Adevărata poveste din spatele filmului „Peaky Blinders: Omul Nemuritor”

Cillian Murphy revine în rolul lui Tommy Shelby, în thriller-ul „Peaky Blinders: Omul Nemuritor”, inspirat dintr-un episod real, aproape uitat, al celui de-Al Doilea Război Mondial, în care banii au devenit o armă secretă.

Tommy Shelby revine pe ecran

În „Omul Nemuritor”, personajul lui Cillian Murphy, Tommy Shelby, iese din retragere pentru a-l confrunta pe propriul său fiu, Duke, care a preluat conducerea grupului Peaky Blinders și l-a dus pe un drum greșit.

Povestea se bazează pe un eveniment real, mai puțin cunoscut, al naziștilor, numit Operațiunea Bernhard, prin care germanii falsificau bancnote britanice pentru a destabiliza economia Marii Britanii și, ulterior, pentru a finanța operațiuni ale serviciilor de informații germane.

Operațiunea a fost denumită după SS-Major Bernhard Krüger.

Istoria reală din spatele filmului

Creatorul Peaky Blinders, Steven Knight, a explicat pentru Town & Country:

„Istoria din această poveste a fost Operațiunea Bernhard, povestea adevărată a falsificării banilor britanici într-un lagăr de concentrare. Părți ale complotului au fost ținute secrete de guvern timp de 50 de ani, deoarece, la acea vreme, nu doreau ca oamenii să-și piardă încrederea în moneda britanică. Dar adevărul este că germanii au încercat să inunda economia cu bani și au reușit într-o asemenea măsură încât Banca Angliei a retras bancnotele de 10 lire sterline în mijlocul războiului, iar după război a reproiectat moneda, deoarece existau atât de multe falsuri în jurul ei”.

„Cele mai bune falsuri cu care se confruntaseră vreodată”

Între 1940 și 1945, la lagărul de concentrare Sachsenhausen, naziștii au adus artiști, designeri și tipografi pentru a falsifica bancnote britanice în valoare de aproximativ 132,6 – 300 milioane lire.

„Și au fost atât de meticuloși în ceea ce privește scrisul și au pus oamenii să frece bancnotele, astfel încât să nu pară noi. Au schimbat pH-ul apei pe care o foloseau, deoarece apa germană avea un pH diferit, atunci când fabricau pulpa pentru bani. A fost incredibil. Iar Banca Angliei a spus că este aproape imposibil să faci diferența între o bancnotă falsificată și o bancnotă reală. Au spus că este cea mai bună falsificare pe care au întâlnit-o vreodată”, a povestit Knight.

Operațiunea Bernhard a rămas clasificată timp de decenii, iar Knight a ales să includă această parte mai puțin cunoscută a istoriei pentru că adevărul ascuns tinde să fie mai „haotic”.

Bombardamentul real al Fabricii de Arme Ușoare

La începutul filmului este prezentată și bombardarea Fabricii de Arme Ușoare din Birmingham, un eveniment real din 1940. Mama lui Knight lucra la fabrică încărcând proiectile cu explozibili, dar nu era acolo în noaptea atacului.

„Acesta este un eveniment real. S-a întâmplat cu adevărat în 1940. Mama mea lucra la BSA pe atunci și încărca explozibili în obuze de artilerie, dar nu era acolo în noaptea aceea. Nu era de serviciu, dar s-ar putea să fi fost. Așa că povestea aceea mi-a fost mereu spusă despre noaptea aceea și despre bombardamentul acela. Și m-am gândit că vreau să folosesc asta drept catalizator pentru cum se desfășoară totul”, a explicat creatorul.

Knight a decis să dedice filmul muncitorilor care și-au pierdut viața, pentru că li s-a oferit posibilitatea să se adăpostească în buncăre, dar au ales să-și riște viața și să continue lucrul, dorind să contribuie la efortul de război.

Banii, cea mai periculoasă armă

Operațiunea Bernhard a demonstrat că banii pot fi mai periculoși decât orice armament.

Hitler plănuia să lanseze bancnotele falsificate asupra orașelor britanice, dar situația războiului s-a schimbat rapid. Resursele Luftwaffe erau epuizate și planul nu mai era fezabil.

Totuși, banii au fost folosiți prin rețele clandestine internaționale, alimentând piața neagră și oferind regimului nazist valută și materiale esențiale.

