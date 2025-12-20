Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au lansat Operațiunea „Hawkeye Strike” la ora 16:00, ora estică, pe 19 decembrie 2025. Au fost vizate peste 70 de poziții ISIS în centrul Siriei. Operațiunea are loc după ce – weekendul trecut – doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși într-un atac.

Comandamentul Central al SUA a confirmat c ă forțele americane au început o opera țiune de represalii la scară largă împotriva bastio a centrul Siriei nelor Statului Islamic din , „ acțion ând sub ordinele directe ale Comandantului Suprem”.

Potrivit CENTCOM, Opera țiunea „Hawkeye Strike” a fost lansată în urma unui atac anterior asupra for țelor americane și partenere, notează Army Recognition .

Operațiunea a implicat atacuri aeriene coordonate, atacuri cu elicoptere și foc de artilerie împotriva a peste 70 de pozi ții ISIS, cu sprijinul avioanelor de v ân ătoare iordaniene.

Ce avioane de luptă au bombardat pozițiile ISIS din Siria

Potrivit secretarului apărării al SUA, Pete Hegseth, atacurile au fost lansate ca răspuns direct la uciderea a doi soldați americani de către ISIS lângă Palmyra, cu doar câteva zile înainte.

Ambuscada, efectuată în timpul unei patrule comune în centrul Siriei, a marcat cel mai sângeros atac individual asupra forțelor americane din regiune din acest an și a declanșat un răspuns militar rapid și copleșitor, menit să demonteze infrastructura ISIS și să reafirme prezența de luptă a SUA în zonă.

Faza de deschidere a Operațiunii „Hawkeye Strike” a implicat un volum mare de forțe de atac.

10 avioane F-15E Strike Eagles din cadrul Escadrilei 391 de V ân ătoare, operate de la Baza Aeriană Muwaffaq Al- Salti din Iordania

6 avioane A-10C Thunderbolt II din cadrul Escadrilei 75 de V ân ătoare de la Baza Aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite

Avioane F-16C Block 40 din cadrul Escadrilei 555 de V ân ătoare staționate la Baza Aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită.

Avioanele de luptă au lansat peste 100 de muniții ghidate de precizie împotriva pozițiilor inamice întărite, a centrelor de comandă, a depozitelor de vehicule și a rețelelor de tuneluri din provinciile Homs și Deir ez-Zor.

Focul de artilerie al unităților terestre americane poziționate în nord-estul Siriei a sprijinit bombardamentul aerian, coordonându-se prin intermediul unor rețele avansate de țintire pentru a izola ținte importante, reducând în același timp riscurile pentru populația civilă.

Forțele Armate Iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele, adăugând o dimensiune regională ofensivei și consolidând accentul pus de CENTCOM pe operațiunile de coaliție, notează Army Recognition.

O forță copleșitoare

În ultimele șase luni, forțele SUA și ale partenerilor au efectuat peste 80 de operațiuni antiteroriste în Siria și Irak.

Aceste misiuni, mai notează Army Recognition, s-au concentrat pe neutralizarea comandanților ISIS de pe teren, perturbarea lanțurilor logistice și eliminarea rutelor de contrabandă transfrontaliere. Imediat după atacul din 13 decembrie, zece operațiuni ulterioare au dus la eliminarea sau capturarea a 23 de luptători ISIS, subliniind ritmul persistent al angajamentelor SUA în regiune.

Deși amploarea și coordonarea Operațiunii „Hawkeye Strike” semnalează o escaladare deliberată, contextul strategic mai larg este complex, se explică în analiza publicată de Army Recognition.

Operațiunea are loc într -un moment în care SUA se confrunt ă cu aranjamente de securitate controversate pe teren.

La începutul acestei toamne, administra ția a autorizat patrule comune cu Forțele Generale de Securitate din Siria, recent restructurate.

Mișcarea a atras critici interne, din cauza implicării unităților despre care se crede că se află acum sub influența lui Ahmad al- Sharaa , o figură controversată cu legături documentate cu foste rețele Al-Qaeda.

Deși intenționa să extindă raza de acțiune operațională în regiunile contestate, aceast ă decizie a creat fricțiuni între câ știgurile tactice și coerența strategică pe termen lung.

Cu toate acestea, Departamentul de Război a confirmat că Operațiunea „Hawkeye Strike” reflectă o disponibilitate reînnoită de a folosi o forță copleșitoare pentru a descuraja atacurile asupra personalului american și pentru a împiedica ISIS să restabilească sanctuare operaționale.

A tacurile împotriva forțelor americane vor fi întâmpinate cu „ represalii imediate și disproporționate ”

Momentul și amploarea campaniei au fost calibrate pentru a transmite un semnal clar că atacurile împotriva forțelor americane vor fi întâmpinate cu represalii imediate și disproporționate.

Evalu ările preliminare ale pagubelor produse în lupt ă indică o degradare semnificativă a infrastructurii logistice și a nodurilor de comandă ale ISIS.

Se așteaptă ca mijloacele de supraveghere, inclusiv dronele ISR și platformele de recunoaștere prin satelit, să ofere confirmări suplimentare în zilele urm ătoare.

Utilizarea mai multor tipuri de aeronave și coordonarea comună cu partenerii regionali reflectă o evoluție a doctrinei tactice a SUA în Siria, prioritizând desf ășurarea rapidă și atacurile de mare intensitate cu amprentă minimă.

Operațiunea „Hawkeye Strike” subliniază, de asemenea, o schimbare mai amplă a posturii militare americane în Orientul Mijlociu.

„Deși nivelurile trupelor rămân limitate, Statele Unite își păstrează capacitatea de a produce efecte cinetice devastatoare cu o notificare prealabilă redusă. Într-un mediu în care amenințările evoluează mai repede decât se consolidează alianțele, puterea aeriană rămâne piatra de temelie a strategiei americane de descurajare”, se mai arată în analiza Army Recognition.

