lucrări fără supravegherea personalului de specialitate;

realizarea unor lucrări fără detalii de execuție;

probleme legate de respectarea legislației și a documentației autorizate;

eliberarea autorizației de construire fără avize, planșe de detaliu și proiecte de execuție pentru 20 dintre cele 23 de obiective ale proiectului;

pentru 20 dintre cele 23 de obiective ale proiectului; continuarea lucrărilor în mod ilegal după primul control efectuat de ISC.

ISC a dispus sistarea lucrărilor la șantier după primul control efectuat în teren, fiindcă au fost constatate numeroase încălcări ale legii în procedura de autorizare și în procesul de execuție.

Sursele Gândul spun că această măsură ar fi trebuit să conducă nu doar la sistarea lucrărilor și atacarea actului administrativ de Instituția Prefectului, ci și la măsuri de aducere la starea inițială a terenului și de soluționare a tuturor problemelor din procedura de autorizare din partea Primăriei Comunei Feldioara.

Telenovela „Feldioara” continuă. O nouă autorizație este emisă în anul 2024: „Este ilegală”

Cu autorizația de construire – nr. 20/2023 – suspendată (autorizație care face obiectul unui dosar în instanță pentru anularea actului administrative), părea că totul a reintrat în normalitate. Numai că evenimentele au luat o turnură uluitoare.

În data de 19 decembrie 2024, primarul Comunei Feldioara a emis o nouă Autorizație de Construire – nr. 20/19.12.2024 -, pentru același amplasament și același obiectiv.

Emiterea unei noi autorizații de construite, în contextul în care prima era contestată și suspendată „este ilegală”, avertizează sursele Gândul.

Aceleași surse devoalează un tablou general în care controversatul proiect al depozitului de combustibili de la Feldioara este înconjurat de o adevărată „pânză de păianjen” a neregulilor.

nereguli procedurale semnalate în etapele PUZ și urbanism;

lipsa unor avize obligatorii;

contestarea deciziei de mediu;

suspendarea primei autorizații de construire;

constatări ISC privind execuția lucrărilor;

emiterea unei noi autorizații în 2024 pe același amplasament.

Trebuie precizat că, acum, proiectul este subiectul mai multor procese în curs, iar legalitatea documentațiilor și a procedurilor este analizată la nivel judiciar și administrativ.

O a doua autorizație de construire nu trebuia emisă, conform legii

La acest moment, câteva precizări legislative sunt absolut necesare, pentru ca întreaga speță să fie înțeleasă cât mai bine, iar „mutările” din „culisele” acestui scandal să fie explicate.

Potrivit art. 2 alin. 21 din Legea nr. 50/1991, procedura de autorizare începe odată cu depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism în scopul construirii, iar aceasta se încheie odată cu încheierea procesului-verbal la terminarea lucrărilor, conform art. 37 din același act normativ.

Conform art. 7 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, perioada de valabilitate a autorizației de construire este de cel mult 24 de luni de la data emiterii , termen în care beneficiarul trebuie să înceapă lucrările, și se prelungește de la momentul începerii lucrărilor pe toată durata de execuție a acestora, conform proiectului tehnic.

, termen în care beneficiarul trebuie să înceapă lucrările, și se prelungește de la momentul începerii lucrărilor pe toată durata de execuție a acestora, conform proiectului tehnic. Pe perioada de valabilitate a autorizației de construire nu se poate emite o altă autorizație de construire pentru același obiectiv, cu excepția situației în care se procedează la modificare de temă. Potrivit art. 7 alin. (15) din Legea nr. 50/1991, autorizația de construire pentru modificare de temă nu poate fi solicitată decât în termenul de valabilitate a autorizației de construire inițiale.

de construire pentru același obiectiv, cu excepția situației în care se procedează la modificare de temă. Potrivit art. 7 alin. (15) din Legea nr. 50/1991, autorizația de construire pentru modificare de temă nu poate fi solicitată decât în termenul de valabilitate a autorizației de construire inițiale. În situația în care, prin modificarea de temă, sunt introduse lucrări care nu se încadrează în limitele actului de reglementare al autorității pentru protecția mediului, atunci se va relua întreaga procedură de autorizare.

Specialiștii consultați de Gândul sunt fermi. În perioada de valabilitate a unei autorizații de construire nu se pot emite alte autorizații de construire pentru același obiectiv, cu excepția modificărilor de temă în condițiile legii.

„Față de acestea, Autorizația de Construire nr. 20/19.12.2024 emisă de Primarul Comunei Feldioara a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor legale, întrucât pentru amplasamentul din jud. Brașov, comuna Feldioara, str. DC 36 F.N., beneficiar Transit Oil SRL, a fost emisă Autorizația de Construire nr. 20/2023, având același scop – depozit carburanți.

Întrucât autorizația de construire nr. 20/2023 a fost atacată de Prefectul jud. Brașov, având dosar nr. 716/62/2024, aceasta a fost suspendată de drept și, pe cale de consecință, până la soluționarea cauzei, o altă autorizație nu putea fi emisă”, au declarat sursele Gândul

Două ipoteze de lucru. Autorizația 2 este nelegală, pentru că emisă în baza unei autorizații de construire suspendate de instanță

Sunt două ipoteze de lucru după ce a doua autorizațiede comstruire a fost emisă de Primăria Feldioara.

Prima ipoteză

Dacă autorizația nr. 20/19.12.2024 a fost emisă în scopul modificării de temă, atunci aceasta se bazează pe autorizația atacată deja și suspendată de instanță. Astfel, aceasta este nelegală, fiind emisă în baza unei autorizații de construire suspendate de instanță.

A doua ipoteză

Dacă autorizația nr. 20/19.12.2024 a fost emisă pentru construirea depozitului de carburanți, atunci aceasta este nelegal emisă întrucât există o altă autorizație de construire emisă în același scop, ce este supusă controlului de legalitate, iar efectele sale juridice sunt suspendate.

Potrivit art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004, emiterea unui act administrativ cu același conținut ca și actul suspendat atrage suspendarea de drept a celui nou.

Autoritățile județului Brașov, fără reacție în acest scandal de proporții

Cu toate că ar fi trebuit să sesizeze toată această anomalie care pare interminabilă și ridică mari semne de întrebare în cee ce privește modul în care este respectată legea, autoritățile de la nivelul județului Brașov nu au nicio reacție.

Președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea , membru în același partid (PNL) cu Primarul Comunei Feldioara, Sorin Taus, și un susținător înfocat al acestuia, nu a întreprins nicio măsură pentru a impune respectarea legii și a proteja interesele comunității și ale cetățenilor.

, membru în același partid (PNL) cu Primarul Comunei Feldioara, Sorin Taus, și un susținător înfocat al acestuia, nu a întreprins nicio măsură pentru a impune respectarea legii și a proteja interesele comunității și ale cetățenilor. Prefectul Județului Brașov, după ce a atacat în instanță prima autorizație de construire, nu a trimis reprezentant legal la niciunul dintre termenele proceselor pe rol, având ca subiect actele administrative emise pentru depozitul de carburanți de la Feldioara.

Deși a fost sesizată cu privire la aspectele legate de PUZ, de Decizia de încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului, de lipsa avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și de faptul că primăria a emis o nouă autorizație de construire, Instituția Prefectului nu a luat nicio măsură.

Agenția pentru Protecția Mediului a încadrat proiectul greșit, ignorând aspectele reale din teren: betonarea a mii de metri pătrați, construirea infrastructurii feroviare și a pompelor de transfer de carburanți, riscurile de poluare, amplasarea în albia unui râu etc.

a încadrat proiectul greșit, ignorând aspectele reale din teren: betonarea a mii de metri pătrați, construirea infrastructurii feroviare și a pompelor de transfer de carburanți, riscurile de poluare, amplasarea în albia unui râu etc. Nuclearelectrica , prin Compania Națională a Uraniului – proprietarul de drept al infrastructurii de cale ferată la care Transit Oil urmărește conectarea – nu a intervenit în demersurile de autorizare.

, prin Compania Națională a Uraniului – proprietarul de drept al infrastructurii de cale ferată la care Transit Oil urmărește conectarea – nu a intervenit în demersurile de autorizare. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, în ciuda faptului că există plângeri penale pentru abuz în serviciu, trafic de influență și încălcarea Legii 50, nu a demarat nicio anchetă.

Inspectoratul de Stat în Construcții, după sistarea lucrărilor și după al doilea control, în care a constatat continuarea lucrărilor în mod ilegal, nu a mai verificat situația din teren.

„Lanțul slăbiciunilor” la Feldioara

Sursele Gândul au declarat, în exclusivitate, că tot scandalul din Feldioara ar fi trebuit să fie analizat cu toată atenția, la toate nivelurile competente.

Primăria Comunei Feldioara a emis ilegal o autorizație de construire pentru un proiect de asemenea anvergură, iar Consiliul Județean nu a luat nicio măsură.

„Adrian Veștea și Sorin Țâuș sunt colegi de partid, iar DNA a depistat acte de corupție la nivelul Consiliului Județean și al organizației PNL Brașov. Județul s-a transformat într-o feudă a liberalilor?”, întreabă, deloc retoric, sursele Gândul.

Iar alte întrebări apar firesc:

Care este stadiul anchetelor penale care privesc emiterea autorizației de construire nr. 20/2023 de către Primăria Comunei Feldioara?

În urma deciziei de sistare a lucrărilor, ISC a mai efectuat controale de prevenție la fața locului?

Dacă da, reprezentanții ISC au sesizat că lucrările au continuat după al doilea control?

Dacă da, ce măsuri au fost luate?

Ce face Instituția Prefectului?

Mihai-Cătălin Văsii, prefectul Județului Brașov, ar fi trebuit să știe că pentru obiectivul „Depozit de combustibil Feldioara” a fost emisă o nouă autorizație de construire – nr. 20/2024. Numai că, potrivit informațiilor obținute de Gândul, la niciun termen din dosarul 716/2024 nu a fost prezent niciun reprezentant al Instituției Prefectului.

„Societatea civilă a sesizat faptul că atât documentația de PUZ, cât și Decizia de Încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului nu respectă normele legale.Instituția Prefectului a efectuat un control privind aceste acte administrative?”, mai întreabă sursele Gândul.

Întrebări-cheie pentru primarul din Feldioara

Scandalul „Feldioara” este departe de a fi încheiat, iar după emiterea celei de-a doua autorizații de construire situația este și mai tensionată.

Sursele Gândul au mai declarat că semnele de întrebare își așteaptă, în continuare, răspunsurile, iar primarul Feldioarei, Sorin Taus, ar trebui să răspundă la câteva întrebări-cheie.

„În ce condiții a emis primarul din Feldioara Autorizația de Construire nr. 20/19.12.2024, având în vedere că pentru același amplasament beneficiarul deținea deja Autorizația nr. 20/2023?

Având în vedere că autorizația 20/2023 a fost atacată și suspendată de drept, care a fost motivul emiterii unei noi autorizații?

Pe baza cărei documentații a fost emisă Autorizația nr. 20/19.12.2024, în condițiile lipsei avizelor și proiectelor tehnice la dosarul autorizației 20/2023?

Care au fost măsurile dispuse de Primărie pentru remedierea neregulilor constatate de ISC?

Cum este posibil ca Primăria Feldioara să nu fi întreprins nicio măsură pentru a asigura siguranța localității, având în vedere că ISC a constatat execuția lucrărilor fără supraveghere de specialitate și fără detalii de execuție?”, sunt întrebări la care ar trebui să răspundă primarul din Feldioara, Sorin Taus.

