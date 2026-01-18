Prima pagină » Știri externe » „Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar

18 ian. 2026, 18:57
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lansat public o amenințare la adresa statelor care se gândesc să atace Iranul sau să îl asasineze pe liderul suprem, Ali Khamenei. Orice agresiune împotriva lui Khamenei este egală cu o declarație de război total împotriva națiunii iraniene”, spune președintele Iranului.

În Iran, Liderul Suprem nu este doar un șef de stat, ci autoritatea religioasă și politică supremă, fiind considerat reprezentantul divinității pe pământ conform doctrinei Velayat-e Faqih. O agresiune asupra sa este interpretată nu doar ca un act politic, ci ca un atac asupra fundamentului spiritual și identitar al Republicii Islamice.

„Dacă poporul #Iranului se confruntă cu greutăți și dificultăți în viață, unul dintre principalele motive este ostilitatea de lungă durată și sancțiunile inumane impuse de guvernul Statelor Unite și aliații săi. Orice agresiune împotriva Liderului Suprem al țării noastre este echivalentă cu un război total împotriva națiunii iraniene”, spune Masoud Pezeshkian într-o postare pe pagina de socializare X.

