Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc

Tabăra prim-ministrului maghiar Viktor Orbán și cea a contracandidatului său, Péter Magyar, se acuză reciproc de fraudă electorală, relatează Politico.

Aproximativ 54% dintre alegătorii înregistrați își exprimaseră votul până la ora 13:00, comparativ cu 40% la alegerile parlamentare anterioare din 2022, potrivit datelor furnizate de Oficiul Electoral Național al Ungariei. Această rată de participare timpurie reprezintă un record în istoria postcomunistă a Ungariei.

În timp ce maghiarii continuă să voteze, susținătorii lui Orbán se pregătesc deja pentru o confruntare odată ce vor fi anunțate rezultatele, după închiderea secțiilor de votare la ora 19:00 (20.00 a României). Ambele tabere își aduc reciproc acuzații de fraudă electorală, iar experții avertizează că rezultatul ar putea fi contestat în instanță, indiferent de cine va câștiga.

Sute de observatori internaționali au sosit la Budapesta, în timp ce tabăra lui Orbán și-a constituit propriile grupuri de monitorizare. O duzină de parlamentari europeni din grupul de dreapta „Patrioții pentru Europa” sunt înregistrați ca observatori, alături de 100 de observatori afiliați grupurilor aliniate lui Orbán.

Care este „Prețul unui vot”

Un documentar realizat de jurnaliști independenți, intitulat „Prețul unui vot”, difuzat pe 26 martie, a denunțat practici răspândite de cumpărare de voturi și presiuni exercitate asupra alegătorilor în favoarea partidului Fidesz al lui Orbán în comunitățile rurale. Martori oculari au afirmat că partidul a oferit bani în schimbul voturilor, scrie Politico.

Mihály Gér, consilier local din partea Partidului Verde în localitatea Albertirsa, a declarat pentru POLITICO că, în zona sa, oamenilor li s-au oferit până la 30.000 de forinți — 80 de euro — pentru a vota cu Fidesz.

Omul de afaceri maghiar György Wáberer a declarat duminică pe Facebook că va oferi 300.000 de forinți oricui va descoperi fraude electorale.

Același consorțiu care a produs documentarul a organizat o rețea de 2.400 de observatori în peste 100 de locații din toată Ungaria pentru a documenta fraudele. Ei intenționează să transmită în direct pe un canal de YouTube orice acuzații de fraudă pe care le detectează.

Partidul Tisza al lui Magyar a pus la dispoziția alegătorilor un sistem propriu pentru semnalarea fraudelor.

Fidesz a urmat acest exemplu, punând la dispoziție o linie telefonică de urgență și o adresă de e-mail dedicată. „Marea majoritate a acestor încălcări sunt legate de Tisza. Ei strigă că e vorba de fraudă — dar ei sunt cei care o comit”, a declarat duminică dimineață Csaba Dömötör, europarlamentar din partea Fidesz.

„Pe baza sesizărilor depuse de Fidesz, au fost constatate 639 de cazuri de încălcări ale legii electorale, iar 74 dintre acestea fac în prezent obiectul unor procese-verbale întocmite de poliție”, a declarat Dömötör.

Liderul opoziției, Magyar, a declarat duminică dimineață că va accepta rezultatele alegerilor atâta timp cât nu se constată fraude electorale grave, îndemnând alegătorii să semnaleze orice nereguli pe care le observă, a relatat HVG.

Între timp, purtătorul de cuvânt internațional al lui Orbán, Zoltán Kovács, a publicat duminică dimineață un mesaj pe X în careacuza Tisza că pregătește terenul pentru a asalta clădirile guvernamentale în cazul în care vor pierde.

Alegeri în Ungaria: Prezența la vot rămâne la un nivel record. Până la ora 13:00, mai mult de jumătate dintre alegători votaseră deja

Viktor Orbán a reacționat la datele privind prezența la vot. Ce înseamnă cifrele record pentru partidul condus de premierul maghiar