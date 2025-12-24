Prima pagină » Știri externe » Accident dezastruos în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat

Accident dezastruos în Italia. O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată arteră. Un local din zonă a fost spulberat

Ruxandra Radulescu
24 dec. 2025, 12:56, Știri externe

Un incident dezastruos a avut loc marți după-amiază în Italia, pe autostrada principală A1, după ce o cisternă încărcată cu GPL a explodat. Traficul a fost restricționat în pe aglomerata arteră ce leagă Milano de Napoli, ceea ce a provocat un blocaj major.

Incidentul a avut loc în apropiere de Teano, în parcarea unei benzinării, când o cisternă, care transporta GPL, s-a ciocnit de un camion care transporta automobile. Camionul a luat, iar ulterior rezervorul a explodat, relatează Il Mattino și Corriere della Sera.

Deși deflagrația a fost extrem de violentă, autoritățile au anunțat că nu au fost persoane rănite.

Trei pompieri aflați în timpul liber au observat flăcările și au alertat imediat echipajele din cadrul comandamentului. Autoritățile ajunse la fața locului au dispus evacuarea zonei, inclusiv a două parcări. Salvatorii au descris situația drept „un dezastru”.

Unda de șoc provocată de explozie a spart geamurile unui restaurant, a provocat pagube importante în incintă și a avariat carosabilul. Circulația a fost închisă temporar timp de mai multe ore pe ambele sensuri, chiar în Ajunul Crăciunului, când mii de oameni se deplasau spre case sau în vacanță.

Poliția Rutieră din Caserta a efectuat cercetări până târziu în noapte, după ce pompierii au securizat zona.

Cei doi șoferi implicați, aflați în stare de șoc, au fost audiați, iar anchetatorii urmează să stabilească cum s-a petrecut accidentul și să verifice starea tehnică a vehiculelor.

FOTO: Envato VIDEO: X

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
12:50
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
EXTERNE „Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare
12:01
„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare
DEZVĂLUIRI „Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava
11:57
„Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava
EXTERNE Interzicerea lui Thierry Breton în SUA declanșează un război. Care este reacția guvernului francez
11:39
Interzicerea lui Thierry Breton în SUA declanșează un război. Care este reacția guvernului francez
EXTERNE SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America
11:11
SUA răspund dur Uniunii Europene: fostul comisar Thierry Breton și alți patru lideri, interziși în America
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Zelenski vine cu propriul plan de pace. Care este reacția Rusiei
11:02
🚨 Pace în Ucraina. Zelenski vine cu propriul plan de pace. Care este reacția Rusiei
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce vorbim singuri? Beneficii, explicații științifice și ce spun specialiștii
COMUNICAT ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
13:01
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
POLITICĂ Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
12:59
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
JOBURI Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
12:51
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
NEWS ALERT Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
12:49
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
SPORT Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”
12:44
Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”

Cele mai noi