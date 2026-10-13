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Accident la un parc de distracții din SUA. O persoană a murit iar mai multe au fost rănite

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O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite în urma unui accident produs la parcul de distracții Six Flags Over Georgia, din statul american Georgia. Poliția investighează cazul, însă autoritățile nu au precizat deocamdată cum s-a produs accidentul.

Poliția investighează circumstanțele incidentului

Departamentul de Poliție din comitatul Cobb a anunțat că investighează decesul produs la Six Flags Over Georgia, un parc de distracții aflat la aproximativ 24 de kilometri de orașul Atlanta, potrivit CBS, partenerul de știri al BBC.

Poliția nu a precizat pe ce instalație s-a produs incidentul. Totuși, imaginile filmate din elicoptere de televiziunile locale au arătat rollercoasterul Goliath oprit pe traseu, în timp ce angajații îi ajutau pe pasageri să coboare.

Autoritățile nu au oferit detalii despre cauza decesului.

Parcul de distracții a transmis că este profund afectat de cele întâmplate și a prezentat condoleanțe familiei și apropiaților persoanei care a murit.

„Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și cei dragi ai oaspetelui nostru”, au transmis reprezentanții Six Flags Over Georgia.

BBC a solicitat informații suplimentare de la poliția locală, serviciile de pompieri și conducerea parcului.

Martorii spun că un bărbat a căzut din rollercoaster

Mai mulți martori au declarat presei locale că au văzut un bărbat proiectat în afara instalației. BBC precizează însă că nu a putut verifica independent aceste relatări.

Postul local 11Alive a citat un martor care a afirmat că bărbatul a căzut de pe rollercoaster pe acoperișul unei atracții tematice, amenajată ca o casă bântuită.

Un purtător de cuvânt al parcului a declarat că angajații și autoritățile locale au intervenit imediat după incident și că instituția colaborează cu anchetatorii pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs acesta.

Michael Owens, primarul orașului Mableton, a precizat că directorul responsabil de siguranța publică al orașului colaborează cu poliția și echipa de securitate a parcului.

Rollercoasterul Goliath a fost deschis în 2006

Potrivit site-ului parcului, rollercoasterul Goliath a fost inaugurat în 2006. Instalația are o înălțime de aproximativ 61 de metri, include o coborâre de circa 52 de metri și o spirală de 540 de grade. Viteza maximă ajunge la aproximativ 112 kilometri pe oră.

Pe scara de intensitate a atracțiilor, Six Flags clasifică Goliath la nivelul patru din cinci.

Six Flags este cel mai mare operator de parcuri de distracții din America de Nord. Compania deține 20 de parcuri de distracții, 14 parcuri acvatice și nouă stațiuni în Statele Unite, Canada și Mexic.

Un alt rollercoaster al companiei va fi retras

Incidentul din Georgia are loc la câteva săptămâni după ce un alt parc al companiei, aflat în sudul Californiei, a anunțat că va închide definitiv rollercoasterul X2.

Decizia a venit după ce peste 100 de persoane au reclamat că au suferit leziuni cerebrale în urma utilizării instalației.

Six Flags a declarat că rollercoasterul a trecut o serie de teste de siguranță, dar că a decis să îl retragă, considerând că aceasta este decizia corectă.

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