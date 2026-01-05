Prima pagină » Știri externe » Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Toate cele 40 de victime, identificate. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani

05 ian. 2026, 05:45, Știri externe
Dezastrul de la Crans-Montana, ziua 5: Toate cele 40 de victime, identificate. Cea mai tânără victimă identificată avea 14 ani
Actualizări
13:24

UPDATE. Proprietarul barului Le Constellation a vrut să-l extindă și mai mult

La sfârșitul anului 2025, proprietarul barului Le Constellation a depus o cerere de anchetă publică cu privire la localul său. Cu o lună înainte de tragedie, acesta dorea să extindă veranda închisă pentru a găzdui și mai mulți clienți în interior, relatează publicația RTS.

Cererea de autorizație de construire este datată 19 decembrie 2025. Managerul barului Le Constellation dorea să-și extindă terasa acoperită. De asemenea, dorea să elimine o ieșire laterală de pe verandă, conform informațiilor de la Mise au Point.

Această terasă acoperită este vizibilă în multe videoclipuri ale tragediei. Oamenii încearcă cu disperare să scape de pe verandă, blocată de numărul de victime care încearcă să fugă prin ușa centrală. Lucrările de extindere erau programate să înceapă în 2026.

În această anchetă publică, sunt vizibile unele dintre planurile vechi ale clădirii. Se poate observa, în special, ușa interioară a barului. Aceasta măsoară 1,5 metri, cu o deschidere neconformă. Ușa ar trebui să se deschidă în direcția de ieșire, ceea ce nu este cazul pe plan. Ușa verandei se deschide și ea în direcția greșită, spre interior.

Autorizația lucrărilor

În centrul tragediei de la Crans-Montana, o întrebare rămâne fără răspuns: Au fost autorizate renovările efectuate în 2015 de către managerul barului Le Constellation? În timpul acestor renovări ample a fost instalată spuma izolatoare, element cheie al tragediei.

NZZ a dezvăluit duminică că nicio consultare publică privind interiorul nu este vizibilă în monitorul oficial. Cu toate acestea, a existat o consultare în 2015 privind fațada. Această cerere viza „instalarea unei structuri glisante din sticlă și a unei cortine retractabile pe terasa de pe acoperiș”.

Cererea de autorizație de construire nu a fost depusă de cuplul francez care administra restaurantul, ci de JB, un cetățean elvețian. Acest locuitor din Crans-Montana era proprietarul clădirii.

13:01

UPDATE. Trupurile a cinci italieni ai fost repatriate

Trupurile a cinci dintre cei șase italieni care au murit în incendiul dintr-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana sunt repatriate în Italia luni

12:34

UPDATE. Emmanuel Macron va călători, vineri, în Elveția pentru a aduce un omagiu victimelor de la Crans-Montana


Președintele francez Emmanuel Macron va participa, vineri, la slujba de pomenire a victimelor incendiului de la Crans-Montana. El va călători în Elveția pentru această ocazie, a anunțat guvernul francez luni la Paris.

Guvernul francez „va fi reprezentat” la ceremonia de omagiu adusă victimelor

În contextul în care se apropie omagiul adus victimelor incendiului de la Crans-Montana în Elveția, pe 9 ianuarie, zi de doliu național, purtătorul de cuvânt al guvernului a anunțat la BFMTV-RMC prezența Franței.

„Cred că este de așteptat, este normal, există victime și răniți. Este normal ca guvernul să fie prezent și reprezentat în Elveția pentru ceea ce va fi o zi de doliu național”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului pentru BFM-RMC.

12:29

UPDATE. Poliția a identificat toate cele 40 de victime ale incendiului

Trupurile celor 40 de victime ale incendiului din stațiunea de schi Crans-Montana, în ajunul Anului Nou, au fost identificate de poliție, relatează BBC.

Victimele au vârste cuprinse între 14 și 39 de ani, 15 dintre ele având sub 18 ani. Cele mai tinere erau o fată elvețiană și un băiat francez, ambii în vârstă de 14 ani. Grupul include persoane de naționalitate elvețiană, italiană, româna, turcă, portugheză, franceză și belgiană, precum și un cetățean al Regatului Unit, Franței și Israelului.

Pe lângă cei 40 de morți, alți 119 au fost răniți. Majoritatea au arsuri grave – șase dintre ele atât de grave încât nu au fost încă identificate.

O anchetă penală privind cuplul francez care a administrat barul Le Constellation este în curs de desfășurare.

11:02

Schiorii de la stațiunea locală s-au reunit pentru a forma o inimă uriașă, ca omagiu adus victimelor

Ca un omagiu adus numeroaselor victime, schiori de la stațiunea locală s-au reunit pentru a forma o inimă uriașă. Un gest de solidaritate și sprijin în aceste momente dureroase pentru familii și cei dragi.

09:28

"Franța este prima națiune afectată după elvețieni"

„Franța este prima națiune afectată după elvețieni” în ceea ce privește victimele, a declarat Pascal Confavreux, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Pe lângă cei nouă francezi care au murit în incendiu, diplomația franceză a adăugat că 23 de francezi au fost de asemenea răniți, a spus France Info.

08:42

24 de cadavre identificate până acum

Corpurile a 24 de persoane, inclusiv unsprezece minori și șase străini, au fost identificate, a anunțat poliția cantonală din Valais duminică, 4 ianuarie.

Pe lângă cei opt cetățeni elvețieni identificați anterior, autoritățile au anunțat identificarea a altor zece cetățeni elvețieni (patru femei și șase bărbați) cu vârste între 14 și 31 de ani, doi italieni de 16 ani, un francez de 39 de ani, un tânăr de 16 ani cu dublă cetățenie italo-emiratienă, un român de 18 ani și un turc de 18 ani.

Identificarea celorlalte cadavre urmează să continue în cursul zilei de astăzi.

Investigatorii au identificat alte 16 victime care au murit în incendiul de la barul „Le Constellation” de Anul Nou, a anunțat poliția elvețiană.  Cea mai tânără victimă avea vârsta de 14 ani.

Ieri, România a primit vestea tristă că un tânăr român de 18 ani s-a aflat printre persoanele ucise în incendiul din Crans-Montana.

Ce vârste aveau cele 16 victime identificate

Charlote Niddam, fost elevă al Colegiului Immanuel din Hertfordshire, avea 15 de ani și a fost ultima victimă identificată. Părinții ei și-au exprimat tristețea pe social media despre pierderea suferită și au anunțat că ceremonia funerară va avea loc la Paris.

Dintre cele 16 victime identificate, au fost descoperite două fete elvețiene de 15 ani, o femeie elvețiană de 22 de ani, o elvețiană de 24 de ani, o femeie francezăde 24 de ani, două fete italience de 15 și 16 ani, un băiat italian de 16 ani, o femeie portugheză de 22 de ani, o fată belgiană de 17 ani, două femei franceze de 26 și 33 de ani, doi bărbați francezi de 20 și 23 de ani, două băieți francezi de 14 și 17 ani, o fată de 15 ani care era de triplă naționalitate (franco-britanică și israeliană). Au mai fost identificați doi italieni, 10 elvețieni, o persoană de cetățenie italiană și arabă, un român, un francez și un turc, informează The Guardian.

Tragedia din Crans-Montana, ziua 3: 40 de morți, 119 răniți. Un român, posibilă victimă. Primele identificări. Trupurile, returnate familiilor

Cele mai noi