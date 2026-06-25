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Câți bani ai putea să scoți de la bancomatele din România pe viitor: Schimbare majoră la ATM-uri

Câți bani ai putea să scoți de la bancomatele din România pe viitor: Schimbare majoră la ATM-uri
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Schimbare majoră la bancomate. Măsura este așteptată de mulți ani. Toate băncile ar putea fi obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate, nu prestabilite, potrivit unui proiect analizat de profit.ro.

Schimbare majoră la bancomate

Posesorii de carduri bancare vor putea retrage de la ATM-ul oricărei bănci din România suma dorită.

Nu va mai fi pus în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor, când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți.

Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de toate partidele parlamentare.

„Utilizatorii nu au posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei”

„Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri. În consecință, utilizatorii sunt obligați să aleagă dintre valorile prestabilite de operatorul ATM-ului, chiar și atunci când suma dorită poate fi retrasă în mod efectiv.

În numeroase situații, utilizatorii suportă comisioane pentru operațiunile de retragere efectuate de la ATM-uri aparținând altor prestatori de servicii de plată. Cu toate acestea, deși beneficiază de un serviciu pentru care suportă un cost direct sau indirect, nu au întotdeauna posibilitatea de a stabili valoarea exactă a sumei pe care doresc să o retragă”, arată autorii proiectului.

În această situație, oricine retrage de multe ori sume mai mari decât necesarul real și acest lucru reprezintă o limitare nejustificată a libertății utilizatorului de a dispune de propriile fonduri, conform sursei citate.

„Accesul să fie nediscriminatoriu”

De asemenea, inițiatorii subliniază că există cazuri în care funcționalitatea de introducere a unei sume personalizate este disponibilă pentru clienții băncii care operează bancomatul, dar nu și pentru utilizatorii cardurilor emise de alți prestatori de servicii de plată autorizați să desfășoare activitate pe teritoriul României.

”Într-o economie de piață bazată pe concurență, transparență și protecția consumatorilor, accesul la funcționalitățile esențiale ale serviciilor de plată trebuie să fie exercitat în condiții echitabile și nediscriminatorii.

Dreptul de proprietate asupra sumelor aflate într-un cont de plăți include și posibilitatea titularului de a decide cuantumul exact al numerarului retras, în limitele tehnice și operaționale ale infrastructurii utilizate. Restrângerea acestei posibilități prin impunerea exclusivă a unor valori prestabilite reprezintă o limitare disproporționată a modului de utilizare a propriilor disponibilități bănești”, mai arată autorii proiectului.

Ce prevede proiectul

1) Prestatorii de servicii de plata care operează automate bancare de retragere numerar au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea de numerar.

(2) Posibilitatea prevazută la alin. (1 ) se asigură tuturor utilizatorilor cardurilor emise de prestatori de servicii de plată autorizați să desfășoare activitate pe teritoriul Romaniei, indiferent de emitentul cardului utilizat.

(3) Existența unor opțiuni de retragere rapidă prin selectarea unor valori prestabilite nu poate înlocui obligația prevazutaăla alin. (1).

(4) Dispozițiile prezentului articol se aplică în limitele disponibilului existent în automatul bancar, ale structurii bancnotelor disponibile și ale limitelor tehnice și de securitate aplicabile operațiunii.

Sursa foto: Envato

Ce amenzi ar putea fi aplicate

Va constitui contravenție încălcarea de către prestatorii de servicii de plată a noilor prevederi, în situația în care sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Amenzile ar fi situate între 50.000-100.000 de lei.

Inițiatorii proiectului mai spun că impactul financiar asupra operatorilor bancomatelor este redus și constă în mare parte în actualizarea aplicațiilor software și a interfețelor utilizate de terminalele existente.

De asemenea, măsura propusă nu instituie restricții privind accesul pe piață și nu afectează libertatea de prestare a serviciilor.

Sursa foto: Envato

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