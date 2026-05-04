Ajutor nesperat în bucătărie. Chef Claude „ascunde” o carte infinită de bucate

Ajutor nesperat în bucătărie. Cea mai nouă revelație în materie de inteligență artificială, Claude.ia, dezvoltat de Anthropic, vine cu o surpriză majoră.

Rivalul lui ChatGPT are un așa numit „mod bucătărie”, în care personalizează sau înlocuiește ingrediente, sugerează noi îmbunătățiri și chiar îți spune ce să gătești în funcție de ce ai în frigider, scrie eleconomista.es.

Spre deosebire de alți asistenți AI, Claude oferă modul „rețete interactive”.

Poți ajusta porțiile în funcție de câți musafiri ai, ai un timer integrat și referințe pentru ingrediente.

Cum folosești „bucătarul” Claude

Este foarte simplu să folosești „kitchen mode” de la Claude (disponibil în varianta premium). Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l întrebi pe Claude despre noua funcție.

Asta va deschide meniul „cooking mode”, unde vei găsi mai multe imagini.

Poți chiar să filtrezi anumite rețete, în funcție de timpul estimat de gătire, lipsa de glute sau să alegi o rețetă simplă.

Tot ce trebuie să faci apoi este să dai click pe „start cooking”.

Poți modifica cantitățile, în funcție de câți oameni vor fi la masă.

Claude oferă chiar și o secțiune cu notițe, cu ponturi pentru a prepara rețeta de vis.

Autorul recomandă: