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Rompetrol Rafinare accelerează tranziţia energetică – centrală fotovoltaică pentru rafinăria Petromidia

Rompetrol Rafinare accelerează tranziţia energetică – centrală fotovoltaică pentru rafinăria Petromidia
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Rompetrol Rafinare continuă investiţiile în energie regenerabilă şi lansează un proiect pentru construirea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 9,4 MW în rafinăria Petromidia. Centrala va produce anual, potrivit estimărilor, peste 9.800 MWh de energie electrică din surse regenerabile, întreaga cantitate fiind destinată consumului propriu al rafinăriei. 

Proiectul va creşte ponderea energiei regenerabile utilizate în activitatea rafinăriei şi va reduce emisiile de carbon asociate. Rompetrol Rafinare estimează o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 6.024 de tone de CO₂, contribuind astfel la obiectivele de decarbonizare la nivel naţional şi european.

Valoarea totală a proiectului este de circa 44 de milioane de lei, din care aproximativ 14 milioane de lei reprezintă finanţare nerambursabilă acordată prin Fondul pentru Modernizare, iar 30 de milioane de lei constituie contribuţia Rompetrol Rafinare.

Proiectul urmează să fie implementat până la 31 decembrie 2028, în conformitate cu termenul stabilit pentru apelul de finanţare. Proiectul face parte din strategia amplă de decarbonizare a Grupului KMG International (Rompetrol).

În ultimii ani au fost implementate proiecte importante în rafinăria Petromidia pentru reducerea impactului asupra mediului, creşterea eficienţei energetice, optimizarea proceselor tehnologice şi consolidarea independenţei energetice a platformei.

Un proiect de referinţă este noua centrală de cogenerare de pe platforma Petromidia, care a intrat în operare comercială la sfârşitul anului 2025. Cu o capacitate instalată de aproximativ 80 MW, centrala asigură, în prezent, necesarul de energie electrică şi abur tehnologic al rafinăriei, contribuind la optimizarea consumurilor energetice şi la creşterea eficienţei operaţionale.

Ca rezultat al investiţiilor şi modernizărilor continue, alături de eforturile de optimizare a producţiei, Petromidia a înregistrat în prima jumătate a anului un grad de utilizare a capacităţii de rafinare de 98,11%, context în care rafinăria a obţinut un randament al produselor albe de 86,54 şi a reuşit îmbunătăţirea Indicelui de Intensitate Energetică (EII) la un nou minim istoric de 92 de puncte, cu 0,4 puncte sub nivelul consemnat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Rafinăria Petromidia reprezintă principalul activ al Grupului KMG International şi unul dintre cele mai moderne complexe industriale din regiunea Mării Negre, cu un rol esenţial în securitatea aprovizionării cu carburanţi a României şi a pieţelor din regiune.

Recent, Rompetrol Rafinare a anunţat începerea proiectului pentru dezvoltarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 4,8 MW şi a unui sistem de stocare a energiei de aproximativ 9 MWh, în incinta rafinăriei Vega Ploieşti.

Centrala fotovoltaică este estimată să producă peste 6.200 MWh de energie regenerabilă anual, întreaga cantitate urmând să fie utilizată pentru consum propriu. Producţia estimată este echivalentă cu aproximativ două treimi din consumul anual de energie electrică al rafinăriei Vega.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare sunt KMG International (54,63% – direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

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