Rusia a confirmat, oficial, lucrările la un nou submarin nuclear strategic de a cincea generație, ceea ce marchează o escaladare semnificativă a ambițiilor sale nucleare navale pe termen lung. Vorbind cu ocazia celei de-a 125-a aniversări a Biroului Central de Proiectare Rubin pentru Inginerie Marină, consilierul prezidențial și președintele Consiliului Naval Rus, Nikolai Patrușev – zis și „Vulturul” în perioada în care se afla „pe val” și era secretarul Consiliului de Securitate – a declarat că biroul dezvoltă submarinul de generație următoare, potrivit unui reportaj al agenției de știri ruse Interfax, aliniată la statul rus.

Deși detaliile rămân clasificate, remarcile lui Patrușev confirmă faptul că inginerii de la Rubin sunt în prezent angajați în faza de proiectare și prototip a unui SSBN (submarin cu rachete balistice cu propulsie nucleară) de nouă generație.

Se spune despre acest program – notează Army Recognition – că include și vehicule subacvatice autonome (AUV), dar și arme subacvatice de ultimă generație „f ără analogie la nivel global”.

Vladimir Putin Președintelea sugerat, anterior, teste reușite ale unor astfel de sisteme, referindu -se posibil la platforme avansate de descurajare hipersonică sau de ad âncime, similare torpilei nucleare strategice Poseidon.

U n răspuns direct la programul SSBN din clasa Columbia al Marinei SUA

Această dezvoltare semnalează o evoluție semnificativă în strategia navală rusă, se mai arată în analiza Army Recognition.

Deși actualul său sistem de descurajare nucleară maritimă se bazează în mare m ăsură pe submarinele din clasa Proiectul 955 Borei și 955A Borei -A – SSBN-uri de a patra generație echipate cu SLBM-uri (rachete balistice lansate de pe submarin) Bulava -, platforma de a cincea vine cu surprize.

Se așteaptă să prezinte semnături acustice dramatic reduse, automatizare avansată pentru cerințe de echipaj mai mici, o autonomie subacvatică mai mare și rețele integrate de comandă și control compatibile cu viitoarele sisteme rusești NCW (Network-Centric Warfare).

Observatorii din domeniul apărării din Occident consideră această măsură ca un răspuns direct la programul SSBN din clasa Columbia al Marinei SUA, care a intrat deja în producție inițială la o rată redusă.

Referințele lui Patrușev la „suveranitatea tehnologică” și „soluții optime” subliniază dorința Moscovei de a-și izola baza militar-industrială de sancțiunile occidentale și de regimurile de negare tehnologică, continuând în același timp să împingă limitele capabilităților de război subacvatic.

Calendarul construcției răm âne vag

Analiștii de la grupul de experți rusi în domeniul apărării TsIAM au sugerat că platforma de a cincea generație ar putea integra și sisteme de lansare pentru încărcături utile hibride, inclusiv rachete strategice și AUV-uri non-nucleare pentru ISR, război electronic sau roluri antisubmarin.

Cu toate acestea, calendarul construcției rămâne vag. Proiectul este derulat în cadrul unui program interagenții clasificat, dezvăluit în mai 2025, care implică probabil Ministerul Apărării, United Shipbuilding Corporation și instituții academice de top din Sankt Petersburg și Severodvinsk.

Biroul Rubin, fondat în 1900 și cu sediul la Sankt Petersburg, a fost motorul intelectual și tehnic din spatele celor mai emblematice submarine ale Uniunii Sovietice, inclusiv clasa Typhoon (Proiectul 941), Akula (Proiectul 971) și seria Borei .

Moștenirea sa stă la baza flotei actuale de submarine submarine nucleare a Rusiei, care răm âne unul dintre cei trei piloni ai triadei sale nucleare.

„ O flotă SSBN mai silențioasă și cu o capacitate de supraviețuire mai mare ar oferi Rusiei capacități critice de a doua lovitură ”

În timp ce Rusia continuă să se confrunte cu sancțiuni și constrângeri de resurse fără precedent din cauza conflictului continuu din Ucraina și a tensiunilor cu NATO, investiția în descurajarea nucleară maritimă de generație următoare demonstrează atât rezistență, cât și un pariu strategic pe dominația subacvatică în anii 2030 și nu numai.

„Având în vedere numărul tot mai mare de puncte de conflict strategice în Arctica, Atlanticul de Nord și Pacific, o flotă SSBN mai silențioasă și cu o capacitate de supraviețuire mai mare ar oferi Rusiei capacități critice de a doua lovitură în medii disputate unde detectarea și interzicerea platformelor tradiționale devin din ce în ce mai fezabile”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – submarin de generatie a cincea – Army Recognition

