Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber

Parlamentul European a aprobat în primă lectură acordul cu Consiliul pentru lansarea AGILE, un program-pilot de 115 milioane EUR care va finanța în 2027 IMM-uri și start-up-uri care dezvoltă tehnologii emergente și disruptive pentru apărare. Programul ar putea fi operațional de la 1 ianuarie 2027 și se axează pe acordarea mai rapidă a granturilor, cu acces accelerat la testare și certificare. De asemenea, va facilita legături mai directe între firmele inovatoare și marii contractori din industria de apărare.

Concret, AGILE poate deveni una dintre căile prin care firmele tehnologice românești de dimensiuni mici intră în lanțul european de dezvoltare și producție a noilor capabilități militare. Astfel, companiile mici care dezvoltă tehnologii inovatoare au acces la banii din circuitul european, în contextul în care marii jucători au șanse net mai mari la finanțarea SAFE de până la 16,68 miliarde de euro pentru apărare.

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Ce pune pe masă România în materie de tehnologii în industria de apărare

România are deja companii care dezvoltă tehnologii în zonele vizate de AGILE. Spre exemplu, un startup din Cluj Napoca a dezvoltat o platformă de inteligență artificială pentru sisteme autonome și antidronă, integrată în sistemele EAGLS și desfășurate de armata SUA în Orientul Mijlociu. O altă companie cu sediul în Polonia, dar cu un fondator român, dezvoltă drone autonome pentru apărare și operează în medii în care comunicațiile pot fi bruiate sau compromise. în timp ce trei clujeni dezvoltă și produc platforme aeriene fără pilot, inclusiv drone cu propulsie jet și platforme VTOL. De asemenea, sunt startup-uri românești care dezvoltă sisteme antidronă bazate pe detectare și bruiaj electronic.

Programul AGILE va funcționa ca pilot în 2027 și încearcă să rezolve una dintre problemele identificate de UE în actualul sistem de finanțare: timpul prea lung dintre apariția unei tehnologii promițătoare, finanțarea acesteia, testarea produsului și utilizarea efectivă de către forțele armate.

Granturi mai rapide și acces la testare

Unul dintre principalele obiective ale programului este viteza finanțării. AGILE propune o distanță de aproximativ patru luni între depunerea unei propuneri și acordarea grantului. Termenul este o țintă de implementare rapidă, nu o garanție pentru fiecare proiect.

Companiile selectate vor beneficia, de asemenea, de acces accelerat la infrastructuri de testare și experimentare, inclusiv facilități necesare pentru validarea tehnologiilor în condiții apropiate de utilizarea operațională. Programul încearcă astfel să rezolve o problemă care apare frecvent în cazul firmelor mici: acestea pot avea un prototip funcțional, dar nu au acces la poligoane, laboratoare, infrastructură de certificare sau utilizatori militari pentru a-l valida.

Fondul european de apărare sprijină cercetarea și dezvoltarea colaborativă pe termen mai lung, în timp ce AGILE este construit pentru cicluri mai scurte și pentru firme care au deja tehnologii cu potențial de utilizare relativ rapidă. Comisia descrie obiectivul drept reducerea perioadei dintre inovare și utilizarea operațională de la ani la luni, acolo unde natura proiectului permite acest lucru.

De la prototip la contract de achiziție

Dincolo de finanțarea companiilor inovative, programul prevede și conectarea IMM-urilor și start-up-urilor cu marii contractori din industria europeană de apărare, prin mecanisme de matchmaking.

Obiectivul este ca tehnologiile finanțate să poată fi integrate mai rapid în produse și sisteme existente și, ulterior, să ajungă la achiziție. Acordul simplifică și achiziționarea produselor dezvoltate cu sprijinul programului, încercând să evite situația în care proiectele finanțate public sunt testate cu succes, dar nu ajung niciodată într-un contract comercial sau militar.

„Europa nu își permite să fie lentă atunci când amenințarea este rapidă. AGILE este răspunsul nostru: finanțare acordată rapid, birocrație redusă la minimum și ușa ferm închisă celor care nu împărtășesc valorile noastre. Inovația este forța Europei. Haideți să o folosim, în sfârșit.”, a declarat Ivars Ijabs (Letonia), eurodeputat și raportor al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE).

De asemenea, Tonino Picula, eurodeputat croat și coraportor al Parlamentului din partea Comisiei pentru securitate și apărare, a prezentat AGILE înaintea votului drept un program care pune firmele mici în centrul inovării europene în apărare. El a subliniat că acordul păstrează bugetul de 115 milioane EUR, concentrarea asupra IMM-urilor și obiectivul de patru luni pentru acordarea granturilor, dar leagă proiectele mai direct de nevoile de capabilități identificate de statele membre.

Ce tehnologii pot fi finanțate

AGILE vizează așa-numitele „challenges”, adică provocări tehnologice definite împreună cu statele membre. În loc să finanțeze doar teme generale de cercetare, programul poate porni de la o nevoie concretă de capabilitate identificată de forțele armate și să caute companii care pot dezvolta sau adapta rapid o soluție.

Printre tehnologiile vizate se numără inteligența artificială, sistemele autonome și robotica, dronele și sistemele antidronă, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice și soluțiile spațiale. Pot fi finanțate și tehnologii dezvoltate inițial pentru piața civilă, dacă acestea pot fi adaptate pentru utilizări militare. Acordul permite participarea statelor membre și a țărilor asociate, inclusiv Ucraina și statele SEE-AELS.

Însă participarea Ucrainei nu înseamnă însă că bugetul de 115 milioane de euro este destinat în principal companiilor ucrainene. Obiectivul programului rămâne consolidarea capacității europene de inovare în apărare și reducerea dependențelor strategice față de state terțe neasociate.

După aprobarea Parlamentului, Consiliul trebuie să finalizeze formal adoptarea textului convenit, după verificarea juridico-lingvistică. Regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial. Oficialii europeni precizează că experiența programului-pilot din 2027 va fi folosită de Comisie pentru proiectarea viitorului sprijin european pentru inovarea în apărare. Dacă modelul reușește să scurteze efectiv traseul de la tehnologie la testare, integrare și achiziție, acesta ar putea fi extins în următorul cadru financiar multianual