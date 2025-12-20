Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat Operațiunea „Hawkeye Strike” la ora 16:00, ora estică, pe 19 decembrie 2025. Au fost vizate peste 70 de poziții ISIS în centrul Siriei. Operațiunea are loc după ce – weekendul trecut – doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși într-un atac.
Potrivit secretarului apărării al SUA, Pete Hegseth, atacurile au fost lansate ca răspuns direct la uciderea a doi soldați americani de către ISIS lângă Palmyra, cu doar câteva zile înainte.
Ambuscada, efectuată în timpul unei patrule comune în centrul Siriei, a marcat cel mai sângeros atac individual asupra forțelor americane din regiune din acest an și a declanșat un răspuns militar rapid și copleșitor, menit să demonteze infrastructura ISIS și să reafirme prezența de luptă a SUA în zonă.
Faza de deschidere a Operațiunii „Hawkeye Strike” a implicat un volum mare de forțe de atac.
Avioanele de luptă au lansat peste 100 de muniții ghidate de precizie împotriva pozițiilor inamice întărite, a centrelor de comandă, a depozitelor de vehicule și a rețelelor de tuneluri din provinciile Homs și Deir ez-Zor.
Focul de artilerie al unităților terestre americane poziționate în nord-estul Siriei a sprijinit bombardamentul aerian, coordonându-se prin intermediul unor rețele avansate de țintire pentru a izola ținte importante, reducând în același timp riscurile pentru populația civilă.
Forțele Armate Iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele, adăugând o dimensiune regională ofensivei și consolidând accentul pus de CENTCOM pe operațiunile de coaliție, notează Army Recognition.
În ultimele șase luni, forțele SUA și ale partenerilor au efectuat peste 80 de operațiuni antiteroriste în Siria și Irak.
Aceste misiuni, mai notează Army Recognition, s-au concentrat pe neutralizarea comandanților ISIS de pe teren, perturbarea lanțurilor logistice și eliminarea rutelor de contrabandă transfrontaliere. Imediat după atacul din 13 decembrie, zece operațiuni ulterioare au dus la eliminarea sau capturarea a 23 de luptători ISIS, subliniind ritmul persistent al angajamentelor SUA în regiune.
Deși amploarea și coordonarea Operațiunii „Hawkeye Strike” semnalează o escaladare deliberată, contextul strategic mai larg este complex, se explică în analiza publicată de Army Recognition.
Cu toate acestea, Departamentul de Război a confirmat că Operațiunea „Hawkeye Strike” reflectă o disponibilitate reînnoită de a folosi o forță copleșitoare pentru a descuraja atacurile asupra personalului american și pentru a împiedica ISIS să restabilească sanctuare operaționale.
Momentul și amploarea campaniei au fost calibrate pentru a transmite un semnal clar că atacurile împotriva forțelor americane vor fi întâmpinate cu represalii imediate și disproporționate.
Operațiunea „Hawkeye Strike” subliniază, de asemenea, o schimbare mai amplă a posturii militare americane în Orientul Mijlociu.
„Deși nivelurile trupelor rămân limitate, Statele Unite își păstrează capacitatea de a produce efecte cinetice devastatoare cu o notificare prealabilă redusă. Într-un mediu în care amenințările evoluează mai repede decât se consolidează alianțele, puterea aeriană rămâne piatra de temelie a strategiei americane de descurajare”, se mai arată în analiza Army Recognition.
