Prima pagină » Economic » Platforma unei mari companii, emblemă în perioada lui Nicolae Ceaușescu, a fost vândută pentru 4,5 milioane de euro

Platforma unei mari companii, emblemă în perioada lui Nicolae Ceaușescu, a fost vândută pentru 4,5 milioane de euro

10 nov. 2025, 14:23, Economic
Platforma unei mari companii, emblemă în perioada lui Nicolae Ceaușescu, a fost vândută pentru 4,5 milioane de euro

Celebra fabrică strategică din București, fost Institut de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini Unelte Titan din perioada lui Nicolae Ceaușescu, a fost vândută conform Profit.ro. Întreprinderea a avut în coordonare, până în 1990, întreaga activitate de cercetare-proectare a institutelor din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice. 

Compania Simtex SA (Sisteme Industriale de Mașini, Tehnologii, Execuție, Experimentare, Export) din Capitală și-a vândut la licitație platforma industrială din București pentru aproximativ 19,2 mil. lei plus TVA. Fabrica, la care Ministerul Energiei deține 30,91% din acțiuni, a fost declarată în 2004 „societate strategică” prin hotărâre de guvern, iar în 2016 Ministerul Economiei se lăuda cu proiectarea și execuția, în premieră, a primului utilaj dintr-un contract extern cu o valoare de 1,7 mil. euro.

„Ansamblul imobiliar deținut de Simtex SA include clădiri administrative și hale industriale edificate în perioada 1969–1983, pe un teren amplu situat în zona industrială Faur – Sector 3, București. Starea tehnică generală a construcțiilor este medie spre slabă, cu degradări evidente ale structurii de închidere, ale finisajelor interioare și exterioare, precum și ale instalațiilor. Activul se valorifică împreună cu bunurile mobile aferente. Bunurile mobile constau preponderent în utilaje și echipamente industriale utilizate în prelucrarea metalelor, fabricate în perioada comunistă sau în anii ’80–’90.”

Fabrica avea un plan de reorganizare încă din 2008, anul când a intrat în insolvență, însă nu a reușit să îl ducă la bun sfârșit. Astfel, în luna iulie a anului acesta au fost scoase la vânzare în cadrul unei licitații mai multe terenuri, construcții administrative și industriale, anexe și bunuri mobile. În cele din urmă, Simtex SA a fost vândută către Hidro Salt-B-92, o companie specializată în construcții și hidroizolații care a avut anul trecut un profit net de 13,7 mil. lei și venituri totale de 111,6 mil. lei. Simtex a obținut în total din vânzări aproximativ 4,5 mil. euro, suficient pentru a-și plăti datoriile.

De la emblemă în comunism, la faliment

Fabrica a fost înființată în 1964 ca Centrul de Proiectare de Mașini-Unelte București, devenind ulterior Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini-Unelte Titan. În perioada lui Nicolae Ceaușescu, institutul coordona întreaga activitate de cercetare și proiectare pentru mașinile-unelte din România. După 1990, institutul s-a transformat în societate comercială și a funcționat sub numele de Simtex SA, companie care proiecta și moderniza mașini cu comandă numerică. În cele din urmă, compania a intrat în insolvență în 2008, iar în iunie 2024 a intrat în faliment.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu

Companiile şi firmele din ţara noastră se confruntă tot mai des cu probleme. Este înregistrat un val de INSOLVENȚE la privaţii din România

Citește și

ECONOMIE Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
14:39
Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
ECONOMIE Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”
12:54
Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”
IMOBILIARE De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală
18:28
De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală
EXTERNE UE intensifică războiul economic cu Rusia: pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni
21:31, 08 Nov 2025
UE intensifică războiul economic cu Rusia: pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni
IMOBILIARE (VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
17:00, 08 Nov 2025
(VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
ACUM Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, SCUMPIRI. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul
14:52, 08 Nov 2025
Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, SCUMPIRI. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou model Toyota va primi motor pe hidrogen
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2025. RACII ies la o întâlnire reușită
15:00
Horoscop 11 noiembrie 2025. RACII ies la o întâlnire reușită
IMOBILIARE Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
14:59
Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
ACTUALITATE Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate
14:58
Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate
POLITICĂ Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”
14:41
Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”
Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump
14:38
Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump