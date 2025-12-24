Prima pagină » Știri externe » „Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava

„Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava

Cristian Lisandru
24 dec. 2025, 11:57, Știri externe
„Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava

Rusia a confirmat, oficial, lucrările la un nou submarin nuclear strategic de a cincea generație, ceea ce marchează o escaladare semnificativă a ambițiilor sale nucleare navale pe termen lung. Vorbind cu ocazia celei de-a 125-a aniversări a Biroului Central de Proiectare Rubin pentru Inginerie Marină, consilierul prezidențial și președintele Consiliului Naval Rus, Nikolai Patrușev – zis și „Vulturul” în perioada în care se afla pe val” și era secretarul Consiliului de Securitate – a declarat că biroul dezvoltă submarinul de generație următoare, potrivit unui reportaj al agenției de știri ruse Interfax, aliniată la statul rus.

Deși detaliile rămân clasificate, remarcile lui Patrușev confirmă faptul că inginerii de la Rubin sunt în prezent angajați în faza de proiectare și prototip a unui SSBN (submarin cu rachete balistice cu propulsie nucleară) de nouă generație.

  • Se spune despre acest program – notează Army Recognition – că include și vehicule subacvatice autonome (AUV), dar și arme subacvatice de ultimă generație „fără analogie la nivel global”.
  • Președintele Vladimir Putin a sugerat, anterior, teste reușite ale unor astfel de sisteme, referindu-se posibil la platforme avansate de descurajare hipersonică sau de adâncime, similare torpilei nucleare strategice Poseidon.

Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație | Foto – Army Recognition

Un răspuns direct la programul SSBN din clasa Columbia al Marinei SUA

Această dezvoltare semnalează o evoluție semnificativă în strategia navală rusă, se mai arată în analiza Army Recognition.

  • Deși actualul său sistem de descurajare nucleară maritimă se bazează în mare măsură pe submarinele din clasa Proiectul 955 Borei și 955A Borei-A – SSBN-uri de a patra generație echipate cu SLBM-uri (rachete balistice lansate de pe submarin) Bulava -, platforma de a cincea vine cu surprize.

Racheta intercontinentală Bulava | Foto – Profimedia Images

  • Se așteaptă să prezinte semnături acustice dramatic reduse, automatizare avansată pentru cerințe de echipaj mai mici, o autonomie subacvatică mai mare și rețele integrate de comandă și control compatibile cu viitoarele sisteme rusești NCW (Network-Centric Warfare).

Observatorii din domeniul apărării din Occident consideră această măsură ca un răspuns direct la programul SSBN din clasa Columbia al Marinei SUA, care a intrat deja în producție inițială la o rată redusă.

Referințele lui Patrușev la „suveranitatea tehnologică” și „soluții optime” subliniază dorința Moscovei de a-și izola baza militar-industrială de sancțiunile occidentale și de regimurile de negare tehnologică, continuând în același timp să împingă limitele capabilităților de război subacvatic.

Calendarul construcției rămâne vag

Analiștii de la grupul de experți rusi în domeniul apărării TsIAM au sugerat că platforma de a cincea generație ar putea integra și sisteme de lansare pentru încărcături utile hibride, inclusiv rachete strategice și AUV-uri non-nucleare pentru ISR, război electronic sau roluri antisubmarin.

Cu toate acestea, calendarul construcției rămâne vag. Proiectul este derulat în cadrul unui program interagenții clasificat, dezvăluit în mai 2025, care implică probabil Ministerul Apărării, United Shipbuilding Corporation și instituții academice de top din Sankt Petersburg și Severodvinsk.

  • Biroul Rubin, fondat în 1900 și cu sediul la Sankt Petersburg, a fost motorul intelectual și tehnic din spatele celor mai emblematice submarine ale Uniunii Sovietice, inclusiv clasa Typhoon (Proiectul 941), Akula (Proiectul 971) și seria Borei.
  • Moștenirea sa stă la baza flotei actuale de submarine submarine nucleare a Rusiei, care rămâne unul dintre cei trei piloni ai triadei sale nucleare.

O flotă SSBN mai silențioasă și cu o capacitate de supraviețuire mai mare ar oferi Rusiei capacități critice de a doua lovitură

În timp ce Rusia continuă să se confrunte cu sancțiuni și constrângeri de resurse fără precedent din cauza conflictului continuu din Ucraina și a tensiunilor cu NATO, investiția în descurajarea nucleară maritimă de generație următoare demonstrează atât rezistență, cât și un pariu strategic pe dominația subacvatică în anii 2030 și nu numai.

Având în vedere numărul tot mai mare de puncte de conflict strategice în Arctica, Atlanticul de Nord și Pacific, o flotă SSBN mai silențioasă și cu o capacitate de supraviețuire mai mare ar oferi Rusiei capacități critice de a doua lovitură în medii disputate unde detectarea și interzicerea platformelor tradiționale devin din ce în ce mai fezabile, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Sursa foto main – submarin de generatie a cincea – Army Recognition

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce vorbim singuri? Beneficii, explicații științifice și ce spun specialiștii
COMUNICAT ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
13:01
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
POLITICĂ Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
12:59
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
JOBURI Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
12:51
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
NEWS ALERT Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
12:49
Un lider AUR acuza Guvernul Bolojan că taie de la educație ca să protejeze multinaționalele
SPORT Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”
12:44
Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”

Cele mai noi