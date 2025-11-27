Prima pagină » Economic » Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare

Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 20:00, Economic
Asocierea turco-bulagară Dogus Insaa Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – Jp Group JSC este câștigătoare la licitația pentru prima secțiune a Magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, transmite Economedia.

Potrivit legislației, autoritatea contractantă e obligată să semneze contractul. Există însă posibilitatea ca turcii de la Gulermak să conteste decizia CNSC și la Curtea de Apel București.

Autoritățile ar urma să semneze contractul cu Dogus – Trace, având în vedere că există riscul de a pierde finanțarea, dacă ar aștepta o eventuală decizie a Curții de Apel.

Contractul ar urma să fie semnat marțea viitoare la Gara de Nord, stația de unde pornește magistrala M4 în prezent, mai precizează sursa citată.

Primăria Sectorului 4 a atribuit la final de august contractele pentru proiectarea și execuția celor două secțiuni ale Magistralei de metrou Gara de Nord – Gara Progresu, diametrala Nord – Sud a Bucureștiului. M4 Gara de Nord – Gara Progresu include 14 stații, valoarea celor două contracte fiind de peste 2 miliarde de euro.

Pentru cea de-a doua secțiune, de la Eroii Revoluției la Gara Progresul, contractul a fost câștigat de o asociere condusă de compania românească Erbașu (Construcții Erbașu SA – Concelex – Bogart).
La lansarea licitației pentru M4, primarul Daniel Băluță anunța obținerea unei finanțări europene nerambursabile integrale pentru contract:

„E o activitate complexă, de proiectare pentru că sunt 14 stații. Am depus solicitarea de finanțare, estimăm între 30 și 40 de zile să semnăm contractul de finanțare de 2,5 miliarde euro, poate e cea mai mai mare investiție din București din ultimii ani, iar gradul de finanțare este de 100 %”, afirma Daniel Băluță.

Termenul de execuție pentru cele 14 stații este de 60 de luni. Câștigătorul/câștigătorii acestei proceduri va/vor avea la dispoziție un termen de opt luni pentru derularea primei faze de proiectare, astfel încât construcția efectivă să poată fi demarată cât mai rapid posibil.

Ulterior, într-un interval de maximum 60 de luni, vor fi realizate, în paralel, pe tronsoane clar definite, atât procedurile de proiectare, cât și cele de construire.

Potrivit studiilor de specialitate deja întocmite, traseul noii linii de metrou M4 va avea un număr de 14 stații, ce vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 11 kilometri, între stația Gara de Nord 2 și stația Gara Progresul, și care va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5, precum și al comunei Jilava din județul Ilfov.

Astfel, trenul de metrou va pleca de la Gara de Nord, pe strada Gării de Nord, va parcurge intersecția cu strada Berzei, strada Vasile Pârvan, strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, va trece prin fața Hotelului Marriott, pe Calea 13 Septembrie, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, pe Șoseaua Viilor.

Va ajunge în intersecția de la Eroii Revoluției, va continua pe Șoseaua Giurgiului, iar la intersecția cu strada Bercenarului, va urma strada care duce la Gara Progresul și va ajunge cu ultima stație în fața Gării Progresul. De aici, trenul se va retrage într-un depou nou și modern, ce va fi deservit de o parcare park&ride, transmite Primăria Sectorului 4.

