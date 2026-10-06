Cristian Bușoi lansează un avertisment dur pentru iarna și primăvăra lui 2027: Trebuie să ne pregătim pentru prețuri foarte mari la electricitate

Românii trebuie să se pregătească pentru prețuri foarte ridicate la electricitate în iarna și primăvara anului viitor, a avertizat marți Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în cadrul unei conferințe organizate de InvesTenergy, sub patronajul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Secretarul de stat în Ministerul Energiei: „Prognoza arată foarte îngrijorător”

Cristian Bușoi a invocat oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă, lipsa unei perspective clare de repornire și prețurile mari ale gazelor din Europa, dar a afirmat că sistemul energetic românesc s-a dovedit mai rezilient decât se anticipa.

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„Încă avem Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă închise și nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puțin pe următoarele zece zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungește o situație care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a crește prețul la electricitate în lunile următoare și care, evident, se adaugă situației generale din Europa, ce arată prețuri foarte ridicate la gaze”, a afirmat secretarul de stat, la o conferință de specialitate, citat de Agerpres.

Bușoi a precizat că riscul unor prețuri ridicate la electricitate a fost discutat și la reuniunea informală a miniștrilor Energiei, desfășurată săptămâna trecută la Dublin, unde a reprezentat România: „Chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă și de o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcția definitivă, dar unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se așteptau foarte mulți”.

Bușoi, despre investițiile din PNRR

Potrivit lui Bușoi, una din principalele griji este găsirea unor mecanisme prin care prețurile să devină mai stabile.

„Întreaga discuție este cum depășim această criză și cum reușim să generăm prețuri mai stabile pentru măcar marii consumatori industriali, energo-intensivi și marii furnizori”, a explicat Bușoi.

Secretarul de stat a vorbit și despre investițiile în energie finanțate prin PNRR. Astfel, spune Bușoi, peste 800 de milioane de euro au fost absorbite pentru proiecte din sector.

„Nu este o sumă mare dacă vorbim de peste zece miliarde, cât a însemnat tot PNRR-ul, dar este o sumă semnificativă care a cofinanțat capacități de producție din surse regenerabile, capacități de stocare în baterii, două CET-uri, la Arad și Constanța, care aduc un aport de electricitate, dar rezolvă și termoficarea în aceste două importante municipii, și patru capacități de producție de hidrogen”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește Fondul pentru Modernizare, oficialul a spus că aproximativ 10 miliarde de euro din totalul de 12 miliarde au fost deja angajate în diferite proiecte.

Pentru următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034, investițiile în energie ar trebui să rămână o prioritate, a susținut Bușoi. Printre direcțiile indicate se numără digitalizarea, securitatea cibernetică și continuarea contractelor pentru diferență, mecanism prin care producătorilor de energie li se oferă un preț de referință stabil pentru electricitatea livrată.

„ Obiectivul este unul clar: să construim un sistem energetic mai modern”

Cristian Bușoi a sumarizat interviul de la Invest Energy într-un mesaj pe contul său de Facebook.