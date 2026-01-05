Prima pagină » Știri externe » Un suspect a fost arestat după ce ferestrele casei lui J.D. Vance din Ohio au fost sparte

Ruxandra Radulescu
05 ian. 2026, 15:42, Știri externe
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi vandalizat reședința vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance din Ohio, a anunțat luni Serviciul Secret al SUA. Suspectul ar fi spart geamurile locuinței și ar fi provocat alte daune materiale, transmite abc.news.

Supectul a fost reținut de agenții Serviciului Secret și apoi a fost transferat Poliției din Cincinnati. Acesta este acuzat de provocarea de daune materiale. Incidentul a avut loc după miezul nopții.

ferestrele casei lui J.D. Vance din Ohio au fost sparte FOTO: X

„Reședința era neocupată în momentul incidentului, iar vicepreședintele și familia sa nu se aflau în Ohio”, au declarat Serviciile Secrete.

Reședința era nelocuită la acel moment, iar Vance și familia lui se aflau în Washington, D.C.

Vance și soția sa, Usha, au achiziționat casa pentru aproximativ 1,4 milioane de dolari în 2018, în cartierul East Walnut Hills din Cincinnati, situat de-a lungul râului Ohio și la est de centrul orașului, potrivit Biroului Auditorului din comitatul Hamilton.

