Administrația Trump vinde Ucrainei 3.350 de RACHETE cu rază de acțiune de până la 450 de km

Administrația Trump a aprobat vânzarea către Ucraina a 3.350 de rachete aer-sol cu rază extinsă de acțiune (Extended Range Attack Munition, sau ERAM), în valoare de 825 de milioane de dolari.

Anunțul privind tranzacția propusă vine în contextul în care Kievul continuă să se confrunte cu asalturile neîncetate din partea Rusiei, iar eforturile diplomatice de a pune capăt războiului nu au dat încă un rezultat.

Deși Administrația Trump a aprobat mai multe runde de vânzări de echipament militar pentru a susține arsenalul existent al Ucrainei, aceasta pare a fi prima vânzare majoră de armament nou către Ucraina anunțată de Administrația americană.

O sursă la curent cu chestiunea a spus că, dacă tranzacția se încheie conform așteptărilor, rachetele – care au o rază de acțiune de 240-450 de kilometri – ar putea fi livrate în cursul acestui an.

Nu este clar dacă vor exista restricții privind utilizarea rachetelor, notează CNN.

Ucraina va folosi fonduri din Danemarca, Olanda și Norvegia

Informații provenite de la surse din industria de armament și personalul tehnic de la Kiev arată că rachetele vor putea fi folosite pe avioanele de producție occidentală F-16 și Mirage 2000, dar și pe modelele MiG-29, Su-25 și Su-27 de proiectare rusească ale Forțelor Aeriene Ucrainene.

Ucraina va folosi fonduri din Danemarca, Olanda și Norvegia dar și din programul Finanțare Militară Străină al Statelor Unite pentru această achiziție, se arată în anunțul Departamentului de Stat.

„ERAM este un exemplu de colaborare cu aliații noștri din NATO pentru a dezvolta un sistem capabil și scalabil, capabil să fie livrat într-un timp rapid”.

„Această vânzare propusă va sprijini politica externă și obiectivele de securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere care este o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”, se mai arată în anunțul Departamentului de Stat.

