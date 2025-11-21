Cât trebuie să plătești la gaz în funcție de temperatura din casă. Ce valoare va avea factura la 19, 21 sau 23 de grade Celsius

Setarea termostatului determină direct cât gaz arde centrala și cât plătești la final de lună. o diferență aparent mică între 19, 21 sau 23 de grade înseamnă cicluri de funcționare mai lungi și o notă de plată mai mare. Românii au fost interesați să afle cât gaz consumă centrala pentru fiecare dintre aceste temperaturi setate.

Cât gaz consumă centrala la 19, 21 sau 23 de grade

În sezonul rece, pentru o locuință de aproximativ 50 mp, valorile orientative sunt pentru setarea centralei la 19 grade Celsius în jur de aproximativ 550 kWh/lună, adică aproximativ 55 mc, ceea ce se traduce prin costuri de ordinul a 190 lei.

Pentru o temperatură de 21 de grade Celsius, se consumă aproximativ 620 kWh / lună, adică aproximativ 62 mc, cu o factură estimată la aproximativ 215 lei.

În cazul în care setezi centrala la 23 de grade Celsius, vei consuma în jur de 680 kWh / lună, adică aproximativ 68 mc, pentru o cheltuială de circa 240 lei.

O regulă frecvent citată este că fiecare grad în plus poate adăuga cam 6–8% la consum.

Cifrele acestea sunt repere pentru izolație medie și un regim de utilizare normală. Diferențele dintre setările de 19°C, 21°C și 23°C apar clar atât în energie cât și în lei. În exemplul de mai sus, echivalența folosită este de aproximativ 10 kWh ≈ 1 mc de gaz, ca aproximație convenabilă pentru estimări.

Cum poți ajusta consumul la gaz

În practică, o setare de 21°C pe parcursul zilei, coborâtă noaptea la 19–20°C, combinată cu o centrală de tip condensație și cu obiceiuri atente (programare, aerisire scurtă, etanșări bune) va reflecta, în majoritatea situațiilor, un consum apropiat de reperele menționate, cu abateri date de vreme și de calitatea izolării.

Recomandările autorului: