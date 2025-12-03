Prima pagină » Actualitate » Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather

03 dec. 2025, 12:20, Actualitate
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather. Temperaturile vor fi tot mai mici, de la o zi la alta.

Brașovul este orașul care se va transforma într-un paradis al zăpezii în decembrie, cu 20 de zile de ninsori, anunță meteorologii Ease Weather.

Potrivit specialiștilor, în Brașov va ninge în următoarele două săptămâni.

Estimările privind temperaturile pentru Brașov arată 8 grade Celsius, aproape de media istorică.

În general, temperatura în Brașov la începutul lunii decembrie este de 6,6 grade Celsius.

Spre sfârșitul anului, temperaturile vor scădea moderat și vor ajunge chiar și la 4,6 grade Celsius.

Ease Weather anunță cum va fi vremea în Predeal în decembrie 2025

Va ninge puternic și în Predeal, în decembrie, cu 18 zile de ninsori, potrivit Ease Weather.

Ninsorile vor debuta undeva după 9 decembrie.

Potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile vor fi în jurul unei medii de 6 grade.

Ease Weather anunță cum va fi vremea în Sibiu în decembrie 2025

Sibiul va înregistra 10 zile de ninsori, în decembrie, cu temperaturi de circa 10 grade Celsius, aproape de media istorică pentru această perioadă.

În general, temperatura medie în Sibiu este de 9,6 grade Celsius, la începutul lunii decembrie.

Pe măsură ce luna își va continua cursul, temperaturile vor scădea și mai mult, ajungând la 6,7 grade.

Cum va fi vremea în București în decembrie 2025

Două zile de ninsori în București, doar atât vor avea la dispoziție copiii pentru a se bucura de nămeți. Deocamdată, în decembrie.

Temperaturile vor fi de 11 grade, cu o medie de 9,9 grade.

Sursa foto: Profimedia / Capturi Ease Weather

