13:24

La sfârșitul anului 2025, proprietarul barului Le Constellation a depus o cerere de anchetă publică cu privire la localul său. Cu o lună înainte de tragedie, acesta dorea să extindă veranda închisă pentru a găzdui și mai mulți clienți în interior, relatează publicația RTS.

Cererea de autorizație de construire este datată 19 decembrie 2025. Managerul barului Le Constellation dorea să-și extindă terasa acoperită. De asemenea, dorea să elimine o ieșire laterală de pe verandă, conform informațiilor de la Mise au Point.

Această terasă acoperită este vizibilă în multe videoclipuri ale tragediei. Oamenii încearcă cu disperare să scape de pe verandă, blocată de numărul de victime care încearcă să fugă prin ușa centrală. Lucrările de extindere erau programate să înceapă în 2026.

În această anchetă publică, sunt vizibile unele dintre planurile vechi ale clădirii. Se poate observa, în special, ușa interioară a barului. Aceasta măsoară 1,5 metri, cu o deschidere neconformă. Ușa ar trebui să se deschidă în direcția de ieșire, ceea ce nu este cazul pe plan. Ușa verandei se deschide și ea în direcția greșită, spre interior.

Autorizația lucrărilor

În centrul tragediei de la Crans-Montana, o întrebare rămâne fără răspuns: Au fost autorizate renovările efectuate în 2015 de către managerul barului Le Constellation? În timpul acestor renovări ample a fost instalată spuma izolatoare, element cheie al tragediei.

NZZ a dezvăluit duminică că nicio consultare publică privind interiorul nu este vizibilă în monitorul oficial. Cu toate acestea, a existat o consultare în 2015 privind fațada. Această cerere viza „instalarea unei structuri glisante din sticlă și a unei cortine retractabile pe terasa de pe acoperiș”.

Cererea de autorizație de construire nu a fost depusă de cuplul francez care administra restaurantul, ci de JB, un cetățean elvețian. Acest locuitor din Crans-Montana era proprietarul clădirii.