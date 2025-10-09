Prima pagină » Știri externe » A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite în sondaje. Macron va numi un nou premier până vineri

🚨 A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite în sondaje. Macron va numi un nou premier până vineri

09 oct. 2025, 11:20, Știri externe
A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite în sondaje. Macron va numi un nou premier până vineri
11:18

Macron va numi un nou premier

„Preşedintele francez Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru în termen de 48 de ore”, anunță Palatul Élysée.

Astfel, vineri Franța va avea un nou premier desemnat să formeze guvernul.

08:48

Moțiunea depusă de stânga radicală pentru destituirea lui Macron a picat

Moţiunea de destituire depusă de partidul stângii radicale Franţa Nesupusă (La France Insoumise /LFI) împotriva preşedintelui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă de către biroul Adunării Naţionale, doar stânga votând pentru, în timp ce formaţiunea RN s-a abţinut.

Cinci membri ai biroului au votat pentru, zece împotrivă şi cinci s-au abţinut în cursul biroului. Astfel, LFI a pierdut majoritatea, notează Liberation.

„Încă o dată, Adunarea Naţională este cea care îl salvează pe Emmanuel Macron”, şi-a exprimat regretul preşedinta grupului parlamentar al LFI, Mathilde Pano.

sursa: Profimedia

Partidul Adunarea Națională (Rassemblement National, abreviat RN) este favorit în sondaje, dacă mâine s-ar organiza în Franța alegeri legislative sau prezidențiale, arată relatările din presa franceză.

Fondat în 1972, RN este un partid politic francez conservator, suveranist și protecționist, cu orientări de dreapta. Președintele partidului, Jordan Bardella și lidera grupului parlamentar al RN din Adunarea Națională (camera legislativă inferioară a Parlamentului din Franța), Marine Le Pen, apar în topul preferințelor manifestate de alegătorii francezi.

Sursa: Profimedia

Le Pen a criticat situația politică din țară și a indus ideea organizării de noi alegeri, dar cu respectarea voinței poporului.

„Aștept dizolvarea Adunării Naționale sau demisia președintelui Emmanuel Macron. Ambele situații mi-ar conveni la fel de bine. Clopoțelul a sunat sfârșitul recreației”, transmite lidera RN, potrivit LCP.

Ce spun sondajele parlamentare

O nouă dizolvare a Adunării Naționale se întrevedea la orizont, după ce negocierile conduse de premierul desemnat, Sebastien Lecornu, pentru obținerea unui acord de guvernare din partea partidelor reprezentate în Parlament a eșuat.

O armă constituțională folosită încă din iunie 2024, atunci când partidul președintelui Emmanuel Macron a pierdut zdrobitor la alegerile europene, câștigate de RN-ul lui Jordan Bardella, analiștii se întreabă dacă șeful statului va convoca din nou alegeri legislative.

Potrivit Le Parisien, cinci sondaje de opinie au dezvăluit intențiile de vot ale francezilor în cazul alegerilor parlamentare.

Toate indică o tendință destul de clară: dacă primul tur ar avea loc duminica aceasta, RN și aliații săi ar ieși învingători cu 29 până la 35% din voturile consemnate la nivel național.

Ca și acum un an, stânga ar ocupa locul al doilea. Dacă Noul Front Popular este votat, această coaliție ar putea ajunge la 26% față de 28% cât era în anul precedent.

Renaissance, partidul președintelui Macron, se așteaptă să se claseze pe locul trei, cu aproximativ 14% din voturi, cu șase puncte procentuale mai puțin decât în ​​2024. Les Republicains completează lista, fiind preferați de până la 13% dintre alegători.

Niciun institut de sondare a pieței nu a dorit să facă proiecții în ceea ce privește un al doilea tur al alegerilor legislative.

Cum arată sondajele prezidențiale

În cazul alegerilor prezidențiale, care vor avea loc în 2027, forțele de dreapta pleacă cu un avantaj considerabil în sondaje, relatează Le Figaro.

Astfel, între 34 și 35% dintre alegătorii francezi ar vota cu un candidat al Rassemblement National.

Pe locul secund se plasează candidatul de centru-dreapta Edouard Philippe, cu până la 16% din voturi. Podiumul este completat de reprezentanții stângii, Jean-Luc Melenchon și Raphaël Glucksmann, care sunt preferați în mod egal de 14% dintre alegători.

Din partea grupurilor centriste se află fostul premier Gabriel Attal, care este preferat de 12% dintre votanți.

A 3-a zi de CRIZĂ în Franța /Lecornu continuă negocierile pentru adoptarea bugetului/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON

