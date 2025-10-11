Municipiul Bucureşti îşi menţine calificativele de rating de credit din partea Fitch Ratings. Potrivit evaluării renumitei agenții, situaţia economică a Capitalei țării rămâne stabilă, însă nota este influențată subtil de ratingul de țară.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă 11 octombrie, menţinerea calificativelor de rating de credit ale Capitalei de către agenţia Fitch Ratings, în urma unei revizuiri de tip ”Review-No Action”.

Capitala are o capacitate bună de îndeplinire a obligaţiilor financiare

Decizia semnifică faptul că nu au avut loc modificări majore ale situaţiei financiare sau de credit, situaţia economică a municipiului Bucureşti rămânând una stabilă, potrivit analizei specifice a Fitch Ratings.

”Agenţia Fitch Ratings a revizuit calificativele pe baza informaţiilor disponibile şi a decis să nu ia nicio măsură, adică să menţină nivelul actual al calificativelor şi perspectiva asociată acestora, ratingul de credit actual fiind considerat adecvat pentru starea financiară curentă a Municipiului” a transmis, sâmbătă, Primăria Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, calificativul rating pe termen lung („BBB-” cu „Perspectivă Negativă”), reflectă o capacitate bună de îndeplinire a obligaţiilor financiare , dar există un anumit grad de sensibilitate la condiţiile economice nefavorabile ivite atât pe plan intern, cât şi extern.

Rating pe termen scurt („F3″): Indică o capacitate intrinsecă adecvată pentru plata la timp a angajamentelor financiare.

Profil individual de credit autonom („a”): Reflectă o capacitate mare de îndeplinire a obligaţiilor financiare, fiind o combinaţie între profilul de risc evaluat la nivel „Mediu” şi profilul financiar evaluat în mijlocul categoriei „aa”.

Ratingul Bucureștiului este afectat de ratingul de țară cu perspectivă negativă

”Ratingul Municipiului Bucureşti este la acelaşi nivel cu ratingul suveran al României, fiind limitat de ratingul de ţară. Ultima confirmare a ratingului de credit al României de către Fitch Rating a avut loc pe 15 august 2025, la nivelul „BBB-” cu „Perspectivă Negativă”.

Ultima evaluare semestrială de rating a Municipiului Bucureşti a fost efectuată la 11 aprilie a.c., când agenţia Fitch Ratings a confirmat calificativele la „BBB-” cu „Perspectivă Negativă”.

De regulă, ratingul de credit oferă o imagine a stabilităţii financiare a municipalităţii şi a probabilităţii ca aceasta să îşi ramburseze datoriile la scadenţă, evaluând riscul de neplată.

”Obiectul contractului cu Fitch Rating Ireland Limited constă în prestarea de servicii de evaluare a Municipiului Bucureşti din perspectiva capacităţii acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile şi angajamentele financiare pentru toate creditele contractate pe termen lung şi scurt”, a mai transmis primăria.

