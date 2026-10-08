Banca Națională a României argumentează că motivul pentru creșterea record a cursului euro în raport cu moneda națională. Potrivit băncii centrale, la sfârșitul lunii septembrie și la începutul lui octombrie, cursul euro a înregistrat o creștere „abruptă și semnificativă”.

Potrivit Băncii Naționale a României, ascensiunea fabuloasă a monedei europene, în raport cu leul a avut loc pe fondul crizei guvernamentale, dar și a instabilității politice asociate acestei conjuncturi.

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„Principalele cotaţii ale pieţei monetare interbancare şi-au prelungit evoluţia liniară în august şi în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive, mai pronunţate în primele zile din octombrie. La rândul lor, randamentele pe termen mediu şi lung ale titlurilor de stat şi-au mărit fluctuaţiile în prima parte a lunii septembrie şi au înregistrat apoi o creştere considerabilă – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu dar şi pe fondul situaţiei politice interne şi al incertitudinilor asociate -, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeaşi conjunctură, cursul de schimb leu/euro şi-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie, iar la finele lunii şi în debutul lui octombrie a consemnat o creştere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier”, arată, joi, BNR, într-un comunicat de presă transmis în urma întrunirii Consiliului de Administraţie.

Marţi, 6 octombrie, a fost înregistrat un nou nivel record pentru euro în raport cu leul: 5,3527 lei pentru un euro. Precedentul record fusese raportat în 2 octombrie, când cursul ajunsese la 5,3447 lei pentru un euro.

Banca Națională a României a publicat joi, 8 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro a scăzut pentru a doua ședință consecutivă, după ce marți a atins un maxim istoric. În schimb, dolarul american și gramul de aur s-au apreciat, în timp ce lira sterlină și francul elvețian au pierdut teren în raport cu leul.