Gabriel Attal îi cere lui MACRON să „împartă puterea” cu celelalte partide/ „Avem nevoie de conciliere”

Fostul prim-ministru al Franței Gabriel Attal i-a cerut președintelui Emmanuel Macron „să împartă puterea” cu celelalte partide, pentru a conveni asupra desemnării unui nou premier.

„Îi voi spune președintelui ceea ce spun de peste un an. Trebuie să punem ce înaintea cine. De trei ori în ultimul an, un prim-ministru a fost numit înainte ca partidele să poată conveni asupra conținutului, asupra unui compromis, și de fiecare dată acest premier a fost răsturnat sau forțat să demisioneze. Trebuie să împărțim puterea și să nu dăm impresia că suntem hotărâți să păstrăm controlul asupra tuturor lucrurilor”, a declarat Attal.

Fostul premier a subliniat că desemnarea unui nou premier apropiat lui Macron ar îngreuna dialogul cu partidele de opoziție, potrivit cotidianului Le Figaro.

„Sunt prevăzător și le spun întotdeauna francezilor lucrurile așa cum le resimt. Cred că numirea unui premier foarte apropiat de președintele Republicii nu facilitează discuțiile ulterioare cu partidele politice. Avem nevoie de conciliere. Ceea ce s-a întâmplat de la dizolvarea Adunării Naționale este ceea ce mă temeam în momentul dizolvării.”, a explicat Attal.

Presa din Franța cere demisia lui Macron

Revista Le Point din Franța i-a cerut președintelui Emmanuel Macron să demisioneze, în contextul crizei politice care a determinat prăbușirea imediată a noului Guvern.

„Domnule președinte, plecați cu capul sus”, este apelul importantei reviste din Franța.

Această mișcare orientată împotriva lui Emmanuel Macron s-a intensificat odată cu noua criză politică care a determinat, luni, căderea Guvernului. Premierul-desemnat, Sebastien Lecornu, și-a anunțat demisia la doar câteva ore după numirea noului său Guvern, din cauza nemulțumirilor partidelor politice.

Foto: Profimedia

