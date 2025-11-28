TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești

V-ați întrebat vreodată cât costă să creșteți un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiți? Mai jos, în articol, găsiți un tabel ce conține costul total de creștere a unui copil, calculele fiind efectuate în baza unor date ale INS. Costurile sunt estimative.

În urma analizelor recente efectuate de clubulcopiilor.ro, bazate pe datele INS, costul mediu pentru creșterea unui copil în România până la vârsta de 18-19 ani este estimat la peste 100.000 de euro. Costul este ajustat cu inflația. În cazul primului copil, costul este estimat la 594.000 – 600.000 RON (peste 100.000 de euro). În cazul celui de-al doilea copil, costul este estimat la 418.000 RON, deoarece multe cheltuieli (locuință, articole mari etc) sunt deja acoperite.

Cât costă să crești un copil în România

Însă, care sunt costurile pentru creșterea unui copil în funcție de oraș? Mai jos se află un tabel ce conține costul total de creștere a unui copil (de la 0 la 18 ani), pentru cele mai mari 15 orașe din România.

Bacău: cost total estimativ la 510.000 de lei (102.000 euro). Sunt costuri, în general, mai mici comparativ cu centrele economice mari.

Pitești: cost total estimativ la 520.000 de lei (104.000 euro). Sunt costuri sub media națională a orașelor mari.

Brăila: cost total estimativ la 530.000 de lei (106.000 euro). Acestea sunt costuri relativ mai mici la locuințe comparativ cu centrele economice mari.

Arad: cost total estimativ la 540.000 de lei (108.000 euro). Sunt costuri sub marile centre universitare.

Craiova: cost total estimativ la 550.000 de lei (110.000 euro). Sunt costuri sub medie, deși în creștere.

Galați: cost total estimativ la 560.000 de lei (112.000 euro). Sunt costuri sub media orașelor mari din vest sau centru.

Ploiești: cost total estimativ la 580.000 de lei (116.000 euro). Sunt costuri medii, iar proximitatea față de București influențează.

Costuri estimative pentru Brașov, București, Cluj-Napoca

Oradea: cost total estimativ la 600.000 de lei (120.000 de euro). Prețurile sunt pete media națională și există creștere economică.

Sibiu: cost total estimativ la 610.000 lei (122.000 de euro). Este un cost al vieții general ridicat, dar sub primele orașe.

Iași: cost total estimativ la 620.000 de lei (124.000 de euro). Aici sunt prețuri imobiliare în creștere, fiind și oraș universitar.

Constanța: cost total estimativ la 630.000 de lei (126.000 de euro). Sunt costuri ridicate cu locuința și sezonalitatea serviciilor.

Brașov: cost total estimativ la 640.000 de lei (128.000 de euro). Este un oraș cu piață imobiliară scumpă și care oferă servicii turistice.

Timișoara: cost total estimativ la 660.000 de lei (132.000 de euro). Sunt prețuri imobiliare ridicate și cost general al vieții peste medie.

București: cost total estimativ la 685.000 de lei (137.000 de euro). Sunt costuri ridicate la locuințe, dar și la servicii și activități extrașcolare.

Cluj-Napoca: cost total estimativ la 715.000 de lei (143.000 de euro). Aici se găsește cel mai ridicat cost al locuințelor și chiriilor din România.

